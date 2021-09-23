إطلاق معسكر تأهيل المراهقين وورشة عمل المعلمين التابعة لمبادرة الحزام والطريق الخامسة رسميًا

بكين, 22 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — ينعقد معسكر تأهيل المراهقين وورشة عمل المعلمين التابعة لمبادرة الحزام والطريق الخامسة في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2021، برعاية مشتركة من الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا (CAST)، ووزارة العلوم والتكنولوجيا لجمهورية الصين الشعبية (MOST)، والحكومة الشعبية لبلدية غوانغشي تشوانغ، والحكومة الشعبية لمنطقة غوانغشي تشوانغ ذاتية الحكم، بدعم قوي من IAP SEP و ECOSF و NASAC و ALECSO و ANSO. المعسكر هو نشاط تبادل دولي مجاني مفتوح للطلاب من المدارس الإعدادية والثانوية والمعلمين. ويتكون هذا الحدث الكبير من مجموعة واسعة من الأنشطة المثيرة عبر الإنترنت مثل الدورات العلمية عبر الإنترنت، ومنتدى تعليم العلوم، والمحاضرات التي يلقيها العلماء، والبث المباشر بواسطة الجامعات الصينية، والمدارس الثانوية ومعاهد البحوث، وورشة العمل العلمية والعرض العلمي، وبث إطلاق الصواريخ، و العرض الثقافي لمختلف البلدان. موقع الويب الرسمي لهذا الحدث هو https://2021.brmakercamp.cyscc.org.cn.