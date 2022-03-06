‫‫أطلقت مونتي موبايل Monty Mobile في مؤتمر الجوالات العالمي 2022، تقنيات مبتكرة جديدة من أجل الشركات

· تقوم الشركة الرائدة في مجال تقديم حلول الاتصالات بإطلاق العديد من العروض: منصة اتصالات جديدة “أومنيشانيل Omnichannel” للشركات، وخاصية M2M مع eSim، وتطبيق إمكانية شراء eSim من أي مكان في العالم، وحل لمكافحة الاحتيال لحماية عائدات المشغلين.

· يعرض الكتالوج الإلكتروني، الذي تم إنشاؤه لهذا الحدث، تفاني شركة مونتي موبايل Monty Mobile في الابتكار ومركزها كقوة دفع في السوقذات حلول داخلية رائدة مصممة خصيصا لأحدث أنواع الاتصالات.

ببرشلونة، إسبانيا، 5 مارس 2022 /PRNewswire/ — قدمت مونتي موبايل Monty Mobile الشركة الرائدة في مجال تقديم حلول الاتصالات، حلولها وخدماتها ومنتجاتها المتعددة في مؤتمر الجوالات العالمي في برشلونة، وذلك بقيادة الرئيس التنفيذي السيد حسن منصور، الذي قال: “لقد كان من الرائع المشاركة في مؤتمر الجوالات العالمي 2022، الذي قدم لنا منصة رائعة لتقديم إصداراتنا الجديدة لعملائنا وشركائنا”.

كانت أول هذه الإصدارات، “أومنيشانيل Omnichannel”، وهي عبارة عن منصة اتصالات مصمَّمة لمساعدة الشركات على التواصل مع عملائها من خلال قنوات اتصال متعددة. باستخدام منصة أومنيشانيل Omnichannel الخاصة بمونتي موبايل Monty Mobile،سيكون لدى العملاء نظام مخصص يدير جميع حملاتهم التسويقية.

في الربع الثاني من عام 2022، ستطلق مونتي موبايل Monty Mobile خاصية M2M مع eSim أيضًا. تمكن هذه التقنية المبتكرة المشغلين من الاتصال بالأجهزة في أي وقت وفي أي مكان، والسيطرة الكاملة على الأجهزة المحلية من خلال دفع ملفها الشخصي على الأجهزة المستفيدة من حُزم البيانات الخاصة. توفر هذه الميزة حلاً شاملاً ل MNOs/MVNOs لتمكين استخدام esim على أجهزة M2M/IoT مع امتثالها لمواصفات GSMA ومعايير الأمان.

كما قامت الشركة بإطلاق آخر، وهو تطبيق وبوابة ويب تتيح للمستخدمين النهائيين إمكانية شراء eSim من أي مكان في العالم. الهدف من هذا الإطلاق الجديد هو تزويد المشغلين بالإطار المناسب لتأمين تحول سلس من بطاقة SIM إلى eSIM. يوفر مونتي موبايل Monty Mobile حلا eSIM كاملا لمشغلي MNOs/MVNO الذي يمكِّن استخدام eSIM على الأجهزة الاستهلاكية، وبالتالي يوفر انتقالا أكثر ملاءمة وخاليا من المتاعب للعملاء. كما أنشأت مونتي موبايل Monty Mobile أيضا، حل Flash Call Blocking لمكافحة الاحتيال لحماية إيرادات المشغلين عن طريق حجب جميع المكالمات غير المشروعة وتجنب أي مكالمات مسربة غير مدفوعة الأجر.

تسعى شركة مونتي موبايل Monty Mobile، التي يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة مع 11 مكتبًا دوليًا يغطون أكثر من 120 دولة، جاهدة لتوفير أفضل التقنيات المبتكرة من خلال توسيع محفظتها لتشمل مجموعة واسعة من حلول التكنولوجيا المالية (Fintech) وتسييل البيانات(Data Monetization) وإعلانات الجوال (Mobile Advertising). وقد نمت الشركة لتصبح طرفا إقليميا رئيسيا في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، حيث تدعم أكثر من 500 مشغل للهاتف المحمول ومقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم.