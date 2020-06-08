أفاتريد توسع حضورها العالمي مع المكتب البولندي الجديد

وسيط تداول التجزئة أفاتريد يفتتح مكتبه الحادي عشر في بولندا، حيث يقدم دعمًا مخصصًا للعملاء والتدريب باللغة البولندية وبموجب اللوائح المحلية.

دبلن: أعلنت شركة أفاتريد، وهي وسيط العملات الأجنبية وعقود الفروقات الحائز على جوائز، عن افتتاح أحدث مكتب لها في وارسو ببولندا. يضيف هذا التوسع إلى الوجود الدولي المتنامي لشركة أفاتريد، بما في ذلك المكاتب الموجودة في دبلن، ميلانو، طوكيو، وسيدني، وهي خطوة مهمة إلى الأمام في إطار سعي الوسيط لتلبية احتياجات المتداولين دوليًا.

إن إنشاء المكتب الجديد، الذي يلي افتتاحًا جديدًا آخر في أبو ظبي، يعني أن عملاء أفاتريد البولنديين يمكنهم الاستمتاع بتجربة تداول محلية – مع دعم العملاء المحسّن والتدريب بلغتهم الأصلية وبموجب اللوائح المحلية. وسيرأس المكتب الجديد مدير الفرع باتريك شولميستر، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في وسائل الإعلام والتسويق والمبيعات عبر الإنترنت.

يعلق ديريير فيرغسون، الرئيس التنفيذي لشركة أفاتريد قائلاً: “تلتزم أفاتريد بتمكين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من التداول في بيئة آمنة ومبتكرة وموثوقة. سيؤدي افتتاح مكتبنا البولندي إلى استفادة المتداولين المحليين من تجربة تداول أكثر ثراءً، مدعومة بخدماتنا الأفضل في فئتها، والدعم المخصص والحلول المصممة خصيصًا لتناسب متطلبات التداول الخاصة بهم بلغتهم المحلية. تحت إشراف باتريك، ليس لدينا أدنى شك في أن هذا المسعى الجديد سيدفع أعمالنا البولندية من قوة إلى قوة “.

يضيف شولمايستر: “أنا سعيد بقيادة الفرع البولندي لشركة أفاتريد وأتطلع بشدة للمساهمة في نمو الأعمال هنا في وارسو. نظرًا لنجاح أفاتريد في جميع أنحاء العالم، ليس لدي شك في أن منتجاتها سيكون لها صدى مماثل في بولندا وتتوقع عامًا مثيرًا قادمًا”.

تعرف على المزيد حول حضور أفاتريد العالمي على https://www.avatrade.ae/

حول أفاتريد:

أفاتريد، وسيط عملات أجنبية وعقود الفروقات وحائز على جوائز، تم تأسيسه في عام 2006 ويقدم أكثر من 1000 أداة مالية، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من منصات التداول الرائدة، بما في ذلك تطبيق الجوال المتطورAvaTradeGO. يستمتع العملاء بمديري الحسابات الشخصية، مجموعة شاملة من المواد التعليمية ودعم العملاء متعدد اللغات.

تستوعب أفاتريد المتداولين من جميع المستويات وتضمن كذلك التداول الآمن مع التشفير المتقدم والحسابات المنفصلة بالكامل. يتم تنظيم أفاتريد عبر ثماني هيئات قضائية وحصلت مؤخرًا على المرتبة الأولى للوسيط من قبل أحد منشورات الأعمال الرائدة في العالم The European.

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