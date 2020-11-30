آمال العام الجديد… أزياء السنة الجديدة في ال سي وايكيكي

إسطنبول، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 /PRNewswire/ — عرضت ال سي وايكيكي (LC Waikiki) مجموعتها للعام الجديد التي ستمنح شعور السعادة لجميع أفراد الأسرة. حيث تحتوي المجموعة على تصميمات مناسبة لنمط كل فرد فتتداخل الألوان الحمراء والخضراء مع أقمشة المخمل.

عرضت العلامة التجارية الرائدة في مجال الأزياء بالتجزئة ال سي وايكيكي في تركيا، ذات التصميم الأنيق في كل عام جديد لجميع أفراد الأسرة، مجموعة خاصة للعام الجديد.

في الوقت الحاضر، عندما تنامى شعور الإثارة بدخول العام الجديد، احتوت المجموعة العائلية – موضوع السترات القبيحة، الذي يتضمن ملابس التريكو، وهو أحد المنتجات الرائجة لهذا العام؛ بينما تبرز الألوان الأحمر والأخضر والأزرق الداكن والرمادي، على تصميمات رجل الثلج والغزلان وشجرة عيد الميلاد والندفة الثلجية ورموز كعكات عيد الميلاد التي تعكس روح السنة الجديدة تجعل التسوق في العام الجديد أكثر متعة.

مجموعة التوهج “ Glow-Up ” الأنيقة لاحتفالات العام الجديد

تجتذب ال سي وايكيكي النساء اللواتي يتابعن الموضة عن كثب بالصور الظلية الخالدة ومنتجات المصممين التي تبرز الاتجاه الرائج. يتميز هذا الموضوع بفساتين للسيدات اللواتي يرغبن في أن يكونوا أنيقين في المنزل في احتفال ليلة رأس السنة الجديدة بألوان الأسود والرمادي والرمادي المختلط والأخضر واللماع، والبلوزات المميزة والمنتجات الرائجة لهذا الموسم، والتبطين، والأكمام المرسوم عليها فاكهة البطيخ، والقصات القصيرة والمنخفضة وتصاميم تحتوي تفصيليًا على أكمام من التول.

الأطفال مستعدون للعام الجديد مع ال سي وايكيكي

جميع الفتيات من سن 4 إلى سن 14 عام مرشحات هن أيضًا ليتميزوا بالرقي في هذه الليلة مع ال سي وايكيكي. فتفاصيل الحجارة والنجوم وأنماط اللماع واللماع والتصميمات باللون الأحمر والعنابي (الخمري) والأخضر المستخدم فيها الأقمشة المخملية للأطفال، ممن يجعلون احتفالات العام الجديد أكثر جمالا بحماسهم، هي ما تضفي لونًا على المجموعة.

مع مجموعة العام الجديد للأطفال من ال سي وايكيكي، سيصبح الأطفال نجوم الليلة

تشعرنا المجموعة، التي يتم فيها استخدام الألوان الأحمر والأخضر والأزرق والوردي ومنتجات الأقمشة المنقوشة والمخملية التي لا غنى عنها لهذا الموسم، بالدفء لمواكبة أجواء العام الجديد. في حين يتم استخدام تفاصيل الشريط الإضافي واللون الوردي في تصميمات الفتيات، يظهر الدور الرائد في مجموعة الأطفال والرضع كل عام جديد بتفاصيل فخمة.

عن ال سي وايكيكي

تأسست ال سي وايكيكي في عام 1988، وهي تعمل تحت مظلة ال سي وايكيكي للتجزئة (LC Waikiki Retail) منذ عام 1997 ساعيةً لمهمة أن “الجميع يستحقون التمتع بالمظهر الحسن” ونهج يسمى “الموضة التي يمكن الوصول إليها” في تركيا. استمرت ال سي وايكيكي في النمو لمدة 31 عامًا في الداخل والخارج. كشركة رائدة في صناعة الملابس الجاهزة، تعمل ال سي وايكيكي مع 43200 موظف وأكثر من 900 متجر في 45 دولة.

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