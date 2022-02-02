‫أميتراك الشركة الناشئة للنقل بالشاحنات ومقرها كينيا تجمع تمويلا أوليا بقيمة 4 ملايين دولار لتسريع التوسع في حلول اللوجستيات الرقمية في جميع أنحاء أفريقيا

– قادت شركة Better Tomorrow Ventures الجولة بمشاركة كل من شركة Dynamo Ventures، وشركة Rackhouse Venture Capital، وشركة Flexport Inc، وشركة Knuru Capital، وشركة Launch Africa Ventures، وشركة Uncovered Fund، والمستثمرين الملاك الاستراتيجيين

– سيتم استغلال التمويل الجديد لشركة أميتراك (Amitruck) لتوسيع وجودها في جميع أنحاء أفريقيا وتوظيف مواهب جديدة

نيروبي، كينيا، 2 فبراير 2022 /PRNewswire/ – أعلنت شركة Amitruck الناشئة في مجال النقل بالشاحنات الرقمية ومقرها كينيا اليوم أنها حصلت على 4 ملايين دولار في جولة تمويل أولية شارك فيها مستثمرون من أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وقد قادت شركة Better Tomorrow Ventures (BTV), عملية التنمية المالية، وهي شركة لرأس المال الاستثماري مقرها سان فرانسيسكو تستهدف الشركات الناشئة في المراحل المبكرة. كما تضمنت الجولة سلسلة التوريد ورأس المال الاستثماري للتنقل وهي شركة Dynamo Ventures، أحد الشركات المستثمرة في شركة الشحن أحادية القرن الرقمية التي تتخذ من برلين مقرا لها، Sennder GmbH. وكان من بين المستثمرين الآخرين Rackhouse Ventures، التي أسسها كيفن نوفاك، أحد الأعضاء الأوائل في أوبر للشحن (Uber Freight)؛ وشركة Flexport Inc,، وهي شركة خدمة الشحن الرقمي والوساطة الجمركية ومقرها في سان فرانسيسكو؛ وشركة Knuru Capital، وأيضًا Launch Africa Ventures، وشركة Uncovered Fund، والعديد من المستثمرين الملاك الاستراتيجي.

صرح مارك موانغي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة أميتراك، إن التمويل سيستخدم لقيادة توسع الشركة الناشئة في جميع أنحاء أفريقيا وتوظيف فرق عبر وحداتها التقنية والعملياتية والمبيعات، بما في ذلك القيادة العليا.

قائلًا: “نحن سعداء بالاستجابة الإيجابية التي تلقتها أميتراك من مالكي البضائع والناقلين على حد سواء. كما يتطرق النقل إلى كل قطاع تقريبا من قطاعات الاقتصاد الأفريقي وهو أمر حاسم بالنسبة لتنميتها؛ نحن متحمسون لنكون جزءا من تلك الرحلة. هذا بفضل الدعم المقدم من مستثمرينا، فإننا نتطلع إلى توسيع نطاق تواجدنا في جميع أنحاء أفريقيا وجلب المزيد من شركات النقل والشاحنين إلى سوقنا”.

كما صرح الشريك العام لقناة BTV جيك جيبسون إنه قد وقع الاختيار على شركة أميتراك للاستثمار بسبب مستوى الابتكار العالي والحاجة المتزايدة لخدماتها.

قائلًا: “نحن كمستثمرين في شركة وحيدة القرن ناشئة، CloudTruck، هنا في الولايات المتحدة، لدينا معرفة متعمقة بالمتطلبات التشغيلية والمالية من سائقي الشاحنات. وفي حين أن أعمال النقل بالشاحنات واللوجستيات في أفريقيا قد نمت بشكل هائل على مر السنين، فإن وتيرة الابتكار، ولا سيما في إدارتها، كانت بطيئة. وتقدم أميتراك الحل المثالي لجلب هذه الصناعة إلى القرن الحادي والعشرين”.

استثمرت قناة BTV سابقا في Cloudtrucks، الشركة الناشئة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها والتي تبلغ قيمتها 850 مليون دولار والتي تستخدم التكنولوجيا لسد الاختناقات الإدارية لشركات النقل بالشاحنات.

تأسست أميتراك في عام 2019 لتبسيط أعمال النقل بالشاحنات في أفريقيا، والتي كانت حتى الآن غير رسمية ومجزأة وتستند إلى أنظمة يدوية قديمة زادت من تكاليف التشغيل دون داع. ونتيجة للترتيبات غير الرسمية التي استندت إليها غالبية عمليات النقل بالشاحنات في القارة، لا تزال تكلفة النقل أعلى بخمس مرات مما هي عليه في البلدان المتقدمة، ويمكن أن تصل التكلفة النهائية للسلع إلى 60 في المائة.

ومن خلال شركة أميتراك، يتصل العملاء مباشرة مع الناقلين الذين يزيلون الوسطاء باهظي التكلفة. وعلاوة على ذلك، يتم فحص المركبات والسائقين على المنصة بدقة للجودة والموثوقية، ويتم تأمين بضائع العملاء ضد الخسارة أو الضرر.

وقد شهدت قاعدة بيانات الشركة الناشئة نموا في قاعدة بيانات الشركة الناشئة إلى أكثر من 8,000 سيارة، والتي أكملت في أكثر من عامين بقليل ما يقرب من 100,000 عملية تسليم لأكثر من 300 عميل من الشركات. ونتيجة لذلك، نمت إيراداتها بنسبة 1,000 في المائة في عام 2021، على الرغم من القيود الناجمة عن وباء كوفيد-19. وقد نمت إيرادات الشركة الناشئة بنسبة 400 في المائة في العام السابق، على أساس ارتفاع شعبيتها من 30 في المائة في توفير التكاليف للعملاء.

وتتطلع أميتراك إلى هيمنة السوق في سوق النقل بالشاحنات والخدمات اللوجستية في أفريقيا، التي تمثل ما يقرب من 80 في المائة من السلع المنقولة. شاركت الشركة الناشئة في برنامج Ninja Accelerator المدعوم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA) في عام 2021، وتم قبولها أيضا في Black Founders Fund Accelerator المدعوم من Google بالإضافة إلى برنامج Budstart Accelerator من AbInbev في وقت لاحق من ذلك العام.

نبذة عن أميتراك

أميتراك هي منصة سوق لوجستي للنقل بالشاحنات يسمح للنقل (أصحاب الدراجات النارية والشاحنات الصغيرة والشاحنات) بالعثور على الشاحنين والتواصل معهم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت.

ويقدم الناقلون عروضا للعمل على المنصة، مما يضمن أسعارًا تنافسية، في حين يتمتع مالكو البضائع بإمكانية الوصول بسهولة إلى مجموعة من العروض التنافسية ويمكنهم اختيار الناقل استنادا إلى السعر والتقييم والخبرة.