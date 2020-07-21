أول مشروع تجاري في نيجيريا للشبكات الكهربية الصغيرة/الشبكات غير المخدومة يمد الطاقة لمجتمع موكولوكي

موكولوكي، نيجيريا، 21 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — تحالفت شركات آر أم آي، آي بي إي دي سي ونايو تيك، وبدعم من وكالة الطاقة الكهربائية الريفية النيجيرية، لتسريع نشر تقنية الشبكات الصغيرة/الشبكات غير المخدومة (undergrid minigrid). مشروع منطقة موكولوكي يقدم نموذج أعمال مستدام ماليا يمكنه أن يوفر الطاقة للملايين من الناس الذين يعيشون في مناطق غير مخدومة بالطاقة الكهربائية بما يكفي عبر نيجيريا.

وقال الدكتور أحمد ساليجو، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الكهربائية الريفية النيجيرية، “يسعدنا أن نشهد تعاونًا استراتيجيًا موجهًا نحو تسريع الوصول إلى الطاقة في المجتمعات غير المخدومة والمحرومة في جميع أنحاء نيجيريا. ما يجعل هذا المشروع فريدًا من نوعه، إلى جانب كونه أول مشروع طاقة شبكة صغيرة/شبكة غير مخدومة تجاري في مجتمع ريفي في نيجيريا، هو التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي يجلبه المشروع في نهاية المطاف.”

وأوضحالمهندس جون أيوديل، رئيس العمليات في آي بي إي دي سي، “”بحلول الوقت الذي يستقر فيه هذا المشروع، ستكونموكولوكيمثل المدينة. ستكون لديهم إمدادات طاقة منتظمة أكثر من المدن.”

كانتآي بي إي دي سيأول شركة توزيع نيجيرية تشرع في التفاوض على عقد ثلاثي مع المجتمع الريفي كما هو مطلوب لمشاريع الشبكات الصغرة حسب التنظيمات الحكومية.

وأضاف أنايو أوكينوا ناس، الرئيس التنفيذي لشركةناي تي “نحن متحمسون لأن نكون في طليعة تطوير الشبكات الصغيرة/الشبكات غير المخدومة في أفريقيا كفرصة تجارية قابلة للتطوير ومستدامة مع تأثير اجتماعي جيد على المجتمعات المضيفة“.

موكولوكي، وهي مجتمع ريفي في ولاية أوغون، عانت سابقًا من الوصول المتقطع للكهرباء وضعف جودة الجهد. ومع ذلك، فإن سوقها الصاخب وقربها من طرق التجارة الرئيسية وعدت بنشاط تجاري كبير، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لمشاريع الشبكات الصغيرة/الشبكات غير المخدومة، كما هو موضح في موجز المشروع الذي تم إصداره حديثًا project brief.

يجسد هذا المشروع التجريبي للشبكات الصغيرة/الشبكات غير المخدومة توصيات من تقارير من آر أم آي. تقرير آي آر أم Under the Grid يحدد فرص الأعمال لتطوير الشبكات الصغيرة/الشبكات غير المخدومة، بينما يوسع توفير الطاقة الكهربائية للمحرومين Electrifying the Underserved نماذج أعمال محددة لتوجيه تنفيذ المشروع. تشير التقديرات إلى أن 40 مليونًا من سكان الريف يعانون من نقص في الخدمات من الشبكة الكهربائية الرئيسية في نيجيريا – يمكن خدمة ما يقرب من 35 في المئة منهم من خلال أكثر من 4000 من أنظمةالشبكات الصغيرة/الشبكات غير المخدومة ذات الجدوى التجارية.

وأضاف جيمس شيروود، المدير في شركة آر أم آي: “يظهر مشروع الشبكات الصغيرة/الشبكات غير المخدومة في موكولوكيكيف يمكن للمرافق الكهربائية والمطورين والمجتمعات التعاونية أن تطور بصورة تعاونية حلول الطاقة المبتكرة، وقد أتاح هذا الاستعداد لاختبار مناهج جديدة خيارًا جديدًا لزيادة الوصول إلى الطاقة“.

باستخدام نهج التصميم الوحداتي، يوفر مشروع الشبكات الصغيرة الشمسية – الهجينة مبدئيًا 100 كيلوواط من توليد الطاقة لحمل ذروة يقدر بـ 88 كيلوواط، مع وجود خطة توسعة لنمو الحمل المتوقع. بعد ثلاثة أشهر من العمل، سيخدم المشروع 230 أسرة وأكثر من 60 مؤسسة تجارية وعامة.

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