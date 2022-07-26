‫أظهرت تجربة في المنيا أن استخدام اثنين من مكملات الكالسيوم الورقية من BRANDT يكافح الحرارة بنجاح ويزيد من العائد التجاري لثمار الخيار بنسبة 70% تقريبًا

*باستخدام BRANDT Manni-Plex Ca-Zn و BRANDT ManniPlex Ca-Mag ، زادت غلة أصناف Viva و Cicely بنسبة 67% و 65% على التوالي.

*هذه النتائج قيّمة للغاية للمزارعين الذين يزرعون الخيار في مصر. على الرغم من أنها تتطلب درجات حرارة المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية، ضمن النطاق الأمثل من 20 درجة إلى 32 درجة، فإن هذه الفاكهة معرضة بشدة لدرجات حرارة أعلى من 40 درجة، والتي غالبًا ما يتم تسجيلها في هذا الجزء من البلاد.

* بسبب نقص الكالسيوم والزنك الذي يسبب عادة تدهورًا سريعا للنبات، فإن درجات الحرارة القصوى هي واحدة من العوامل الرئيسية التي لها تأثير سلبي على محاصيل الخيار، مما يسبب الآفات والذبول والأنسجة الميتة.

* الكالسيوم الذي يوفره Manni-Plex Ca-Zn و BRANDT ManniPlex Ca-Mag لا يحسن فقط محصول الفاكهة النهائي وقدرته على البقاء على قيد الحياة أثناء الأحداث الحرارية، ولكنه يحسن أيضًا ارتفاع النبات ومساحة الأوراق وعدد الأوراق والزهور ونشاط الإنزيم المضاد للأكسدة والنمو الخضري.

المنيا، مصر, 26 يوليو / تموز 2022 /PRNewswire/ —

أظهرت تجربة أجريت على مزرعة خيار في مزرعة في مغاغة (المنيا، صعيد مصر) أن استخدام اثنين من المكملات الورقية القائمة على الكالسيوم التي تنتجها شركة BRANDT يزيد بشكل كبير من العائد التجاري لهذا المحصول في الأشهر الأكثر سخونة من السنة. على وجه التحديد، باستخدام BRANDT Manni-Plex Ca-Zn و BRANDT ManniPlex Ca-Mag ، زادت غلة أصناف Viva و Cicely بنسبة 67% و 65% على التوالي.

هذه النتائج قيّمة للغاية للمزارعين الذين يزرعون الخيار في مصر. على الرغم من اشتراط درجات حرارة المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية، ضمن النطاق الأمثل من 20 درجة إلى 32 درجة مئوية، فإن هذه الفاكهة معرضة بشدة لدرجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية، والتي غالبًا ما يتم تسجيلها في هذا الجزء من البلاد، حيث يُزرع هذا المحصول في حقول مفتوحة خلال المواسم الأكثر سخونة، مما يؤدي إلى زيادة في الحرارة يصعب مكافحتها، حتى مع أنظمة تهوية الدفيئة. وبالتالي، فإن درجات الحرارة القصوى هي واحدة من العوامل الرئيسية التي لها تأثير سلبي على محاصيل الخيار، مما يسبب الآفات والذبول والأنسجة الميتة.

الإجهاد الناجم عن تلك الحرارة يؤدي إلى نقص حاد في الكالسيوم والزنك، والتي تسبب عادة تدهورًا سريعا للنبات. لذلك، فقد ثبت أن الكالسيوم الذي يوفره Manni-Plex Ca-Zn و BRANDT ManniPlex Ca-Mag لا يحسن فقط محصول الفاكهة النهائي وقدرته على البقاء على قيد الحياة أثناء الأحداث الحرارية، ولكنه يحسن أيضًا ارتفاع النبات ومنطقة الأوراق وعدد الأوراق والزهور ونشاط الإنزيم المضاد للأكسدة والنمو الخضري. كما أنه يقلل بشكل كبير من عدد الزهور الفاشلة مقارنة بالمحاصيل غير المعالجة.

أجريت التجربة على مدى صيفين، بين أبريل وسبتمبر، مع بذرتين مختلفتين من الخيار، Viva و Cicely ، زُرعت في بيت زجاجي، مزروعة في صفين بطول 12.4 متر وعرض 0.6 متر، متباعدين على فترات 0.4 متر. أثناء تطويرها، كان على النباتات تحمل درجات حرارة قصوى تصل إلى 48 درجة مئوية و 36.9 درجة مئوية في المتوسط.

نبذة عن BRANDT

BRANDT هي شركة زراعية رائدة تخدم المزارعين في جميع أنحاء العالم. تأسست في عام 1953 من قبل غلين براندت وشقيقته إيفلين لمساعدة المزارعين على تبني تقنيات جديدة وفعالة من حيث التكلفة للمحاصيل. شهدت الشركة نموًا استثنائيًا تحت قيادة الرئيس والمدير التنفيذي: ريك براندت. هدف BRANDT هو تزويد المزارعين بالمنتجات والخدمات التي تساعدهم على تحقيق أعلى غلة ممكنة من المحاصيل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة BRANDT عبر الإنترنت على www.brandteurope.com/

تعرف BRANDT بأنها واحدة من أسرع الشركات العائلية نموًا في الولايات المتحدة. مع ملف يضم أكثر من 250 منتجًا، تعد BRANDT العلامة التجارية المفضلة للمحاصيل الشجرية والصناعية والبستانية والعشب ونباتات الزينة. تباع منتجاتها في أكثر من 45 دولة ولديها أكثر من 135 هكتارا من المحاصيل المستخدمة للبحث والتطوير.

