‫أطلقت TUMI و STAPLE تعاونًا حصريًا للاحتفال بطاقة مدينة نيويورك والاستكشاف العالمي

نيويورك، 7 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — أطلقت TUMI اليوم، وهي العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال السفر وأسلوب الحياة، تعاونًا حصريًا مع STAPLE العلامة التجارية الشهيرة لأزياء الشارع. لقد وحدا قواهما في رحلة تصميم مسترشدة بالرحلات العالمية لجيف ستيبل، مؤسس STAPLE ذي الرؤية. تتميز كل قطعة من المجموعة بِـ STAPLE Pigeon الشهيرة، بينما تستمد التأثير من الشوارع العالمية التي تلهم إبداع كل من جيف ستيبل و TUMI .

الحمامة وهي جزء لا يتجزأ من علامة STAPLE التجارية التي تعتبر كتميمة تمثل مدينة نيويورك. عند إنشاء STAPLE ، رأى جيف الحمامة كرمز لعدم الاستسلام والازدهار رغم كل الصعاب. هذه الروح نفسها، أكبر من المدينة التي لا تنام أبدًا، واضحة في الوجهات الحضرية في جميع أنحاء العالم. اتجهت TUMI ، المعروفة بدعمها لمسار كل مسافر، إلى هذا المفهوم بقطع مصممة تصميماً جيداً وعملية للغاية لتكمل رحلاتهم.

تم تصوير الحملة التي تضمنت التعاون على فيلم من طرف جاكوب كونسنستين، مصور شوارع شهير وفنان متعدد المواهب. لا تلتقط صور الحملة التي تدور حول مدينة نيويورك، وظائف المنتج فحسب، بل تحتفل أيضًا بأصالته وطاقته وإلهامه.

تتضمن المجموعة خمسة أنماط جديدة، تم تصميم كل منها لمستكشف المدينة المعاصر وتدمج عقلية صخب المدن مع ابتكار TUMI المميز. يتم حمل خريطة مدينة نيويورك وحمامة وردية اللون كتذكير بالمدينة التي رفعت جيف ستيبل. تأخذ المجموعة المتسوقين في رحلة حول العالم من حقيبة الظهر الفسيحة المتميزة بنمط مستوحى من شوارع ساو باولو إلى الحمّال المدمج الذي استوحي من طوكيو. تتميز الحقيبة المدمرة بينغ بونغ كروس بادي، وهي القطعة أكثر مرحًا، بطبعة تعكس صدى بلاط برشلونة وتحمل أكثر من مجرد مجاذيف. حجمها مثالي لإبقاء الأساسيات قريبة مع عرض STAPLE DNA وتميز تصميم TUMI . تحيل حقيبةكريس بودي إلى هندسة لوس أنجلوس وتعرض البراعة مع حزام قابل للإزالة يسمح بحمل القطعة مثل حقيبة أو استخدامها كمجموعة سفر. تعرض العربة الدولية ذات الأربع عجلات القابلة للتوسعة تصميمًا معقدًا لتمويه الحمام التدريجي المستوحى من مدينة نيويورك.

يقول فيكتور سانز، مدير الإبداع في TUMI ، عن هذا التعاون: “جيف ستيبل مبتكر ورائد أعمال. لم يستقر أبدًا ودفع نفسه دائمًا لتجاوز القاعدة لإحضار ثقافة أزياء الشارع إلى المسرح العالمي.” “جيف مواطن عالمي حقيقي، فهو يجسد المسافر العالمي الذي لا يفقد إحساسه بموطنه أو من أين أتى، بينما يحتضن الثقافات الأخرى للإلهام والنمو الذاتي. هذا يتماشى حقًا مع الطريقة التي ننظر بها إلى العالم. نحن نبحث دائمًا عن الإلهام في الخارج ونبني دائمًا على أساسياتنا “. هذا ما اختتم به سانز.

وعلق جيف ستيبل، مؤسس قسم فنون STAPLE & Reed : “بالنسبة لي، لطالما كانت TUMI قمة الرفاهية والسفر والابتكار والتكنولوجيا”. “هناك قواسم مشتركة قوية في علامتنا التجارية بين السفر والأداء، وكيف تؤثر التجربة على حياتك اليومية. لقد أصبحت حقًا أقدر قيمة إكسسوارات السفر المصممة جيدًا، خاصة عندما تكون في مدينة جديدة وتتنقل باستمرار. من ناحية التصميم، بدأت عقلية الصخب التي تمثلها STAPLE Pigeon كطريقة للتحدث إلى ثقافة مدينة نيويورك، ولكن على مدار رحلاتي، أدركت أنها تمثل نفس الروح في المدن عبر العالم. من خلال هذا التعاون مع TUMI ، نجلب هذه الروح إلى دائرة كاملة من خلال تفاصيل التصميم الفريدة والمرتفعة في كل نمط من المجموعة “.

المجموعة متاحة في جميع أنحاء العالم على TUMI.com وفي متاجر البيع بالتجزئة مختارة من TUMI وعلى StaplePigeon.com . هذا المنتج سيتوفر في أمريكا الشمالية وعبر أوروبا بدءًا من 7 يوليوز/تموز وعبر آسيا والمحيط الهادئ بدءًا من 18 يوليوز/تموز.

أسعار التجزئة لمجموعة TUMI x STAPLE :

عربة دولية حمل ذات 4 عجلات قابلة للتوسيع بسعر 1195 دولارًا أمريكيًا

حمال بسعر 495 دولارًا أمريكيًا

حقيبة بينغ بونغ كروس بادي بسعر 250 دولارًا أمريكيًا

حقيبة كروس بادي بسعر 295 دولارًا أمريكيًا

حقيبة ظهر بسعر 695 دولارًا أمريكيًا

نبذة عن شركة TUMI

تعمل شركة TUMI ، منذ عام 1975، على إنشاء أعمال تجارية وأسلوب حياة للسفر على مستوى عالمي وأساسيات فاخرة للأداء، حيث صممت لترقية جميع جوانب الحياة أثناء التنقل وتبسيطها وتجميلها. ونلتزم، من خلال المزج بين العملانية الخالية من العيوب وروح البراعة، بتمكين الرحلات كشريك مدى الحياة للمحركين والصناع سعيًا وراء اهتماماتهم. وتُباع منتجات العلامة التجارية عالميًا في أكثر من 75 دولة بما يقرب من 2,000 مركز بيع. لمزيد من المعلومات حول TUMI ، تفضلوا بزيارة www.TUMI.com

نبذة عن جيف ستيبل

يعد جيف ستيبل (جيفري نج عند الولادة) صاحب رؤية إبداعية يشمل عمله تصميم الجرافيك والأزياء والأحذية، فضلاً عن تسويق العلامة التجارية. وهو مؤسس قسم رييد آرت (المعروف رسميًا باسم Staple Design ) حيث عمل في عدد لا يحصى من المشاريع الإبداعية للعملاء بدءًا من العلامات التجارية الناشئة إلى شركات Fortune 100. يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والعشرين منذ أن أسس جيف شركة STAPLE في عام 1997، العلامة التجارية الرائدة لملابس الشارع والتي مقرها في نيويورك والتي تحمل الآن شعار “الحمامة Pigeon ” سيئ السمعة، ولاحقًا ريد سبيس، بوتيك نمط الحياة التجريبي في عام 2002.

للمزيد من المعلومات حول TUMI ، تفضلوا بزيارة www.TUMI.com

للمزيد من المعلومات حول STAPLE ، تفضلوا بزيارة https://www.staplepigeon.com

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