أضخم حدث تفاعلي في عالم المحركات بالمنطقة يجمع أكثر من 100 علامة تجارية عالمية في قطاع السيارات واكسسواراتها والعديد من العروض التفاعلية المميزة

الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تطلق رسمياً الكرنفال السعودي الدولي للسيارات (أوتوفيل) بالرياض

الرياض, 3 يناير / كانون الثاني 2022 PRNewswire

أعلنت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات انطلاق التحضيرات لتنظيم الكرنفال السعودي الدولي للسيارات (أوتوفيل)، وهو أضخم حدثٍ تفاعليٍ في عالم المحركات بمنطقة الشرق الأوسط، والذي تنظمه الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة 8 – 14 يناير 2022م في حلبة ميدان ديراب بمدينة الرياض.

سيمتد أوتوفيل على مساحة 1,7 مليون متر مربع وستشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية مرموقة عالمياً في صناعة المحركات، وسيتيح للجمهور من عشاق وهواة السيارات فرصة المشاركة والتفاعل عبر العديد من العروض، وتجارب القيادة، واختبارات السرعة المميزة، والتي تناسب كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى استكشاف أحدث مستجدات التنقل، كما سيشهد الكرنفال الدولي عدداً من الحفلات الغنائية لكوكبةٍ من الفنانين العرب والعالميين.

من جهته، عبّر سعادة الأستاذ أمجد بن عصام شاكر، الرئيس التنفيذيالمكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، عن اعتزازه بهذا الحدث الضخم والذي يأتي ضمن جهود الهيئة للارتقاء بالقطاع، وتعزيز دور الهيئة في تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار فيه استناداً لأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الرياض في ترتيب أفضل المدن العالمية وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وأكد شاكر على أن (أوتوفيل) سيكون مختلفاً عن أي حدثٍ يتعلق بالمحركات على مستوى المنطقة العربية، حيث سيكون الجمهور هو أساس الحدث، والتفاعل معهم هو الغاية. وأشار إلى أن الكرنفال سيشكل وجهةً هامةً لاجتماع خبراء وهواة السيارات، وتشارك اهتماماتهم وأفكارهم.وسيتيح الكرنفال لتجار السيارات منصة فريدة لعرض منتجاتهم، وخدماتهم، واستعراض منجزاتهم وخططهم المستقبلية بشكل مباشر مع الجمهور.

وسيشهد (أوتوفيل) مجموعة من الفعاليات الترفيهية الفريدة والمتنوعة التي سيؤديها عددٌ من مشاهير الراليات وعروض المحركات، بمن فيهم محطم رقم غينيس العالمي مرتين في سباقات الدريفت؛ السائق السعودي عبدالهادي القحطاني، إلى جانب مشاهير سباقات المحركات العالميين: كِن بلوك، وفوغن غِتِن جونيور، وريمي بزوارد، وغيرهم الكثير.

وقد باشرت إدارة (أوتوفيل) رسمياً بيع التذاكر الخاصة بفعاليات الكرنفال الدولي عبر موقع الكرنفال على الإنترنت www.autoville.me .

ومن المنتظر أن يرتقي الكرنفال السعودي الدولي للسيارات (أوتوفيل) بصناعة مهرجانات السيارات في المملكة، كما سيسهم في تعزيز مكانة المملكة في صناعة السيارات على مستوى العالم، ودعم السياحة المحلية، مستنداً لشركاء النجاح من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1718751/Autoville_motoring_festival.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1718752/Saudi_Festival_of_Motoring.jpg