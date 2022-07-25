‫ أمواج تطلق عطر أوبس XIV – رويال توباكو – وتسرد به حكاية حسية عن المعرفة و الرفاهية

MUSCAT, Oman, 25 يوليو / تموز 2022/PRNewswire/ — أطلقت أمواج عطرها الجديد أوبس XIV‘رويال توباكو’ لتسرد بين نغماته قصة حسية آسرة عن المعرفة والسعادة في أجمل أشكالها. وفي هذا العطر، واصلت الدار اكتشاف كل ما هو جديد في فن صناعة العطور حيث استوحيت نغماته من رحلة انطلقت عبر مدار السرطان من عُمان نحو كوبا وفيها تمتزج نفحات اللبان والتوباكو الفاخر. ويعبر ‘أوبس XIV – رويال توباكو’ عن ‘إل ليكتور’ وهو من كان يتولى قراءة الروايات إلى صانعي السجائر في كوبا وطالما نجح في إثارة إعجابهم بالتحف الروائية مثل ‘البؤساء’ لفيكتور هوجو، وأعمال أونوريه دي بلزاك، وستيندال، وإدغار آلان بو، و هرمين ميلفيل، حتى أصبح تقليد يتعلق بلف السجائر إذ يشير إلى رائحة التبغ. وهذا العطر من ابتكار سيسيل زاروكيان وفيه تتجانس نفحات اللبان والتبغ لتجسد تجربة حسية غنية وجديدة.

ويُعد أوبس XIV – رويال توباكو أحد الكنوز العطرية التي ينفرد بها خط العرض 23 الشمالي الذي يمر عبر الشواطئ المشمسة في كل من كوبا وسلطنة عُمان وفيه تجتمع صفات اللبان وعراقته مع رائحة التبغ أبسولوت. فكلا المكونات استخدما منذ فجر التاريخ ولكل منهما بصمة بارزة في تطور العطور وهنا تصلان لمرحلة الكمال مع نغمات جانبية تثريهم وتكشف شخصيتهما المعقدتين.

وفي هذا العطر تفوح ومضات عطرية من الهيل والإيليمي وتتألق بلمسات من الزهور والبلسم التي تلقي انعكاساتها على اللبان والتبغ. أما البنزوين، فيثري اللابدانوم والمر ثم تأتي نفحات الفانيليا أبسولوت وفول التونكا معبرة عن عمق الكومارين في الحلبة، بينما يستحضر البرونول والورد البلغاري والأوسمانثوس أبسولوت شخصية السيجار الفاخر. أما الريحان واليانسون، ودبس العرقسوس، فيشكلون حلقة وصل مع الخاتمة الكورالية لهذا العطر من بيرش تار ونجيل الهند وخشب الغاياك مع لمسة متجددة من العود. وتجعل هذه التوليفة الفواحة هذا العطر إحدى الابتكارات الشمية الجريئة من أمواج وتمنحه شخصية عصرية تمزج بين العمق والفخامة وتتناسب مع الرجل والمرأة على حدٍ سواء.

وحول أوبس XIV – رويال توباكو، قال رينو سالمون، رئيس تجربة العملاء في أمواج: “استوح ي هذا العطر من مزيج فريد ومنسجم من اللبان والتبغ إذ يعبر عن الابتكار الثقافي الذي أدى إلى فتح مسارات جديدة للمعرفة. وتجسيداً لروح المجموعة المكتبية، يحكي هذا العطر عن الحالة الوحيدة في العصر الحديث التي شهدت ربط التبغ (الدخان) بالقراءة (المعرفة) في انسجام وتجانس غير مسبوق”.

وانضم هذا العطر إلى المجموعة المكتبية في حلتها الجديدة حيث تشكل ترجمة حقيقية لدور البحث عن المعرفة في تحويل وجودنا وحياتنا حيث تسترجع الأساطير والثقافات التي طالما أحاطت بالتبغ الكوبي ومصانعه في فصل الصيف والسيجار الفاخر الملفوف يدوياً وصوت ‘إل ليكتور’ الذي يغطي على صوت خط الإنتاج ويسافر بخيال صانعي السيجار بعيداً عن حرارة الجمر والرماد البارد بحثاً عن التوازن من قلب التناقض عبر مكونات دافئة وعميقة وراتينجية بقلب زهري فواح ودفء عطري لا يقاوم. ويكرم هذا العطر نبل التبغ الخام وأوراقه الملفوفة المجففة والمدخنة.

وتكريماً لجذور أمواج والتراث العماني العريق، يأتي عطر أوبس XIV – رويال توباكو في زجاجة أيقونية مستوحاة من تصميم ‘الخنجر’ مع لمسات من الخزف الطبيعي بألوان الكمأة الترابية والكشمير لتعكس البراعة الحرفية وأصالة عُمان. وتتزين العبوات بالأعمال الفنية الأصلية للويز ميرتنز من سلسلة الصور التي التقطها فالنتين أباد والأفلام التي صورها توماس سافاري.

ويتوفر عطر أوبس XIV – رويال توباكو وبقية عطور المجموعة المكتبية على الموقع الإلكتروني Amouage.com وفي عددٍ من بوتيكات أمواج المختارة.

CONTACT: Tariq Al Haremi, tariq.alharemi@traccs.net, +968 24649099

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