Press Release

أريانا جراندي الحائزة على جائزة جرامي® والفنانة الحائزة على جائزة القرص البلاتيني عدة مرات تَدخل فئة الجمال النظيف بإطلاق God is a Woman، وهو عطر جديد مستوحى من قوة الطبيعة

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نيويورك، 30 يوليو 2021 — / PRNewswire / تدعوك اليوم، أريانا جراندي الحائزة على جائزة جرامي® لتجربة تجربة حسية وحميمة بشكل مذهل مع عطرها الجديد القوي، God is a Woman . نفسًا من الهواء النقي للحواس، هذا العطر المرتقب -بالشراكة مع LUXE لوكس براندس- سيتم إطلاقه حصريًا على Ulta.com اليوم وفي المتاجر في جميع أنحاء البلاد في ألتا بيوتي في الولايات المتحدة في 1 أغسطس 2021.

ومع كونه مستوحى من قوة الطبيعة العظيمة، يتكون God is a Woman من 91٪ من المكونات النظيفة المستخلصة بشكل طبيعي، وهي الأولى من نوعها لتوكيل عطور أريانا جراندي البارعة، وهي نباتية 100٪ وخالية من المكونات الغير مستحبة. في الأسبوعين التاليين لإطلاق God is a Woman ، سيتم التبرع بمساهمة من كل عملية شراء مؤهلة للعطر لمبادرات تنظيف المحيطات – على مستوى العالم.

تقول جراندي، “أشعر بسعادة غامرة للاحتفال بإصدار أول عطر نظيف على الإطلاق”. “لقد تحررنا بالطبع من المكونات الغير مستحبة، ولكن اتخاذ هذه الخطوة التالية نحو النظافة باستخدام مواد ذات مصادر مسؤولة ومكونات نباتية، هو شيء نفخر به جميعًا. أنا حقًا أعشق هذا العطر وآمل أن يجعل كل من يستخدمه يشعر بالجمال والتمكين”.

وتوضح نورين دودج، رئيسة التسويق في لوكس براندس، God is a Woman هو تمثيل حقيقي لرسالة أريانا القوية إلى معجبيها. يُمثِّل هذا العطر الخلاب والعلامة التجارية الخلابة تَطور التوكيل إلى مرحلة الجمال النظيف”. “لطالما كانت العلامة التجارية خالية من المكونات الغير مستحبة وتَستخدِم المكونات الأعلى جودة، ومع ذلك، فإننا نتطلع إلى تحويل عبواتنا عبر مجموعة منتجاتنا بأكملها إلى مواد أكثر استدامة. ويتخذ قادة الصناعة عبر العديد من الفئات هذه الخطوات بشكل مدروس بعناية ومتعمد، وستستمرون في رؤية تغييرات مثيرة بمرور الوقت في التوكيل”.

تمت صناعة God is a Woman من قِبَل جيروم إبينيت من “مجموعة روبرتت”، وهو صانع العطور والحِرَفي الماهر الذي صنع عطور “بيريدو” وعطور “أتيليه كولونيا”، وهو مزيج غير متوقع من المكونات الطبيعية الفاخرة التي ستغمرك من رأسك إلى أخمص قدميك. ويقول جيروم إبينيت، نائب الرئيس وكبير صانعي العطور في شركة روبرتت، “يُقدِّم God is a Woman ازدواجية غير مسبوقة في العطر – بنية عطرية بسيطة بشكل لا يُصدَّق مبنية على بعض المواد الطبيعية الأكثر رواجًا وروعة المتاحة لي كصانع عطور – على وجه التحديد حبوب المسك وساق السوسن. إنّ الطريقة التي صنعنا بها العطر تُمثِّل ما أشعر به وهي مستقبل العطور؛ البساطة والرفاهية متأصلان في الطبيعة”.

وقد أطلقت جراندي عطرها الأول في عام 2015. ومنذ ذلك الحين، كان نجاح جراندي العالمي في العطور غير مسبوق مع مبيعات تجزئة تجاوزت 750 مليون دولار منذ إطلاقها. ويتباهى التوكيل الحائز على جوائز بالترشيحات لجائزة عطر العام، والحملة الإعلامية لهذا العام، واختيار المستهلك مع إطلاق ألبوم “ثانك يو، نيكست” في عام 2019، والمكاسب المثيرة لعطر العام لعام 2020 لعطر ‘كلاود’، وعطر العام لعام 2021 مع فرقة “ R.E.M . “.

يقول توني باجاج، الرئيس التنفيذي لشركة لوكس براندس، “ما زلت منبهرًا بعلاقة أريانا الوثيقة مع معجبيها، ونهجها الذي يتسم بإشراك المعجبين في تطوير روائح فريدة من نوعها سيحبونها والحملات الجديرة بالتصديق التي سينجذبون إليها”. “من نفحات العطر إلى المواد ذات المصادر المستدامة المستخدمة في العبوة، كانت أريانا على رأس العملية الإبداعية وراء God is a Woman . وتتشرف لوكس براندس بالشراكة مرة أخرى مع مثل هذا الرمز المؤثِّر”.

التعبئة والتغليف

يخلق تصميم عبوات God is a Woman بيانًا جريئًا حقًا بطريقة بسيطة. زجاج اللافندر شبه الشفاف طويل ومرتفع الشكل ورقيق وأنيق بنقاوة خالدة، ومغلق بغطاء أبيض كريمي. الزجاجة موضوعة داخل حامل مذهل يشبه الحجر، مما يخلق تركيبة روحانية لا لبس فيها.

تَرسِم العبوة الثانوية المشهد، وتُظهِر أريانا مغلفة بأزهار جميلة، كما لو كانت زهرة مع الطبيعة، مما يخلق خيالًا من السمو والرفعة.

نفحات العطر



القمة:

حبوب المسك وعصير الكمثرى

القلب:

ساق السوسن وبتلات الورد التركية

الروائح التي تبقى بعد جفاف العطر:

فانيليا مدغشقر وخشب الأرز الكريمي

الأسعار

بخاخ عطر، 3.4 أوقية سائلة/100 مل 65.00 دولار

بخاخ عطر، 1.7 أوقية سائلة/50 مل 55.00 دولار

بخاخ عطر، 1.0 أوقية سائلة/30 مل 45.00 دولار

جميع الأسعار هي أسعار البيع بالتجزئة المقترحة من الشركة المصنعة بالدولار الأمريكي.

سيتم طرح العلامة التجارية عالميًا لتجار تجزئة إضافيين متميزين في أواخر الخريف، بما في ذلك

o كندا: سلسلة متاجر شوبرز دراج مارت

o أوروبا: دوغلاس

o المملكة المتحدة: بوتس، وسوبردراج، وذا برفيوم شوب، وذا فراجرانس شوب

o أستراليا: ماي شيمست

حول أريانا جراندي

تُعَد أريانا جراندي الحائزة على جائزة جرامي والفنانة الحائزة على جائزة القرص البلاتيني عدة مرات، والنجمة العالمية، أريانا جراندي، هي أول فنانة احتلت المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف “بيلبورد هوت 100” منذ فرقة البيتلز عام 1964 بأغنية “7 حلقات”، و”انفصِل عن صديقتك، أنا أشعر بالملل”، و”ثانك يو، نيكست”. وفي عام 2020، أصبحت الفنانة الأولى والوحيدة التي ظهرت لأول مرة في 5 أغاني فردية في المرتبة الأولى في تاريخ المخططات الموسيقية. وفي عام 2021، صنعت جراندي التاريخ كأول فنانة تحتل في الوقت نفسه ثلاثة من أعلى 10 مراكز في مخططات “بيلبورد بوب ايربلاي” الموسيقية ومخططات “ميديابيس توب 40” الموسيقية، بأغاني “بوزيشنس”، و “34+34″، و”بوف”. وفي سن الـ 27، قدمت خمسة ألبومات ذات مبيعات بلاتينية، وتجاوزت 35 مليار عملية بث – إنها الفنانة الأكثر بثًا في سبوتيفاي في العقد الماضي – بينما أصبحت بسرعة واحدة من أكبر نجوم البوب في جيلنا بفضل غنائها القوي وحضورها الذي لا مثيل له على المسرح ومع معجبيها. وفي عام 2019، انطلقت جراندي في جولة سويتنر العالمية، وقدمت أكثر من 100 عرض على مدار العام، بما في ذلك مجموعات المتصدرين في لولابالوزا وكوتشيلا – حيث كانت أصغر متصدرة في تاريخ المهرجان. وفي عام 2021، تم الإعلان عن انضمام جراندي إلى برنامج ذا فويس على شبكة قنوات إن بي سي ( NBC ) كمدرب. يمكن رؤيتها أيضًا في فيلم آدم مكاي القادم والذي يُدعى “لا تبحث” أمام ليوناردو دي كابريو وجنيفر لورانس، على منصة نتفليكس.

حول شركة “لوكس براندس”

لوكس براندس هي شركة منتجات تجميل عالمية مرموقة مكرسة لاستحداث علامات تجارية لمنتجات التجميل عالمية المستوى تُلهِم المستهلكين حول العالم. وقد حصل نهج الشركة المبتكر في التصميم والتسويق وبناء العلامات التجارية ذات الروح الرقمية الأولى على العديد من الجوائز حول العالم. كما حصلت لوكس براندس على جائزة عطر العام في عام 2019 نيابة عن عطر كلاود من أريانا جراندي. المجموعة الكاملة أريانا جراندي، ونيكي ميناج، وأو دي جوس من كوزموبوليتان، وشراكة ترخيص مع جنرال موتورز بشأن علامة هامر التجارية.

للتواصل الصحفي مع عطور أريانا جراندي:

شركة ليدي

سارة كرامر

[email protected]

ديفي كينخابوالا

[email protected]

الصورة من – https://mma.prnewswire.com/media/1583835/Launch_of_God_is_a_Woman.jpg