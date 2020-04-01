آسياسيل تمنح سبعمائة وخمسون مليون دينار للحكومة العراقية وخمسمائة ألف دولار لحكومة إقليم كوردستان.

في مبادرة عاجلة لمواجهة وباء كورونا في العراق

PRNewswire / بغداد، العراق، 01 أبريل— بغداد، العراق: أعلنت شركة آسياسيل عن مبادرة عاجلة لإغاثة ودعم الجهود المبذولة لمواجهة تفشي وباء كورونا في العراق وذلك بتخصيص مبلغ سبعمائة وخمسون مليون دينار للحكومة العراقية وخمسمائة ألف دولار لحكومة إقليم كوردستان.

تأتي هذه المبادرة العاجلة من آسياسيل بعد تفشي الوباء في مناطق متعددة من بلدنا الحبيب. استجابت آسياسيل لهذه الازمة للإغاثة والوقوف بجانب ابناء بلدنا الحبيب في الظروف الصعبة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المبادرة تأتي مكملة للعديد من المبادرات التي أطلقتها آسياسيل منذ بداية أزمة فايروس كورونا وتشمل حملات التوعية والارشاد وتوزيع مواد التعقيم بالإضافة الى المواد الغذائية الاساسية للعوائل الفقيرة.

وفي الوقت نفسه، وجهت آسياسيل نداءها للشعب العراقي بالاستجابة لتعليمات الجهات المختصة والالتزام بالنصائح المنصوص عليها والبقاء في المنزل من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة. وقد كرّست آسياسيل كل قنواتها الاعلامية ومواردها البشرية وتكنولوجيا الاتصالات التي تمتلكها لخدمة هذه الجهود.

وتعقيباً على هذه المبادرة، علّق السيد فاروق مصطفى رسول – رئيس مجلس ادارة آسياسيل – قائلاً: ” استجبنا لنداء الاستغاثة ومنحنا مبلغ سبعمائة وخمسون مليون دينار عراقي لمواجهة هذا الوباء في بلدنا الحبيب، “. وأضاف قائلاً: ” تم ايضا منح مبلغ خمسمائة ألف دولار لحكومة اقليم كوردستان لنفس الغرض“.