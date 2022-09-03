أخبار عاجلة: OKX تدرج LDO، وتخفض المزيد من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ذات الشرائح الزرقاء، وتعرض ما يصل إلى 65.35% من Staking APY.
فيكتوريا، سيشيل، يوم 2 سبتمبر، 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — أصدرتOKX، ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة، تحديثات الأعمال لأسبوع 2 سبتمبر، 2022:
OKX تدرج Lido
سيبدأ التداول في LDO وفقاً للجدول التالي:
- يتم فتح إيداعات LDO في الساعة 03:00 صباحاً بتوقيت UTC في يوم 2 سبتمبر
- يتم فتح التداول الفوري على LDO/USDT في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت UTC في يوم 2 سبتمبر
- يتم فتح عمليات السحب على LDO في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت UTC في يوم 3 سبتمبر
LDO هي إحدى عملات Ethereum المشفرة وتمنح حقوق الحوكمة في Lido DAO. ينظم Lido DAO مجموعة من بروتوكولات الأسهم السائلة، ويتخذ القرارات المتعلقة بالمعايير الرئيسية وينفذ عمليات ترقية البروتوكولات لضمان الكفاءة والاستقرار. عبر تملك الشخص لعملة LDO المشفرة، يحصل الشخص على حقوق التصويت في Lido DAO.
OKX تقدم رموزاً غير قابلة للاستبدال (NFT) مخفضة إلى 0N1 Force، وIsekai Meta، وSneaky Vampire Syndicate
خصومات هائلة هي مجموعة من الأحداث التي توفر فرصاً لشراء رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) مميزة بخصومات. ويتم بيع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) هذه على أساس أسبقية الحضور.
راجع أدناه لمعرفة المزيد:
|الجولة
|المجموعات
|تبدأ من
|سعر الخصم
|الجولة الثانية
|0N1 Force
Isekai Meta
Sneaky Vampire Syndicate
|12:00 ظهراً بتوقيت UTC في 2 سبتمبر، 2022
|0.01 ETH
يعرض على المستخدمين ما يصل إلى 56.32% من APY مع تسنيد ELF، وEGLD، وICX، وQTUM، وFLOW
يقوم OKX Earn بإطلاق تسنيد ELF، وEGLD، وICX، وQTUM، وFLOW في 5 سبتمبر، 2022، الساعة 03:00 صباحاً بتوقيت UTC. الأماكن محدودة ومتاحة على أساس أسبقية الحضور.
لمحة سريعة عن مكافآت التسنيد:
|التشفير
|المنتج
|المصطلح
|حد الاشتراك الإجمالي
|الحد الفردي
|APY
|ELF
|التسنيد
|120 يوماً
|500,000 ELF
|50 ELF
|56.32%
|EGLD
|التسنيد
|120 يوماً
|4,000 EGLD
|5 EGLD
|20.65%
|ICX
|التسنيد
|120 يوماً
|150,000 ICX
|15 ICX
|15.18%
|QTUM
|التسنيد
|120 يوماً
|100,000 QTUM
|5 QTUM
|7.62%
|FLOW
|التسنيد
|120 يوماً
|140,000 FLOW
|14 FLOW
|17.69%
اعرف المزيد على مركز دعم OKX.
للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:
Media@okx.com
نبذة عن OKX
OKX هو تطبيق تداول عملات مشفرة رائد، ونظام قائم على Web3. يثق به أكثر من 20 مليون عميل على مستوى العالم في أكثر من 180 سوقاً دولياً، ويُعرف OKX بأنه تطبيق تداول العملات المشفرة الأسرع والأكثر موثوقية للمستثمرين والمتداولين المحترفين عالمياً.
لمعرفة المزيد عن OKX، قم بتنزيل تطبيقنا أو قم بزيارة:okx.com