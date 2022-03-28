‫ أطلقت شركة Vela Diagnostics ألواح للكشف عن السرطان مركزة (60 جينًا) وشاملة (525 جينًا) القائمة على تسلسل الجيل التالي (NGS)

هامبورغ، ألمانيا، 28 مارس/آذار 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Vela Diagnostics اليوم، عن إطلاقها لألواح OncoKey®SL 60 و 525 Plus الجديدة. تهدف اللوحات القائمة على تسلسل الجيل التالي ( NGS ) إلى الكشف عن المؤشرات الحيوية للسرطان DNA و RNA من عينات الأنسجة المثبتة بالبارافين ( FFPE) ، لما يصل إلى 64 عينة في تشغيل تسلسل واحد.

تقدم Vela Diagnostics لوحتين للجينات السرطانية: لوحة OncoKey® SL 60 Plus المركزة، ولوحة OncoKey® SL 525 Plus الشاملة. باستخدام 40 نانوغرام فقط من الحمض النووي، يمكن للَّوحة الكشف عن المؤشرات الحيوية التالية في اختبار واحد: الاختلافات النيوكليوتيدية الفردية ( SNVs) ، عمليات الإدراج/الحذف ( INDELs) ، اختلافات عدد النسخ ( CNVs) ، عدم استقرار الصغرية ( MSI) ، الاندماج، متغيرات لصق، والفيروسات والبكتيريا الورمية، وكذلك قياس عبء تحول الورم ( TMB ).

تتميز هذه الألواح القائمة على تسلسل الجيل التالي ( NGS ) بسيرورة عمل آليّة تماما، من عينة إلى نتيجة. هذه الألواح قادرة على تقديم النتائج في غضون 5 أيام، وتتطلب ساعتين ونصف فقط من العمل اليدوي. كما أنها توفر إمكانية عالية لتتبع العينات، من الاستخراج الآلي للعينة إلى مراقبة جودة البيانات ( QC ). يمكن لشركة VELA® Analytics إنشاء تقارير داخلية موجزة قائمة على الأدلة تساعد العملاء بمنحهم كل المعلومات اللازمة لكي يتخذوا قرارات مدروسة في الوقت المناسب حول خيارات العلاج الممكنة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمختبرات ذات العينات منخفضة الحجم أن تختار إجراء الاختبارات بطريقة يدوية.

سيرورة عمل ألواح OncoKey® SL 60 و 525 Plus تلتف بشكل حاسم حول منصات تسلسل Illumina . وبالتالي، يمكن تكييف الألواح مع حالات المختبر الحالية بسلاسة. تتميز الألواح بحساسية عالية وتنميط شامل للمتغيرات، إلى جانب محوّلات UMI-UDI المزدوجة، وإثراء هدف الالتقاط الهجين، والتسلسل عن طريق التجميع وخط أنابيب المعلوماتي البيولوجي المثبت بدقة، بالإضافة إلى توحيد تغطية التسلسل.

قال الدكتور أندرياس جورتز، المدير الإداري لمنظمة Vela Diagnostics الأوروبية: “تمثل ألواح OncoKey® 60 و 525 Plus من VELA تطورا مثيرا في الطب الدقيق للسرطان”. “تتكون هذه الألواح من الجينات ذات الأهمية السريرية وقد تم تصميمها بناء على مساهمات قادة الرأي الرئيسيين في علم الأورام، بالإضافة إلى مراجع للمبادئ التوجيهية المهنية، والتجارب السريرية المنسقة وقواعد بيانات السرطان.”

قال سام دجاني، المدير والرئيس التنفيذي لشركة Vela Diagnostics : “تخطط Vela Diagnostics لإطلاق ألواح OncoKey® 60 و 525 Plus في الربع الرابع من سنة 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا والمحيط الهادئ”. “سيؤدي استخدام هذه الألواح في سير العمل الآلي لشركة Vela Diagnostics إلى الخفض من الأخطاء البشرية والتقليل من تلوث العينات والذي يولده سير العمل اليدوي. إضافة إلى ذلك، يمكن لحلول وخدمات VELA® Analytics تحديد وتفسير المتغيرات الجينية في الأورام، مما يتيح خيارات قابلة للتنفيذ لأخصائيي الرعاية الصحية والأبحاث بسرعة وبدقة “، أضاف السيد دجاني.

حول Vela Diagnostics

تعد Vela Diagnostics مزودا رائدا لحلول أنظمة IVD المتكاملة، من عينة إلى نتيجة. تستخدم حلول اختبار VELA منصة Sentosa ® الآلية، مما يوفر قدرة فريدة على الاستفادة من نظام واحد لاختبار NGS و PCR في الأمراض المعدية وعلم الأورام.

جميع منتجات Sentosa ® المذكورة أعلاه هي خاصة بشركة Vela Diagnostics . للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة www.veladx.com . جميع أسماء المنتجات والعلامات التجارية والشعارات الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين.

للتواصل:

vince.yip@veladx.com

