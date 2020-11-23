أكبر اختبار هندي للبحث عن المواهب “تالنتيكس” يدخل دول الخليج

– سيتم اجراء الاختبار على الإنترنت في البحرين، عمان، المملكة العربية السعودية والكويت

– الطلبة الهنود غير المقيمين في الهند سيحصلون على بعثات دراسية بما يصل إلى 5 كرور روبية هندية جديدة وجائزة نقدية بقيمة 15 لاخ روبية جديدة كوتا

الهند، 23 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020

/PRNewswire/ — يتجه اختبار البحث عن المواهب – “تالنتيكس” Tallentex الذي يجريه معهد التحضير للاختبارات الهندي الرائد “معهد ألان كرير” Allen Career Institute لتشجيع الطلبة الموهوبين في الهند، إلى الخارج للمرة الأولى بحثا عن الطلبة الهنود غير المقيمين في الهند. فسيتم اجراء اختبار “تالنتيكس في الخارج 2021” لتحديد ورعاية وتشجيع ومكافأة الطلاب الموهوبين خارج حدود البلاد. ولن يشارك في هذا الاختبار الطلبة الموهوبون من داخل الهند فقط، بل وكذلك الطلبة غير المقيمين في الهند ويحصلون على الاعتراف على المستوى العالمي.

وأشار المدير التنفيذي الدائم لمعهد ألان كرير، السيد كيشاف ماهيشواري، Keshav Maheshwari إلى أن “تالنتيكس في الخارج 2021″ هو منصة ضخمة لتقدير الطلاب الموهوبين من الهنود غير المقيمين في الهند في دول الخليج. ولن يعمل الاختبار فقط كأداة للطلاب لتقييم استعدادهم / أدائهم ضمن مجموعة من الطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الطلاب الهنود فحسب، بل سيقدم لهم أيضًا تحليلاً مفصلاً وفقًا لمعاييرمعهد ألان، وهو تحليل يبرز نقاط قوتهم / ومجالات التحسين الفردية لديهم.” وأضاف: “لقد كان جميع الطلبة تقريبا من ذوي التصنيف الأعلى منطلبة ألان Almost all Top Rankers from ALLEN (الطلبة المتفوقون في الهندسة والطب)من طلبة ـتالينتيكس في الماضي – حيث تمكنا من تحديدهم ورعايتهم للمستقبل.”

هذا العام، سيشارك الطلبة من الهنود غير المقيمين من الصف الخامس إلى العاشر من البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية والكويت في اختبارتالينتيكس في الخارج. سيتم تنظيم الاختبار عبر الإنترنت في 4 كانون الأول/ديسمبر. وقد بدأ التسجيل للاختبار بالفعل، وبدأ الطلاب في التسجيل بأعداد كبيرة. الطلاب الهنود متحمسون بشأنتالينتيكس؛ ويُلاحظ نفس المستوى من الحماس والإثارة لدى الطلاب الهنود غير المقيمين في الهند.

وعبر هذا الاختبار، سيتم تقديم منح دراسية تصل قيمتها إلى5 كرور (الكرور يساوي عشرة ملايين) روبية وجوائز نقدية قدرها 15 لاخ (اللاخ يساوي مئة ألف) روبية هندية للطلاب الناجحين من الهنود غير المقيمين. إلى جانب التسجيل فيتالينتيكس في الخارج، سيحصل الطلاب أيضًا على سلسلة اختباراتمعهد ألانعبر الإنترنت مجانًا free لترتيب استعداداتهم المستقبلية. تجدر الإشارة إلى أنه حتى العام 2020، شارك 8.46 لاك (اللاخ يساوي 100 ألف) من الطلاببالفعل فيتالينتيكس.

المساهمة في صندوق الإغاثةمن كوفيد

وقال المدير المؤسس للمعهد راجيش ماهيشواري إن معهد ألان كرير لن يشجع ويكافىء المشاركين فقط من خلال اختبار البحث عن المواهب هذا، بل سيقدم المعهد أيضا مساهمة إلى صندوق الإغاثة من كوفيد، أي أن 5٪ من رسوم تسجيل كل طالب ستذهب للمساعدة في جهود الإغاثة من كوفيد.