‫ أخفى ثلاثة عشر فنانا مشهورا هوياتهم لإجراء تجربة فنية NFT

عرفت المجموعة باسم “الهرم” الغامض، كما أنها أصدرت بيانها الخاص

تورونتو، 27 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — ماذا لو أتيحت الفرصة للمشتري المحتمل لشراء الفن من أجل الفن، دون القيمة السوقية للفنان والضجة حول اسمه؟ قررت مجموعة من الفنانين الذين عُرضت أعمالهم في كل من متحف اللوفر، وبينالي البندقية، وغوغنهايم، وغيرها من المؤسسات رفيعة المستوى، تحدي سعيهم الدائم للاعتراف بهم وبأعمالهم وإسقاط الأسماء والجنس والمكانة والأصول الاجتماعية الأخرى تماما – لإنشاء مجموعة من 58 قطعة فنية رقمية مجهولة المصدر، تأتي كل منها مع شهادة NFT للملكية والأصالة.

أخفت المجموعة هوياتها وراء اسم «الهرم» ورافقت الإسقاط بإعلان يشرح المفهوم. اكتشف الفنانون في نوع من الأعمال القديمة يسمى “كتاب الهرم”، ليتفقوا على أن هرم الاحتياجات البشرية هو نقطة البداية للمجموعة. يرتبط كل مستوى من مستويات الهرم بمستويات محددة – فسيولوجية، الأمان، الحب والانتماء، الاحترام وتحقيق الذات. اختار كل فنان من المجموعة «المستوى» للاستكشاف ضمن هذا المشروع وكموضوع لإنشاء أعمالهم الرقمية الخاصة. في محاولة في نفس الوقت للإجابة على أسئلة ملحة مثل، كيف تتغير هذه الاحتياجات في واقع رقمي بديل؟ هل يمكن أن يساعدنا الفن على فهم أنفسنا ومتطلباتنا في عالم رقمي أيضا؟ هل سنحتاج للفن في عالم الكون الفوقي على الإطلاق؟ إضافة إلى ذلك، هل تعكس هستيريا NFT حاجة الإنسان للمجتمع، للملكية وقوتها، من أجل المصادقة الاجتماعية؟ قرر الفنانون أيضا الاختباء وراء حجاب إخفاء الهوية، للسماح للجمهور بالانضمام إلى هذا الحوار بعيدا عن الأفكار المسبقة والتحيزات والتحدث مباشرة مع الفن من خلال عدسات غير تقليدية.

بالنسبة لهذا المشروع، تعمل المواهب حصريا ويتم دعمها من قبل شركة NFTMASTERS الدولية المشهورة بمساعدة أكبر المتاحف والفنانين في العالم على إطلاق مجموعات NFT الخاصة بهم. علاوة على ذلك، سيتم توجيه 10٪ من عائدات الإسقاط إلى GiveCrypto ، وهي منظمة غير ربحية توزع العملة المشفرة على الأشخاص الذين يعيشون في فقر.

ستتوفر مجموعة NFT من «الهرم» اعتبارا من 28 أبريل/نيسان 2022.

يمكن القيام باستفسارات الشراء في OpenSea وهو أكبر سوق لِـ NFT .

ستتراوح الأسعار من 0.33 إلى 15 ETH .

تعرف أكثر على المجموعة واستكشف البيان في pyramid.nftmasters.pro

@ nftmasters على انستغرام

حول NFTMASTERS

إن NFTMASTERS مجموعة دولية من الخبراء في عالم الفن والتكنولوجيا والقانون. أطلقت الشركة بالفعل مجموعات NFT بناء على أعمال ليوناردو دافنشي وجورجوني وفينسنت فان غوخ وكلود مونيه وغيرهم من الفنانين الكبار لأكبر المتاحف في العالم.

حول GiveCrypto

تعمل GiveCrypto على الحد من الفقر من خلال التبرعات المجتمعية المباشرة للعملات المشفرة، منذ سنة 2018. أعلنت اليونيسف سنة 2019، أنها أصبحت أول ممثل للأمم المتحدة. منظمة لعقد وإجراء المعاملات بالعملات المشفرة.

للمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال بِـ فيكتور ميشيلسون على رقم الهاتف: 7270-286 (437) 1+ أو على البريد الإلكتروني: vmichaelson5@gmail.com