‫أمواج تحصل على حق انتفاع لتطوير موقع ‘وادي دوكة’ لأشجار اللبان في سلطنة عُمان والمدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو

استكمالاً للنمو المطّرد الذي حققته الدار في النصف الأول من العام 2022م، أبرمت ‘أمواج’ اتفاقية تعاون مع وزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان لتطوير موقع وادي دوكة في جنوب محافظة ظفار. ويعد وادي دوكة أحد المواقع المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو ويمتد على مساحة 5 كيلومترات وتزدهر فيه المئات من أشجار اللبان التي طالما اشتهرت بها هذه المنطقة منذ قرون وتعد أحد الكنوز الطبيعية القيّمة التي تنفرد بها سلطنة عُمان. ووقّع الاتفاقية سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي، وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث، والسيد خالد بن حمد البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة ‘أمواج’.

وكونها الراعي الجديد للموقع، ستقوم ‘أمواج’ بتطوير وادي دوكة وما يحتضنه من أشجار اللبان التاريخية التي طالما تُشكل مكوناً أساسياً تفوح به عطور ‘أمواج’ . كما أن رعاية ‘أمواج’ لهذا الموقع تعد خطوة مهمة من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على أشجار اللبان وضمان استدامتها. ومن المقرر أن يضم هذا الموقع مركزاً للزوار يضم مركزاً تعليمياً وسياحياً وسيتم إنشاؤه وتشغيله واستخدام الموارد فيه بأساليب صديقة للبيئة بما يتماشى مع استراتيجية الاستدامة التي تتبعها ‘أمواج’ ووفقاً لإرشادات التعامل مع مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. ويأتي هذا التعاون تجسيداً للتكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص في سلطنة عمان في كل ما من شأنه المحافظة على الإرث الحضاري العماني والترويج له عالمياً.

وحول هذا التعاون قال، السيد خالد بن حمد البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة ‘أمواج’ : “يُسعدنا التعاون مع وزارة التراث والسياحة ونثق بأن هذه الاتفاقية ستتيح الفرصة لإنشاء وجهة سياحية وثقافية مميزة والترويج عالمياً للكنوز الفريدة التي تحتضنها محافظة ظفار. ففي ‘أمواج’، نؤمن بأن حماية الطبيعة واحترامها تعني حماية النظم البيئية وما منحته لنا من كنوز عطرية مما يضمن استمتاع الأجيال الحالية والقادمة بجمال تجربتنا الفريدة”.

ومن جانبه، قال ماركو بارسيلا، الرئيس التنفيذي لـ ‘أمواج’: “نحتفل اليوم بهذا الإنجاز الكبير الذي أتاح لـ ‘أمواج’ رعاية هذا الموقع التراثي الذي تزدهر فيه أشجار اللبان والتي تضيف عبق وقيمة طبيعية لعطورنا، سنركز في هذا المشروع على تجديد أشجار اللبان وحمايتها وجعل وادي دوكة مركزاً أساسياً ومهماً لأشجار اللبان العُمانية وتنميتها المستدامة”.

هذا، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في إبراز خبرة ‘أمواج’ في صناعة العطور وتعزيزها في مختلف أنحاء العالم. ويعد وادي دوكة ثاني موقع تديره ‘أمواج’ بالكامل بعد مصنعها ومركز الزوار في مسقط والذي سيظل موقعها الأساسي للإنتاج والتصنيع. ومن خلال استراتيجيتها الجديدة للاستدامة، تعتزم ‘أمواج’ وضع خطة طموحة للمساهمة في صون الطبيعة في سلطنة عُمان، والحدّ من المخلفات والانبعاثات الضارة، وتعزيز دعمها للمجتمعات الزراعية في البلاد ، من خلال التزامها بإيجاد تأثير إيجابي على الطبيعة والأفراد مستندة إلى تراثها العماني العريق وروحها الإبداعية.

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