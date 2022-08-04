‫أطلقت شركة FYERS، وهي شركة وساطة مالية قائمة على التكنولوجيا، حساب  Demat للهنود غير المقيمين

بنجالورو، الهند، 4 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — أطلقت FYERS ، إحدى منصات التداول والاستثمار الأسرع نموًا في الهند، حساب Demat للهنود غير المقيمين. FYERS عازمة على توسيع نطاق وصولها في جميع أنحاء العالم وتمكين العملاء الدوليين من التجارة والاستثمار في الهند. حاليًا، مع أكثر من 300000 عميل، فقد أظهرت نموًا هائلاً ووسعت قاعدة عملائها على نطاق واسع على أساس سنوي.

إن إطلاق حساب FYERS Demat سيمكن الهنود غير المقيمين من التداول والاستثمار بسلاسة في الأسهم والصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة والخيارات. إنها منصة فعالة من حيث التكلفة بدون فتح حساب ورسوم الصيانة السنوية. ومن المثير للاهتمام، أنه يمكن للمرء الحصول على حساب واحد للوصول إلى التداول والاستثمار في وقت واحد، إلى جانب ميزات القيمة المضافة مثل الوصول إلى التقارير البحثية والتقويم الاقتصادي والتحليل الأساسي والفني. يمكن للهنود غير المقيمين فتح حساب مخطط استثمار المحفظة ( PIS ) من خلال الاقتراب من أي من شركاء FYERS المصرفيين.

وفي حديثه عن الإطلاق، قال تيجاس خوداي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة FYERS : “تتمثل مهمتنا في تمكين المتداولين والمستثمرين في العصر الجديد باستخدام أفضل التقنيات والمنصات. يعد إطلاق حساب Demat للهنود غير المقيمين خطوة نحو التزامنا بجعل الاستثمار والتداول سلسان وسهلان لجميع مستخدمينا على المستوى الدولي. كانت أسواق رأس المال الهندية في حالة صعود خلال السنوات القليلة الماضية. يعد حساب الهنود غير المقيمين الخاص بنا هو الطريقة الأسهل للمشاركة في قصة نمو الهند. 60٪ من عملائنا تقل أعمارهم عن 35 عامًا، مما يدل على أن جيل الألفية والمستثمرين الشباب يتجهون إلى أسواق رأس المال بغرض توليد الدخل وخلق الثروة. نتوقع أن نرى اتجاهًا مشابهًا عندما يتعلق الأمر بالهنود غير المقيمين أيضًا “.

نبذة عن FYERS

تأسست FYERS في عام 2016، من قبل تيجاس خوداي وياشاس خدي وشرياس خدي، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مقرها في بنغالورو، تقدم منصة مستقرة وموثوقة للتداول بكفاءة في أسواق الأسهم الهندية. مع التركيز القوي على خلق فرص استثمارية لكل من المستثمرين الجدد والمتداولين بدوام كامل، توفر FYERS فرصة للتداول في الأسهم والعقود الآجلة والخيارات والعملات والسلع والصناديق المشتركة والمزيد.

تتكون مجموعة منتجات FYERS من FYERS Web و App و Direct والمزيد. من خلال وضع رؤية للأعمال التجارية المستدامة، تم منح FYERS جائزة ” Bootstrapped Business of the Year ” لعام 2021 من قبل Entrepreneur India . تقوم FYERS بمهمة توفير منصة استثمار مثالية للعملاء لتكوين ثروة.

لمزيد من التفاصيل: https://fyers.in/nri

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