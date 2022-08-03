أكبر مسابقة في العالم لتداول العملات المشفرة تحطم الأرقام القياسية على الرغم من السوق الهابطة

Press Release

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بطولة التداول العالمية (WSOT) من Bybit هي “منافسة عالمية لتداول العملات المشفرة”

يشهد هذا العام أكبر مجموعة جوائز في تاريخ منافسات تداول العملات المشفرة

اجتذبت مسابقة تداول العملات المشفرة عددًا هائلاً من المشاركين

فيكتوريا، سيشيل،- 3 أغسطس 2022 – انتهت بطولة التداول العالمية (WSOT)، التي تُعد أكبر مسابقة لتداول العملات المشفرة في العالم، محققةً نجاح كبير في 17 يوليو حيث حصد المتداولون جوائز قياسية بلغت قيمتها 8 ملايين دولار، فبعد 20 يومًا من المنافسة الشديدة، حقق أفضل المتداولين أرباحًا تجاوزت 10,000% على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها سوق العملات المشفرة.

وقد شارك نحو 70 ألف متداول في المسابقة هذا العام، لاستعراض مهاراتهم الفذة في تداول العملات المشفرة في البطولة. وقد بلغ عدد المشاركين هذا العام ضعف عدد المشاركين مقارنة ببطولة عام 2021، مما أدى إلى إطلاق مجموعة جوائز كانت أكبر بنسبة 100% عن العام الماضي.

وقد جرى تقسيم مجموعة الجوائز إلى ثلاث فئات منفصلة، حيث عرضت فئة سباق الفرق مجموعة جوائز بلغت قيمتها 6 ملايين دولار، بينما عرضت فئة سباق التداول الفردي وسباق منطقة السرعة جوائز بلغت قيمتها مليون دولار لكل منهما. علاوةً على ذلك، قدمت Bybit أكثر من 1000 جائزة إضافية متمثلة في رموز غير قابلة للاستبدال، والتي شملت رموز CloneX وMutant Ape Yacht Club.

لقد استحوذت هذه المسابقة المثيرة مرة أخرى على مجتمع التشفير، مما يدل على قدرة الصمود في الأسواق الرقمية الناشئة في أوقات عدم اليقين، حيث تنافس متداولون من أكثر من 1000 فرقة تغطي 182 منطقة، مع العمالقة الكوريين Maeuknam_Team الذين يشكلون أكبر فريق يضم 3241 عضوًا، يليهم فرقة Sniper وStreamer_Satto اللاتان ضمتا 2565 و2232 عضوًا على التوالي.

يتطلب الفوز في مسابقة تجارية إبداعًا وشجاعة، وهذا هو السبب في أن Bybit واصلت شراكتها مع اليونيسف من خلال تبرع آخر بقيمة 400,000 دولار بعملة البيتكوين. وتفخر شركة Bybit بدعمها لمنظمة اليونيسف وعملها لتوفير فرص متكافئة للحصول على التعليم وتمكين تعليم الفتيات في شرق آسيا والمحيط الهادئ. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل المساهمة على تعزيز وتوسيع وتنفيذ برنامج “العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات” (STEAM) التعليمي الرائد الذي يركز على تعليم الفتيات في مقاطعة جبلية نائية في فيتنام.

من جانبه صرَّح بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit قائلاً: “لقد انبهرت للغاية هذا العام بالنجاح الذي حققته بطولة التداول العالمية (WSOT)، من حيث عدد المشاركين وروح الفريق التي ظهرت في البطولة”. وأضاف: “لقد أظهرت هذه المسابقة الإيمان الراسخ لعشاق العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم؛ إنها منارة الأمل في ظل السوق الهابطة”.

وتُجدر الإشارة إلى أن مرحلة المنافسة في بطولة التداول العالمية لعام 2022 قد انتهت، وسيتبعها حفل انتهاء المسابقة:

https://blog.bybit.com/en-US/post/-wsot-afterparty-free-apex-nfts-cashback-rewards-100-000-usdt-prize-pool-await–blt2dca90172862a000/

نبذة عن شركة Bybit

Bybit هي شركة لتبادل وتداول العملات المشفرة تم تطويرها في مارس 2018 وتوفر منصة احترافية يمكن لمتداولي العملات المشفرة من خلالها العثور على محرك مطابقة فائق السرعة وخدمة عملاء ممتازة وخدمة دعم مجتمع بعدة لغات. وتعد Bybit شريكًا فخورًا لفريق سباقات Formula One وOracle Red Bull Racing وفرق الألعاب الرياضية الإلكترونية مثل NAVI وAstralis وAlliance وVirtus.pro وMade in Brazil (MIBR) وOracle Red Bull Racing Esports وفرق كرة القدم (كرة القدم الأمريكية) Borussia Dortmund وAvispa Fukuoka.

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