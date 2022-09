‫ أورجانون وFlat6Labs تعلنان عن الفائزين ببرنامج مسرعة FemTech للصحة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

Press Release

* تم الإعلان عن فوز ثلاث شركات ناشئة هي Omgyno التي أسستها كل من دورين توتيكيان من لبنان وإليزابيث ميليني من اليونان، و” Siira ” التي أسستها ساندرا سلامة في لبنان، و شركة “ Maternally“التي أسستها ياسمين المعلم في الإمارات، في برنامج مسرعة FemTechالأولى للصحة الرقمية في المنطقةوالتي أطلقتها شركة أورجانون وFlat6Labs في معرض إكسبو 2020 بدبي بهدف الارتقاء بصحة المرأة

* الإعلان عن الفائزين جاء خلال حدث عقد في مصر طرحت فيه المشاركات مشروعاتهن أمام لجنة من الحكام البارزين عالميًا في مجال صحة المرأة

القاهرة, 13 سبتمبر / أيلول 2022 تم تتويج ثلاث شركات ناشئة هي Omgyno التي أسستها كل من دورين توتيكيان من لبنان وإليزابيث ميليني من اليونان، و”Siira” التي أسستها ساندرا سلامة في لبنان،/PRNewswire/ — و“ Maternally“التي أسستها ياسمين المعلم في الإمارات، في أول برنامج لمسرعة الصحة الرقمية “FemTech” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أطلقته شركة أورجانون وFlat6Labsفي أكتوبر 2021 خلال معرض إكسبو دبي 2020، بهدف تلبية الاحتياجات الصحية غير الملباة للمرأة من خلال حلول رقمية مبتكرة.

وقد تم الإعلان عن الفائزات بعد وصول عشر متسابقات من مصر ولبنان والإمارات والبحرين والمغرب والأردن إلى المرحلة النهائية من البرنامج مشروعاتهم إلى لجنة التحكيم ومجموعة من المستثمرين المحتملين.

طرحت مشروعات المشاركات خلال حدث استضافه الحرم اليوناني في القاهرة بمصر، وتألفت لجنة التحكيم التي اختارت الفائزات في المرحلة النهائية من دينا الشنوفي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Flat6Labs ، ورامي قوسة، نائب الرئيس المساعد لشركة أورجانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في أورجانون، و الدكتور عمرو الأشقر، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في مجموعة مستشفيات كليوباترا، وجيلان المسيري، مدير مجموعة التسويق والاتصالات الرقمية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالإضافة إلى فريدريكا ميير ممثلة إقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وكانت شركة Omgyno الناشئة قد فازت بالمركز الأول، وهي منصة رقمية تعنى بصحة المرأة و تعمل على إعادة تصميم تجربتها مع الأمراض النسائية. وقد ركزت رائدتا الأعمال، بعد تحديد الأسباب الكامنة وراء الثغرات في اختبار فيروس الورم الحليمي البشري المسبب للسرطان بما في ذلك الخوف من إمكانية الوصول إلى الفحوصات، على تطوير منصة تركز على المستخدمة وتقدم الاختبار المنزلي والرعاية الصحية عن بعد بهدف تعزيز الرعاية الذاتية والخصوصية.

وكانت شركة Siira الناشئة قد احتلت المركز الثاني، وهي منصة رقمية تعنى بالصحة النفسية و مصممة لاحتواء النساء ومرافقتهن في مشكلاتهم اليومية المتعلقة بتربية الأولاد والعلاقات والعمل. وإدراكًا منها بأن 30 إلى 35٪ فقط من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية يسعون للحصول على الدعم، تركز ساندرا سلامة على معالجة هذه الفجوة.

وجدير بالذكر أن واحدة من كل خمس نساء في العالم تعانين من مشاكل الصحة النفسية خلال فترة الحمل أو بعد مرحلة الولادة. وبهدف العمل على سد هذه الفجوة تم إنشاء شركة Maternally ، التي حصلت على المركز الثالث، وهي عبارة عن منصة رقيمة تم تطويرها لتلبية احتياجات الصحة النفسية الخاصة بالنساء أثناء رحلة الأمومة.

وبهذه المناسبة، قال رامي قوسة نائب الرئيس المساعد لشركة أورجانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في أورجانون: “تدرك أورجانون أن إعطاء الأولوية لصحة المرأة مرتبط بالإنتاجية على المدى الطويل وبقدرة المجتمعات على الصمود. لهذا السبب، وانطلاقًا من التزامنا بالممارسات البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات لتحقيق “آمالها”، تسعى أورجانون لإرساء شراكات والاستثمار في المبادرات والأفكار لسد الفجوات وإحقاق المساواة بين الجنسين ومعالجة التفاوتات الاجتماعية، وتأتي حتمًا أفضل الأفكار من قبل النساء اللواتي يواجهن هذه التحديات بشكل مباشر”.

وأضاف قوسة: “لا يمكن للمرأة في ظل وجود هذه الاحتياجات الطبية الهائلة غير الملباة ونقص الرعاية الصحية الكافية اليوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المشاركة بكامل إمكانياتها وقدراتها في الاقتصاد. وجدير بالذكر أن المنطقة تخسر 575 مليار دولار سنويًا بسبب عدم مشاركة المرأة الاقتصادية[1]“.

بدورها، قالت دينا الشنوفي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Flat6Labs : “يسعدنا المشاركة في مبادرة تمكين المرأة ودعمها، حيث تلقت الشركات الناشئة المشاركة أكثر من 65 ساعة من الدورات التدريبية بقيادة مستشارين ومدربين محليين وعالميين رفيعي المستوى، و27 ساعة من جلسات التدريب الفردية التي تساعدهم على فهم سوق الـ FemTech بشكل أعمق، والتواصل مع القادة الرئيسيين وتوسيع شبكة علاقاتهم.

وتابعت الشنوفي: “نتطلع من خلال شراكتنا مع أورجانون إلى معالجة العديد من الثغرات المتمثلة بعدم المساواة بين الجنسين في مجال الشركات الناشئة، وتحديدًا في مسألة الحصول على التمويل، والأهم من ذلك دعم صحة المرأة وتحسين جودتها إلى الأفضل”.

وأضافت: “ندرك تمامًا بأن الاهتمام بصحة المرأة يوازي أهمية تمكينها اقتصاديًا، لذلك إن الاستثمارات الداعمة للنساء والتي تسهم في إحقاق المساواة بين الجنسين تنعكس إيجابًا على المجتمع بأسره”.

يعد برنامج مسرعة FemTech ، الذي تم الإعلان عنه بعد إطلاق مركز أورجانون الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، أول مبادرة إقليمية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لأورجانون التي تلتزم بمعالجة احتياجات المرأة غير الملباة. وقد استوحي هذا البرنامج من رؤية أورجانون ونهجها الريادي الرامي إلى مساعدة النساء والفتيات في تحقيق “آمالهن” وتسريع وتيرة التقدم في مجال صحة المرأة. وصمم لدعم رائدات الأعمال والشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية التي تعنى بصحة المرأة من خلال دعمن في تطوير المنتجات وقياس مدى ملاءمتها لاحتياجات السوق بالإضافة إلى تحسين نماذج الأعمال، والوصول إلى المستثمرين.

لمحة عن شركة “أورجانون”

إن شركة “أورجانون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: OGN )، هي شركة رعاية صحية عالمية متفرعة عن شركة “ميرك”، تُعرف باسم MSD خارج الولايات المتحدة وكندا. وتركز الشركة على تحسين صحة المرأة طوال حياتها. وفي سبيل تعزيز صحة المرأة، تمتلك الشركة حافظة من أكثر من 60 دواءً ومنتجًا في مجموعة من المجالات العلاجية. وتنتج منتجات “أورجانون”، التي تقودها حافظة الصحة الإنجابية إلى أعمالها التجارية في مجال البدائل الحيوية وامتياز مستقر للأدوية الراسخة، تدفقات نقدية قوية من شأنها أن تدعم الاستثمارات في فرص النمو المستقبلية في صحة المرأة، بما في ذلك تطوير الأعمال التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى “أورجانون” إلى الحصول على فرص للتعاون مع المبتكرين في مجال الأدوية الحيوية الذين يتطلعون إلى تسويق منتجاتهم من خلال الاستفادة من حجمها وحضورها في الأسواق الدولية سريعة النمو.

تتمتع “أورجانون” ببصمة عالمية مع نطاق كبير وامتداد جغرافي وقدرات تجارية عالمية المستوى ونحو 9 آلاف موظف يعملون من خلال مقر الشركة الذي يقع في جيرسي سيتي، نيو جيرسي.

لمزيد من المعلومات حول شركة “أورجانون”، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.organon.com ومتابعتنا عبر موقع “لينكد إن” و”إنستغرام”.

للحصول على نسخة من التقرير، يرجى التواصل مع sara.shamel@organon.com

لمحة عن Flat6Labs

Flat6Labs هي الشركة الرائدة في قطاع التمويل الأولي والاستثمار المبكر لرأس المال المغامر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدير حاليًا أشهر برامج الشركات الناشئة في المنطقة. تستثمر Flat6Labs سنويًا في أكثر من 100 شركة ناشئة مبتكرة في مجال التكنولوجيا وتمكّن الآلاف من رواد الأعمال الشغوفين من تحقيق طموحاتهم الريادية.

تدير Flat6Labs عددًا من صناديق التمويل الأولي بإجمالي الأصول تزيد عن 85 مليون دولار، وقد استثمرت أكثر من 25 مؤسسة رائدة في تلك الصناديق إيمانًا منها بقيمة تلك الأصول وسجل Flat6Labs المتميز وريادتها في السوق. تقدم Flat6Labs فئات متنوعة من عروض الاستثمار تتراوح بين 50 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، وتستهدف من خلالها دعم الشركات الناشئة في رحلاتها المبكرة بدءًا من مرحلة ما قبل التمويل الأولي وصولًا إلى ما قبل مرحلة النمو. وإلى جانب هذه الاستثمارات تقدم Flat6Labs برامجها المتميزة للشركات الناشئة لتلبية احتياجات رواد الأعمال المبتكرين ومساعدتهم على تسريع نموهم من خلال تزويدهم بعدد كبير من خدمات الدعم وتوفير فرص غير مسبوقة لهم من خلال شبكة واسعة تضم المئات من موجهي الأعمال والمستثمرون والشركات.

تأسست Flat6Labs عام 2011 وتتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مقرًا لها، ولها مكاتب في مختلف أنحاء المنطقة وخطط حاليًا للتوسع في الأسواق الناشئة الأخرى.

