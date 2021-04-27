إزاحة الستار عن الشاحنة البيك آب بالحجم الكامل (جي دبليو إم) المشهورة بأنها سيارة الطرق الوعرة الفاخرة من الدرجة الأولى في معرض شنغهاي الدولي للسيارات لعام 2021

باودينغ، الصين، 27 أبريل 2021 /PRNewswire/ — في 19 أبريل، ظهرت أول شاحنة بيك آب فاخرة بالحجم الكامل من إنتاج شركة جريت وول موتورز (جي دبليو إم) للمرة الأولى عالميًا في معرض شنغهاي الدولي للسيارات لعام 2021. بعد صدور السيارة باور، يعد الطراز الجديد تحفة فنية أخرى تعتمد على منصة الطرق الوعرة الاحترافية الجديدة لشركة جي دبليو إم.

يبلغ طول الشاحنة البيك آب بالحجم الكامل من إنتاج شركة جي دبليو إم حوالي 6 أمتار ويبلغ عرضها متران بمظهر مثير للإعجاب. حيث يبدو المصد الأمامي بمظهر قوي وأنيق، بالإضافة إلى أنه مزود بشبكة أمامية ضخمة ومصباح أمامي مربع الشكل، مما يجعل التوافق بينهما مثاليًا ويظهر قوة السيارة وتفوقها. وصُمم الجزء الخلفي بمصابيح خلفية على نمط منقسم عبر جسم السيارة، مما يعطي مظهرًا حادًا وقويًا. ويحتوي الطراز الجديد على أول نظام تعليق أمامي وخلفي مستقل مزود بموجّه عرضي مزدوج في العالم ومجموعة نقل الحركة الفائقة3.0T V6+9AT/9HAT. وبالتالي، يمكنها امتصاص الصدمات الكهرومغناطيسية في ملي ثانية، وتقديم تجربة تمامًا مثل ارتفاع السيارة عن الأرض. ولأن هذه الشاحنة تأتي تتصدر قمة الشاحنات البيك آب الصينية، فقد تم تطويرها بشكل مستقل بواسطة شركة جي دبليو إم. تعتبر هذه الشاحنة البيك آب بالحجم الكامل تجسيدًا للخبرة الفنية البالغة 20 عامًا التي تتمتع بها شركة جي دبليو إم، كما أنها تتميز بأداء ممتاز على الطرق الوعرة وتمنح شعورًا بالراحة والرفاهية.

احتلت الشاحنة البيك آب التي أنتجتها شركة جي دبليو إم المرتبة الأولى في المبيعات المحلية ومبيعات التصدير لمدة 23 عامًا متتالية، وتجاوز عدد مستخدميها في جميع أنحاء العالم 1,9 مليون لتحتل المرتبة الأولى في الصين، وتصبح ضمن أفضل 5 شاحنات في العالم. وفي شهر ديسمبر من العام الماضي، أُطلقت شركة جي دبليو إم السيارة “باور” رسميًا في الخارج. وبفضل الأداء الرائع والخصائص الملبية لمتطلبات السوق، فازت بعدد من الجوائز الإعلامية الموثوقة في الخارج في غضون ثلاثة أشهر من إطلاقها. وسيساعد هذا الأداء الشاحنة البيك آب التي أنتجتها جي دبليو إم على تحقيق هدف الوصول إلى المرتبة الأولى في المبيعات العالمية بحلول عام 2025.

لذلك، ومن أجل تسريع وتيرة العولمة، أنشأت شركة جي دبليو إم نظام الإنتاج العالمي “12+5″، الذي يضم 12 قاعدة رئيسية لإنتاج المركبات مزودة بجميع التقنيات اللازمة و5 مصانع كي دي. وقد انتشر نظام البحث والتطوير العالمي الخاص بالشركة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، مُشكلاً نمطًا للبحث والتطوير لـ “10 مواقع في 7 دول”، مع مراكز البحث والتطوير في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والهند والنمسا وكوريا الجنوبية. أما بالنسبة لشبكة المبيعات، فقد تم إنشاء شبكة تضم أكثر من 500 وكيلًا في أكثر من 60 دولة حول العالم.

صرح أندرو، مدير تصميم شاحنات البيك آب جي دبليو إم بشركة جريت وول موتورز قائلًا: “مع تطور التكنولوجيا، وتحولات السوق وبدء قبول المزيد من المستخدمين للسلسلة ، ستقدم الشاحنة البيك آب جي دبليو إم لغة تصميم أكثر ثراءً”. وفي عملية العولمة، ستأخذ جريت وول موتورز في الاعتبار خصائص الأسواق المختلفة، وتعين فرق محترفة للبحث والتطوير من خلفيات مختلفة، وتجري أبحاثًا وتحليلات متعمقة للسوق مسبقًا، وتبتكر المنتجات باستمرار وفقًا لاحتياجات كل سوق وتوقعاته، وتنشئ تصميمات تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين العالميين.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1495915/GWM_POER_at_Auto_Shanghai_2021.jpg