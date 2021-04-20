أرخبيلاجو توقع على إدارة فندقين في مكة المكرمة مع شركة جبل عمر للتطوير لصالح علامته التجارية رويال ألانا وألانا

جاكرتا، إندونيسيا، 20 أبريل 2021 /وكالة أنباء PR/ – أعلنت اليوم شركة أرخبيلاجو إنترناشونال (أكبر مجموعة لإدارة الفنادق ذات ملكية خاصة ومستقلة في جنوب شرق آسيا) عن توقيع اتفاقيات إدارة الفنادق مع شركة جبل عمر للتطوير (JODC)، شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، لإدارة فندقين في مشروع جبل عمر المرموق، والذي يقبع على بعد خطوات قليلة من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وقع الطرفان اتفاقيات إدارة الفنادق (HMA’s) لإدارة الفندق الفاخر ذو الخمس نجوم المُسمى “جبل عمر ذا ألانا رويال” بمكة والذي يضم 581 غرفة وفندق “جبل عمر ذا ألانا مكة” من فئة الخمس نجوم والذي يضم 560 غرفة. إن الفنادق، التي تقع ضمن المرحلة الرابعة من مشروع جبل عمر، قيد الإنشاء حاليًا وتقبع بجوار بعضها البعض في موقع متميز يطل على المسجد الحرام.

“يسر فريق أرخبيلاجو بأكمله التوقيع على اتفاقيات إدارة الفنادق ومواصلة إثراء محفظتنا من الفنادق في المملكة. نحن محظوظون للعمل مع شريك مثل شركة جبل عمر للتطوير (JODC) الذي يدرك قيمة وأهمية تجارب الضيافة الفائقة المصممة خصيصًا لتلبي احتياجات النزلاء من جنوب شرق آسيا وعلى وجه الخصوص ماليزيا وإندونيسيا وبروناي. تعد جنوب شرق آسيا واحدة من أسرع الأسواق التي تمثل مصدرًا للسياحة نموًا وذات أهمية استراتيجية للمملكة ولتحقيق برنامج رؤيتها 2030. وعلق جيرارد بيرن، المدير العام لشركة أرخبيلاجو أوفرسيز قائلًا “يدل وضعنا وحقوقنا التجارية والبنية التحتية في هذه الأسواق على قدرتنا على تقديم وإضافة قيمة كبيرة لشركائنا في هذه المشاريع، ولا يقتصر ذلك فقط على المدن المقدسة، ولكن في جميع أنحاء المملكة والمنطقة”

كما أكد السيد خالد العمودي الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير أن “الشركة تسعى جاهدة طوال مسيرتها الحافلة بالإنجازات لمواكبة الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030 في دعم قطاع الضيافة وتعزيز التجربة الروحية للحجاج، من خلال توسيع شراكاتنا مع مجموعة من العلامات التجارية الفندقية العالمية في وجهة جبل عمر. لذلك، تم استقطاب شركة أرخبيلاجو، وهي شركة عالمية لها سجل حافل في جنوب شرق آسيا، بهدف الانضمام إلى إدارة فندق جبل عمر رويال ألانا وفندق جبل عمر ألانا اللذان يقعان ضمن مجموعة فنادق جبل عمر المتميزة “.

وأضاف العمودي: “من خلال هذه الشراكة، تحرص شركة جبل عمر وشركة أرخبيلاجو على إثراء تجربة النزلاء لدينا من خلال تقديم أعلى معايير الجودة والأداء طوال رحلتهم الدينية والحضارية في مكة المكرمة ومساعدتهم على أداء طقوسهم والعودة إلى ديارهم حاملين لأجمل الذكريات الروحية التي لا تنسى”.

نبذة عن أرخبيلاجو إنترناشونال

هي أكبر مشغل فنادق مستقل ضمن القطاع الخاص في جنوب شرق آسيا، حيث تضم في حفيظتها أكثر من 200 فندق (ما يتخطى 32000 غرفة) قيد التشغيل أو قيد التطوير في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي. وتضم العديد من الفنادق الموثوقة التي تمتاز بسجل حافل في أكثر من 60 وجهة مع العديد من العلامات التجارية مثل أستون، كوليكشن من أستون، ذا ألانا، هوكسلي، كامويلا، هاربر، كويست، نيو، فايفهوتيلز ونورديك.

www.archipelagointernational.com

نبذة عن شركة جبل عمر للتطوير ( JODC )

تعد شركة جبل عمر للتطوير JODC واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط وواحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية (تداول). ويُعد مشروع جبل عمر من أهم المشاريع العقارية المتكاملة التي تقع على مسافة قريبة من الحرم المكي الشريف.

نظرًا لأن المملكة العربية السعودية تسعى باستمرار إلى زيادة سعة مكة المكرمة للحجاج، تفخر شركة جبل عمر للتطوير JODC بالمساهمة في ذلك من خلال تطوير المناطق المطلة على المسجد الحرام، لمنح زوار مكة والمقيمين فيها تجربة معيشية وروحية فريدة.

تبلغ المساحة الإجمالية لمشروع جبل عمر 235.869 مترًا مربعًا. يضم المشروع 40 برجًا فندقيًا وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم أسواقًا تجارية وشققًا ووحدات سكنية فاخرة ومعارض إسلامية. تتم إدارة الفنادق من قبل كبرى الشركات الفندقية العالمية، مع وجود مساحة مخصصة للصلاة والتدبر وإطلالات على المسجد الحرام في كل غرفة. تشمل الفنادق التي تعمل حاليًا فندق جبل عمر كونراد، فندق جبل عمر حياة ريجنسي، فندق ماريوت جبل عمر، فندق جبل عمر أجنحة هيلتون، فندق ومركز مؤتمرات جبل عمر هيلتون مكة، فندق جبل عمر دبل تري من هيلتون.

www.jabalomar.com.sa

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