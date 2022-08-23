‫إضافة Pylontech إلى مؤشر MSCI China A Onshore

أعلنت شركة MSCI ، بصفتها المزود الرائد لأدوات وخدمات دعم القرار الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي، عن التغييرات في المراجعة ربع السنوية لمؤشرات الأسهم MSCI في غشت/آب 2022. في هذه المراجعة، قام مؤشر MSCI China A Onshore بسبعة إضافات مع تسمية Pylontech كواحدة من أكبر ثلاث إضافات. هذا التضمين هو شهادة على النمو الواعد لشركة Pylontech .

باعتبارها أول شركة تركز على BESS مدرجة في SSE ، فقد اكتسب تخطيط إستراتيجية Pylontech الشاملة وحصتها العالية في السوق والعلامة التجارية القوية لها المرتبة الثانية بين موردي BESS السكنيين العالميين من قبل IHS Research وتم تصنيفها بين 50 شركات الأكثر ابتكارًا فوربس الصين. إن إضافة Pylontech إلى مؤشر MSCI هو دليل على الدور التمثيلي لشركة Pylontech في صناعة تخزين الطاقة والاعتراف بقوتها الشاملة، وقدرتها التنافسية ومكانتها الصناعية وتداول الأسهم من بين عدة أمور أخرى. وهذا يعني أيضًا أن Pylontech ستحتضن المزيد من الفرص وتجذب الانتباه بقيمتها الاستثمارية وإمكاناتها التنموية من المستثمرين العالميين.

“تفخر Pylontech بكونها شركة مؤشر MSCI وهي ممتنة للاعتراف بسوق رأس المال. نحن ملتزمون بتوفير المزيد من القيمة للمساهمين والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال تكنولوجيا تخزين الطاقة الرائدة والمنتجات والخدمات الموثوقة. وسنغتنم هذه الفرصة ونخلق المزيد من القيمة الاقتصادية لمساهمينا مستفيدين من التطور السريع للطاقة المتجددة. قال جيفري سونج، نائب رئيس شركة Pylontech : “علينا بذل المزيد من الجهد لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية”.

في ظل خلفية أزمة الطاقة العالمية وتحول الطاقة، ستحل الطاقة النظيفة تدريجياً محل الطاقة الأحفورية التقليدية. سيكون تخزين الطاقة هو التكنولوجيا الرئيسية لتعزيز استبدال الطاقة الرئيسية من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المتجددة.

تعتقد BloombergNEF أن سوق تخزين الطاقة العالمي بأكمله سيصل إلى 58 جيجاواط/178 جيجاواط ساعة في عام 2030، أي خمسة أضعاف سعة التسجيل المثبتة في عام 2021 (10 جيجاواط/22 جيجاواط ساعة). هناك فرص هائلة لتخزين الطاقة على مدى العقد المقبل، مما يحفز الانتقال إلى طاقة أكثر استدامة. يتم تعزيز النمو السريع لتخزين الطاقة العالمية بدعم من السياسات الوطنية المختلفة، لصالح رأس المال ونموذج أعمال واضح ومستدام. كدعم مهم لنظام الطاقة الجديد، سيصبح تخزين الطاقة توجهاً استثمارياً ذا قيمة.

سيتم تنفيذ جميع التغييرات في مراجعة MSCI اعتبارًا من نهاية 31 غشت/آب 2022.

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https://www.msci.com/eqb/pressreleases/archive/MSCI_Aug22_QIRPR.pdf

نبذة عن Pylontech

تأسست Pylontech في عام 2009 كمزود مخصص لنظام تخزين البطاريات ( BSS ) من خلال تعزيز خبرتها في الكيمياء الكهربائية وإلكترونيات الطاقة وتكامل النظام. من خلال توفير منتجات وحلول بطاريات ESS موثوقة ومعقولة التكلفة للأسواق العالمية، ساهمت الشركة بشكل كبير في زيادة معدل الزيادة لمدة 7 سنوات بمقدار الضعف، مما مكّن مكانة السوق كواحد من أكبر موردي بطاريات الليثيوم في العالم على نطاق واسع.

الموقع الإلكتروني: https://en.pylontech.com.cn/