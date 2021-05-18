أكيورا سكان تنشر أجنحتها في الشرق الأوسط

نجحت تقنية التحقق من المستخدم المبتكرة “أكيورا سكان” في التعاون مع بنك دبي التجاري (CBD) الإماراتي كشريك رقمي

مومباي، الهند، 18 مايو 2021 /PRNewswire/ — يسر شركة أكيورا سكان، الشركة الرائدة في مصادقة المستخدم، الإعلان عن شراكتها الإستراتيجية كمزود حلول اعرف عميلك (KYC) لبنك دبي التجاري (CBD). تثبت هذه الحيازة مبادرة التوسع وتنويع الأعمال الحصيفة لأكيورا سكان في المجال الدولي من خلال نظامها المتوافق مع ممارسات اعرف عميلك والذي يوفر التحقق عالي الجودة من العملاء. وقد خطت أكيورا سكان إلى معلمٍ جديد مع هذا الإنجاز. إن كلًا من أكيورا سكان وبنك دبي التجاري متحمسان للتعاون وتوسيع استخدامات العملاء من خلال دمج تخصصي العمل الأساسيين.

يهتم القطاع المصرفي والقطاع المالي بشدة بزيادة خدمات الأمان لتجنب تهديدات السلامة لأنظمة المعاملات الخاصة بهم. ويقدم بنك دبي التجاري، وهو أحد بنوك النخبة في العالم، إمكانية فتح حساب رقمي بالكامل في أقل من دقيقة. في إطار هذه الشراكة، ستهتم أكيورا سكان بكامل عملية بدء الخدمة للمستخدمين من خلال أنظمتها الرقمية القوية. من الآن فصاعدًا، سيتم تعزيز الاستراتيجية الرقمية الافتراضية لبنك دبي التجاري لتزويد العملاء بمنتجات وخدمات مبتكرة وتكنولوجية لإثراء تجاربهم المصرفية من خلال برنامج حل eKYC من أكيورا سكان عن طريق مسح بطاقة الهوية الإماراتية وجوازات السفر مع القياسات الحيوية للوجه في أقل من 10 ثوانٍ. كانت أكيورا سكان إنجين تقدم خدماتها لقطاعات مثل البنوك والتمويل والسفر والضيافة والقطاعات الأخرى من خلال حلولها للويب والهاتف المحمول لمدة أربع سنوات حتى الآن، ولها قاعدتها في مومباي بالهند ودبي بالإمارات العربية المتحدة.

يقول ياسين حبيبي، مؤسس أكيورا سكان، “يسر أكيورا سكان أن تضم بنك دبي التجاري إلى عائلة شركاتنا. كان بنك دبي التجاري يبحث عن حل يمكن أن يوفر لهم تشغيلًا سلسًا لعملية “اعرف عميلك” الخاصة بهم. وأعتقد أنهم كانوا مقتنعين تمامًا بعرضنا والغرض من العمل حتى يمنحوننا فرصة ويوقعوا عقدًا معنا. وسيعمل تعزيز التزامنا بتقديم خبرة في المجال العميق لسوق أتمتة المعاملات المالية وما بعده على تقوية النظام البيئي لأكيورا سكان. وسنواصل التركيز على تمكين الكفاءات التشغيلية لشريكنا وتدفق العمل الأمثل للمستقبل.”

نبذة عن أكيورا سكان

أكيورا سكان هي تقنية قوية لحلول المستخدم، وهي رائدة في مجالها، مع منصة ذكاء اصطناعي (AI) لا تحتاج إلى كتابة تعليمات برمجية وواجهة برمجة التطبيقات (API) وتكنولوجيا أدوات تطوير البرمجيات (SDK).