أكاديمية العافية الجمالية الأوروبية وجامعة آسيا الإلكترونية تتعاونان لرفع مستوى صناعة الجمال والعافية العالمية

سيلانغور، ماليزيا، 29 حزيران/يونيو 2021 / PRNewswire / – وقعت أكاديمية العافية الجمالية الأوروبية ( EWAA ) مذكرة اتفاق مع كلية التعليم والتطوير المهني والتنفيذي وجامعة آسيا الإلكترونية، التي لديها حضور وشهادات معتمدة معترف بها في 34 دولة آسيوية، لإطلاق برنامج أعمال العافية التجميلية الذي يهدف إلى تعزيز المعرفة العلمية ومهارات تنظيم المشاريع لأخصائيي التجميل والمعالجين في جميع أنحاء العالم.

هذا المشروع هو من بنات أفكار كل من البروفيسور داتو سري والدكتور مايك تشان والبروفيسور داتو سري والدكتورة ميشيل وونغ وهم مؤسسو مجموعة العافية الطبية الحيوية الأوروبية. يرأس الفريق الأكاديمي الذي يقود هذه المبادرة رئيس كلية إي دبليو أيه أيه، الدكتور فولودمير تشيرنيخ، ويساعده فريق من الأطباء وكبار المدربين الأوروبيين الدكتور بواني نسماني والسيد جويل سي. تم تطوير منهج الدورة من قبل الأطباء ويتم نشر البرامج عبر منصة تعلم إلكتروني مرنة لضمان سهولة الوصول إلى الطلبة دون الإخلال بوظائفهم بدوام كامل.

يمكن للطلبة الذين ليست لديهم خبرة صناعية أن يبدأوا بدورة مؤسسة العافية التجميلية وهي عبارة عن برنامج عملي مكثف لمدة أسبوعين ينقل المهارات الأساسية اللازمة لتشغيل منتجع صحي متنقل، بينما يمكن للممارسين ذوي الخبرة العملية أو حاملي دبلوم CIDESCO أو CIBTAC التقدم مباشرة إلى برنامج ريادة الأعمال المحترف المعتمد لمدة 3 أشهر في الصحة والجمال يتكون من 16 وحدة أساسية تغطي عناصر ريادة الأعمال الرئيسية والمكونات العلمية. يحتوي برنامج الماجستير المعتمد في العافية التجميلية لمدة 5 أشهر على 5 مستويات يتم إكمالها خلال أكثر من 150 ساعة تدريبية حيث يركز خبراء التجميل المخضرمون على مجال معين من الاهتمام في مجال ممارستهم والبحث عن حلول علاجية قابلة للتطبيق لعملائهم.

أكاديمية العافية الأوروبية الجمالية

أكاديمية العافية الجمالية الأوروبية هي الذراع التعليمية السويسرية لمجموعة العافية الطبية الحيوية الأوروبية التي تشتهر بتطوراتها الرائدة في علاجات الخلايا الجذعية السابقة/ السليفة، فضلاً عن معرفتها الطبية الحيوية والعلمية في مكافحة الشيخوخة وعلم الجمال وإدارة الأمراض. كما تتعاون مع أكاديمية العافية الأوروبية، التي تقدم برامج التعليم الطبي الحيوي بعد التخرج للأطباء في أكثر من 70 دولة حتى الآن لأكثر من 3 عقود.

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