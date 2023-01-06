‫أعلى اتجاهات العافية ل iHerb في 2023 

يتوقع الدكتور مايكل موراي، ND ، اتجاهات العافية لعام 2023 في الارتفاع على مدونة iHerb الشهيرة

باسادينا، كاليفورنيا، 6 يناير 2023 / PRNewswire / — قامت iHerb ، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية، والمخصصة للفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، بالاستفادة من الدكتور مايكل موراي، N.D . – احد الجهات الرائدة في المكملات الغذائية، والمنتجات الطبيعية – لمشاركة رؤيته لأفضل اتجاهات الصحة والعافية التي من المرجح أن تكتسب شعبية في عام 2023. يمكن العثور على التنبؤ الكامل بالعافية على مدونة iHerb ، وهو دليل الانتقال الذي يضم نصائح من المساهمين المعتمدين حول ما هو جديد وما هو التالي للعيش بشكل جيد.

اتجاه رقم 1: تغيير التركيز على صحة المستهلك والعافية

كانت الصحة المناعية محورًا رئيسيًا منذ بداية جائحة COVID-19 ، لكن الدراسات الاستقصائية الأخيرة تشير إلى أن الأولويات الأخرى آخذة في الارتفاع أيضًا. في أحد الاستطلاعات التي شملت أكثر من 5000 مستهلك من سبع دول، كانت أهم المخاوف هي جودة النوم والإجهاد، وكذلك صحة الدماغ ووظائفه. في منشور المدونة، ستجد توصيات الدكتور موراي لأهم المكملات الغذائية لكل من هذه المخاوف الصحية.

اتجاه رقم 2: المزيد من الناس مستعدون لاكتشاف قوة البروتين

تظهر بيانات السوق أن قطاع مسحوق البروتين والأحماض الأمينية هو القطاع الأسرع نموًا في فئة المكملات الغذائية. لا يقتصر الأمر على العدد المتزايد من عشاق الرياضة وكمال الأجسام الذين يغذون هذا النمو، ولكن أيضًا المستهلكين الذين يشترون منتجات بروتين الكولاجين للمساعدة في تعزيز صحة البشرة والجمال من الداخل. يشير الدكتور موراي إلى أن الكولاجين يؤدي إلى خيار البروتين الأسرع نموًا، حيث يشتري المستهلكون أيضًا المزيد والمزيد من البروتين النباتي (البازلاء والقنب واليقطين وفول الصويا والأرز وما إلى ذلك) ومساحيق بروتين مصل اللبن والكازين والبيض.

اتجاه رقم 3: ستنمو شعبية المكملات الغذائية التي ليست علي شكل حبوب

ستظل الأقراص والكبسولات التقليدية هي الخيار الأفضل، لكن المستهلكين يتطلعون أيضًا بشكل متزايد إلى بدائل غير حبوب منع الحمل. وفقًا لمجلة Nutrition Business Journal ، في عام 2021، كان أكثر من 60% من مشتريات المكملات الغذائية عبارة عن أشكال غير حبوب منع الحمل مثل العلكة والمضغ والمساحيق والأقراص، متجاوزة مبيعات الحبوب لأول مرة. في هذه المقالة، يشرح الدكتور موراي سبب وجود المكملات الصمغية، على وجه الخصوص، على رأس هذا النمو، وكيف يمكننا أن نتوقع استمرارها في الارتفاع – مع الاتجاه الأكثر أهمية هو النمو في الصمغ النباتي على وجه التحديد.

اتجاه رقم 4: منتجات الفطر تزدهر

وتقدر قيمة سوق الفطر الصحي العالمي بأكثر من 25 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو أكثر من 10% سنويًا على مدى السنوات الثماني المقبلة. ويمثل هذا النمو زيادة كبيرة في شعبية الفطر وظيفية على حد سواء المكملات الغذائية والغذائية بسبب فوائدها الصحية العديدة. يتوقع الدكتور موراي أن Chaga و Cordyceps و Turkey Tail ستزداد شعبيتها، بالإضافة إلى shiitake و reishi المعروفين، ولماذا ضمن توقعاته للاتجاه.

اتجاه رقم 5: منتجات الترطيب المستدامة تتحرك صعودًا

هناك اتجاه ناشئ آخر يلاحظه الدكتور موراي وهو الزيادة في شعبية خلطات الإلكتروليت الفوارة المستخدمة لتعزيز المياه وتعزيز الترطيب، والتي يستشهد بها في المدونة باعتبارها واحدة من أسرع أنواع المكملات الغذائية نموًا. تتوفر منتجات الترطيب هذه في كل من الأقراص ومزيج المشروبات المسحوقة، وتعمل كبدائل لمشروبات الترطيب بالكهرباء الجاهزة للشرب في زجاجات بلاستيكية مهدرة للاستخدام مرة واحدة. تاريخيًا، استخدم الرياضيون المشروبات والمكملات الغذائية بالكهرباء للمساعدة في التعافي، ويستخدمها المستهلكون في جميع المجالات الآن لتسليم المكونات الوظيفية بسلاسة أيضًا.

يمكن العثور على المزيد من إرشادات الحياة الصحية من فريق iHerb من خبراء الصحة على www.iherb.com/blog . تم إطلاق مدونة iHerb في عام 2017، وتحتوي على أكثر من 1500 مقالة من أكثر من 100 مساهم معتمد، من دكاترة M.D.s و N.D.s إلى أطباء الأمراض الجلدية وأخصائيي التغذية المسجلين وأخصائيي القوة والتكييف المعتمدين، وأكثر من ذلك. تُرجمت مدونة iHerb بشكل احترافي إلى 14 لغة، وبعد أن حققت أكثر من 10 ملايين زائر في عام 2022، تعد مدونة iHerb موردًا ممتازًا لجميع الأمور المتعلقة بالصحة والعافية.

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