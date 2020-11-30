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Press Release

أكثر الكراسي راحة في العالم. نقطة.

 |  Nov 30, 2020
Nightingale CXO 6200D

ترانسيز يو أس أيه تقدم كراسي نايتنغيل.

سكوتسديل، أريزونا، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 / بي آر نيوزواير / – يوفر كرسي نايتنغيل كوكسNightingale CXO  دعمًا قويًا لأسفل الظهر ، وتقنية مريحة سريعة الاستجابة، بالإضافة إلى التهوية والمرونة للظهر الشبكي أليكس المزخرف.

ساعدتنا بعض أفضل العقول على الجمع بين الدعم المريح المثبت مع أحدث المواد. تجاوزت النتيجة النهائية حتى توقعاتنا من الراحة.

وهو متوفر في عدة موديلات، وتأتي جميعها قياسية مع رغوة ENERSORB ™ ذات الملكية الفكرية الخاصة،  التي تحسن الدورة الدموية، والراحة القصوى ومجموعة واسعة من مجموعات الخيارات.

نقوم الآن بتعيين وكلاء في منطقتك، تواصلوا معنا بالإيميل على info@transseas.com

الاتصال:
نادر أيوب
info@transseas.com

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1340984/CXO_by_Nightingale.mp4
الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1340981/cxo_6200d_moguls_black.jpg
الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1340980/Trans_Seas_USA_Logo.jpg

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