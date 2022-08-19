‫‫أحجام تداول ATFX في الربع الثاني تحتل المرتبة السادسة عالميًا

دبي, 19 أغسطس 2022, /PRNewswire/ — بلغت قيمة أحجام التداول لدى ATFX خلال الربع الثاني 564.2 مليار دولار أمريكي، وذلك مقارنةً بـ 403.5 مليار خلال الربع الأول من عام 2022، أي بزيادة 39.8% عن الربع الأول من العام. قفز أيضًا عدد المتداولين النشطين إلى 51,745 مقارنة مع 43,774 في الربع الأول، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 18.2% على أساس فصلي.

لا تزال المعادن تحتل المرتبة الأولى في فئة الأصول النشطة، حيث استحوذت على 46.82% من قيم التداول، تليها أزواج الفوركس عند 30.56% والمعادن بنسبة 13.8%، فيما غابت المؤشرات والأسهم والعملات المشفرة عن قائمة فئات الأصول الثلاثة الأكثر نشاطًا.

لا يزال أداء ATFX مثيرًا للإعجاب بين نظرائها، حيث احتلت المرتبة السادسة عالميًا بين وسطاء MT4/MT 5، وذلك بحسب إحصائيات Finance Magnates . وفي ظل صناعة يسيطر عليها عدد قليل من الوسطاء الذين رسخوا مكانتهم قبل عقود طويلة من انطلاق ATFX ، فإن احتلال هذه المرتبة المتقدمة لم يكن مهمة سهلة على الإطلاق.

وفقًا لتقرير Finance Magnates ، فإن قيم صفقات التداول التي نفذها العملاء، والبالغة 564.2 مليار دولار أمريكي، كانت سادس أكبر قيمة أفصح عنها المئات من وسطاء عقود الفروقات والفوركس عبر منصات MT4/MT 5 في كافة أنحاء العالم. يُصنِف هذا التقرير شركات الوساطة بناءً على متوسط حجم التداول الشهري، والذي بلغ في حالة ATFX نحو 188 مليار دولار (564 مليار دولار/3).

تواصل ATFX تفوقها رغم التحديات التي تواجهها في بيئة السوق الحالية، وأيضًا في ظل غياب المحفزات الرئيسية التي عززت أحجام التداول في عامي 2020 و 2021، مثل جائحة كوفيد-19 و سياسات التيسير النقدي التي اتبعتها كبرى البنوك المركزية وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

تستمر الشركة في اجتذاب المزيد من العملاء، وهو ما تجلى في ارتفاع عدد المتداولين النشطين بنسبة 18.2%، مما ساهم في زيادة عدد وقيمة صفقات التداول على منصة الشركة.

عززت ATFX موقعها كأحد اللاعبين الرئيسيين في أسواق تداول الفوركس وعقود الفروقات للأفراد والمؤسسات على مدار الأعوام الأخيرة، ولا تزال حتى الآن قادرة على النمو بمعدلات غير مسبوقة. ويستند النمو المذهل الذي حققته شركة الوساطة الرائدة على تبني مفاهيم الابتكار والاستثمار المكثف في جميع جوانب العمل.

ATFX

ATFX هي شركة وساطة دولية في أسواق تداول عقود الفروقات عبر الإنترنت، والتي تتمتع بحضور عالمي من خلال تزويد العملاء بأحدث الخدمات المالية بأكثر من 15 لغة. توفر ATFX التداول على أكثر من 300 أصل مالي، بما في ذلك عقود الفروقات، المعادن الثمينة، سلع الطاقة، المؤشرات والأسهم والتي يجري تداولها في شكل عقود الفروقات. الشركة مرخصة من هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والبورصات في قبرص (CySEC)، وهيئة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC). وتعمل أيضًا كشركة مسجلة لدى هيئة الخدمات المالية (FSA) في سانت فنسنت وجزر غرينادين.