أكس سي أم جي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز تطوير البنية التحتية في إفريقيا

تعمل أكس سي أم جي الآن في مشروع طريق نيروبي السريع، وصدرت أكثر من 2,000 وحدة من معدات الآلات الثقيلة إلى كينيا

نيروبي، كينيا، 27 مارس 2021 /PRNewswire/ — بأسطول من الرافعات والحفارات، جنبًا إلى جنب مع منصات الحفر الدوارة ومحطات الأسفلت من أكس سي أم جي (SZ. 000425)، تقوم الشركة الصينية الرائدة في مجال تصنيع آلات البناء بدور مهم في مشروع طريق نيروبي السريع الذي سيربط مطار جومو كينياتا الدولي في شرق المدينة وطريق نيروبي-ناكورو السريع في الغرب عند اكتماله. زادت هذه الآلات لأكثر من 2,000 وحدة من المعدات منذ أن بدأت أكس سي أم جي (XCMG) في التصدير لدعم إنشاء البنية التحتية في كينيا، والتي تتبلور الآن.

صرح جيانسن ليو، نائب رئيس شركة أكس سي أم جي: “نرى الإمكانات الهائلة للدول الأفريقية والصين كجزء من نمونا التكميلي المتبادل. كما أننا لدينا خبرة في تكنولوجيا البناء ومعدات البناء المتطورة حتى يتمكن الجميع من الاستفادة. إننا فخورون جدا بالصداقة والتعاون بين افريقيا والصين”.

كانت شركة أكس سي أم جي من أوائل شركات المقاولات الصينية التي دخلت السوق الأفريقية. كما أنشأت شركة أكس سي أم جي شركة فرعية في نيروبي في عام 2011، بهدف توسيع عمليات مبيعاتها في كينيا وتقديم خدمة شاملة للعملاء المحليين، وهذه الشركة لا تقدم منتجات عالية الجودة فقط للمساعدة في تطوير البنية التحتية السريعة في كينيا، بل إنها تقدم خدمات ما بعد البيع الشاملة أيضا.

عبر أقطار القارة، ترى معدات شركة أكس سي أم جي على نطاق واسع في مشاريع البناء الكبرى، مثل ميناء جيبوتي، وقسم طريق بوركا ميل في طريق كومبولتشا-باتي-ميل في إثيوبيا، وملعب نيايو الوطني في كينيا وغيرهم. كما لحقت 198 وحدة من معدات شركة أكس سي أم جي إلى بناء مشروع سكة حديد مومباسا-نيروبي القياسي، بالإضافة إلى ما يقرب من 1,000 وحدة من المعدات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 150 مليون دولار أمريكي لبناء مشروع مصفاة دانجوت ( Dangote refinery ) في نيجيريا.

والآن، تمتلك شركة XCMG ست شركات تابعة وأنشأت أكثر من 30 مركزًا لخدمة قطع الغيار في إفريقيا. تغطي شبكة المبيعات والخدمات للشركة الآن جميع البلدان الأفريقية تقريبًا جنوب الصحراء مع نخبة من مديري الأعمال ومهندسي الخدمة الذين يقدمون دعمًا احترافيًا للمبيعات وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للعملاء؛ وذلك أيضًا من خلال أكثر من 30 تاجرًا من المستوى الأول.

بالإضافة إلى ذلك، تدير أكس سي أم جي سلسلة من مشاريع الرفاهية العامة في كينيا وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، من بين أمور أخرى، بما في ذلك تبرعات شبكة الناموسيات التي تم إطلاقها في 2018، وبرنامج المنح الدراسية من أكس سي أم جي و African water cellar project (مشروع الخزانات المائية الإفريقية) للتخفيف من نقص المياه في مواسم الجفاف منذ عام 2016، مما دفع أكس سي أم جي للفوز بثناء واسع وتقدير واسع لدعم أفريقيا.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1474825/XCMG_Asphalt_Mixing_Plants_Are_Use_Nairobi_Expressway_Project_Kenya.jpg