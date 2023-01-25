‫أصبحت الجامعة السعودية الإلكترونية الشريك التعليمي الاستراتيجي الأول لل Anthology العالمي المتميز

مؤسسة مبتكرة تكمل عملية التصديق في أقل من عام واحد

الرياض، المملكة العربية السعودية, 24 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — Anthology المزود الرائد لحلول التعليم التي تدعم دورة حياة المتعلم بأكملها، أعلنت اليوم أن الجامعة السعودية الإلكترونية (SEU) أصبحت أول مؤسسة معتمدة كمركز عالمي للتميز شريك التعليم الاستراتيجي. عملية إصدار الشهادات هي تقييم صارم للنظام البيئي للتعلم والتدريس الرقمي للمؤسسة، وهي عملية أكملتها SEU في سبعة أشهر فقط. تعكس هذه الشهادة التزام SEU الكبير بتحقيق أعلى مستوى من النضج الرقمي وأن تصبح شريكًا في مجال التعليم الاستراتيجي لـ Anthology في المملكة العربية السعودية.

“يؤكد هذا الإنجاز على عقلية الجامعة السعودية الإلكترونية الرائدة كشركة عالمية رائدة في ممارسات التعليم والتعلم الرقمي” هذا ما قاله جيم بريجادير، رئيس الأسواق العالمية في Anthology. “إن التزامهم الراسخ بالنهوض بنظام التعليم في المملكة يزود الجيل القادم من المفكرين الناقدين والمتعلمين ذاتيًا بالمهارات التي يحتاجونها لقيادة وتحقيق الأهداف الوطنية”.

منذ تأسيسها في عام 2011، ركزت قيادة SEU على ضمان أن تصبح الجامعة مؤسسة ناضجة وحديثة وعالمية المستوى. وتماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تلتزم الجامعة بتطوير نظام التعليم وتحقيق الأهداف الوطنية في المملكة والتأثير على أفضل الممارسات على مستوى العالم. رؤيتهم الاستراتيجية لقيادة استخدام التكنولوجيا في التعليم للمساهمة في التنمية الوطنية والغرض الاستراتيجي لتمكين المتعلمين من تحقيق طموحاتهم من خلال التطبيق الأمثل للتكنولوجيا والمعرفة كانت أساسية لشهاداتهم كشريك التعليم الاستراتيجي مركز التميز. كشريك تعليمي استراتيجي مع Anthology ، تنشط SEU في تحديد واستخدام أفضل التقنيات وأكثرها تقدمًا من أجل التنمية الوطنية والاستفادة منها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

قال الدكتور هزاع الشريف، نائب رئيس الشؤون الأكاديمية في الجامعة السعودية الإلكترونية: “إن التقدم للحصول على شهادة مركز التميز أتاح لـ SEU فرصة رائعة لإعادة النظر في ممارساتها الحالية واكتشاف اتجاهات جديدة في التعليم والتعلم الرقمي وفقًا للمعايير العالمية”. وقد مكنت هذه العملية مؤسستنا من تأكيد مكانتنا كمنارة للتعلم الإلكتروني في المنطقة”.

تضمن عملية إصدار شهادات مركز التميز في Anthology محاذاة المؤسسة عبر أربع ركائز تعليمية للتميز لتقديم أفضل تجربة تعليمية. تتبع العملية أربع مراحل: التقييم والتأسيس والاعتماد والابتكار. منذ بداية العملية قبل سبعة أشهر فقط، أثبتت SEU نضجها كمؤسسة عالمية المستوى والتزامها بقيادة والتأثير بشكل استراتيجي على الطرق المبتكرة التي يتم بها استخدام التقنيات داخل وخارج الفصل الدراسي. أجرت المؤسسة تقييمًا شاملًا ومنهجيًا مقابل معايير النضج العالمية التي تمثل أربعة ركائز تعليمية للتميز: القيادة والاستراتيجية، وخبرات تعلم الطلاب، والجودة والابتكار، والنشر الفني. SEU المعتمدة الآن تدخل مرحلة الابتكار، حيث تصبح المؤسسة شريك التعليم الاستراتيجي مع Anthology وتعمل كمؤثرة، تشكل وتشارك أفضل الممارسات كالمبتكرة الرائدة في المنطقة وخارجها. تتطلع Anthology إلى التعاون مع SEU في مرحلة الابتكار.

نبذة عن Anthology

يقدم علم الأنثولوجيا أكبر نظام بيئي لتقنية التعليم على نطاق عالمي للتعليم، ويدعم أكثر من 150 مليون مستخدم في 80 دولة. من خلال مهمة توفير تجارب ديناميكية مستنيرة بالبيانات لمجتمع التعليم العالمي من خلال Anthology Intelligent Experiences ، نساعد المتعلمين والقادة والمعلمين على تحقيق أهدافهم من خلال تقديم أكثر من 60 منتجًا وخدمات SaaS مصممة للنهوض بالتعلم. اكتشف المزيد حول كيفية أدائنا لمهمتنا في المؤسسات التعليمية والتجارية والحكومية على www.anthology.com.

للتواصل:

Heather Phillips

Anthology

Heather.Phillips@Anthology.com

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