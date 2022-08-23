‫أصدرت OPPO مقاطع فيديو لحظات التشغيل الدائم وأطلقت فعاليات “الشركة الجيدة” في مراكز الخدمة

Press Release

|

خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، أصدرت OPPO ثلاثة مقاطع فيديو تدور حول قصص لمستخدمين واقعيين من دول ومناطق مختلفة وحظيت بشعبية كبيرة بين المستخدمين. مقطع الفيديو الأول – معًا ننشئ – أظهر تجربة المستخدمين المسنين الذين تعلموا كيفية استخدام الهواتف الذكية بمساعدة مستشاري الخدمة؛ مقطع الفيديو الثاني – اجتماع الفرصة – كان عبارة عن قصة فني إصلاح يساعد سائق أوبر في العثور على مشكلات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وحلها أثناء الجلوس في سيارة المستخدمين؛ بينما مقطع الفيديو الثالث – إعادة الاتحاد – أظهر كيف قام موظفو خدمة OPPO بزيارة منزل المستخدمة وإعادة الهاتف إليها التي واجهت ظروفًا خاصة. من خلال هذه التحديات اليومية العادية، تُنشئ OPPO لحظات مؤثرة مع مستخدميها.

روابط مقاطع الفيديو:

https://www.facebook.com/OPPOCareGlobal/videos/259765743030740

https://www.facebook.com/OPPOCareGlobal/videos/520126649866454

https://www.facebook.com/OPPOCareMY/videos/2192374504255045

سواء كان الأمر بمثابة حالة خاصة أو روتينًا يوميًا، فإن جميع القصص قد أظهرت شعار خدمة OPPO: “الرعاية والوصول”، مما يؤدي باستمرار إلى إزالة الحاجز بين العملاء ومنتجات OPPO عبر تزويد مستخدمي OPPO بالإرشادات البسيطة حول “الكيفية” فضلاً عن الراحة المقدمة بواسطة التكنولوجيا المتقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، عقدت OPPO أيضًا أنشطة غير متصلة بالإنترنت بعنوان “الشركة الجيدة في شهر يونيو” في ماليزيا والفلبين وباكستان ومصر وتونس وبعض البلدان والمناطق الأخرى، مما شجع المستخدمين على اصطحاب آبائهم إلى مراكز خدمة OPPO وإزالة حيرتهم بشأن الاستخدام اليومي للهواتف المحمولة، أو الاتقان التام لوظيفة جديدة. وفي الوقت نفسه، يمكنهم أيضًا اختيار مرافقة والديهم لترقية البرامج وصيانة أجهزتهم مجانًا. ويهدف الحدث الذي استمر لمدة شهر إلى إلهام المستخدمين لتقديم المزيد من الرعاية والمرافقة لوالديهم. ومع هذا الحدث، كان هناك الكثير من الأمهات والآباء الذين حلوا العديد من مشاكل استخدام الهواتف الذكية واكتشفوا العديد من ميزات الهاتف المريحة والشيقة بمساعدة موظفي خدمات OPPO.

توضح هذه المبادرة التزام OPPO بتقديم خدمات مدروسة وتجربة مستخدم بلا متاعب مع تمكين الجيل الأكبر سنًا من تولي مسؤولية أجهزته – يمكنه أيضًا أن يكون بارعًا في التكنولوجيا.

جهة الاتصال الإعلامية:

Yvonne Zhang

zhangyifang@oppo.com