‫إطلاق مفهوم النادي الفاخر الخاص الجديد الثوري في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 10 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — أعلن مؤسس The Watch Meister أنه سيوسع العلامة التجارية بجرأة من خلال إطلاق The Meister ‘s Club ، أحد نخبة نوادي الأعضاء الخاصة في العالم في دبي في وقت لاحق من هذا العام. يعتمد النادي على مفهوم خاص جديد تمامًا خاص بالأعضاء يجمع بين فرص الاقتصاد الإبداعي والتواصل والاستثمار وتجارب نمط الحياة الفاخرة ولكن مع عوائد حقيقية على الاستثمار. بالنسبة لأولئك الذين منحوا العضوية، فإن السعر الأولي للقبول المبكر هو 42000 دولار أمريكي (عرضة للتغيير) مع مكافأة إضافية بنسبة 12% من APY على رسوم العضوية ومجموعة من مزايا العضوية التجريبية غير المتوقعة، تتجاوز مفاهيم الطوب وملاط التقليدية.

“ كان هدف النادي هو تخصيص نادي خاص للأعضاء نحو مزيج متنوع من العوالم المختلفة، الجديدة والتقليدية، ولكن مع اهتمام مشترك – لخلق اتصالات عالمية، وتنمية أعمالهم ومقابلة الأفراد المتشابهين في التفكير، وكل ذلك مع الانغماس في الفوائد الفاخرة”، هذا ما أوضحه المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Watch Meister ريز أحمد.

تشمل مزايا الأعضاء رحلات نهاية الأسبوع الخاصة الشاملة لجميع الرحلات إلى الملاذات السرية في جزر المالديف، والوصول إلى حفلات التواصل الاجتماعي لليخوت، واستخدام السيارات العملاقة التي لا مثيل لها في النادي والدعوات إلى بعض الأحداث الأكثر حصرية في العالم وفرص التواصل مع النخبة العالمية. يحصل الأعضاء أيضًا على ساعة NFT حصرية مجانية كهدية ترحيب في النادي.

“أردنا أن ننشئ ناديًا مبتكرًا للأعضاء الخاصين كان طليعيًا في تفكيره وسيقدم مزايا تتجاوز نوادي الأعضاء الحالية، والتي نشعر جميعًا أنها تقدم تجربة مماثلة والآن عفا عليها الزمن. نادينا هو مجتمع عالمي مصمم لأولئك المهتمين بنمط حياة النخبة التقدمية مع فرص وتجارب غير مسبوقة لا تستطيع النوادي الأخرى تقديمها ببساطة. عندما نقول، “مرحبًا بكم في الواحد في المئة”، فإننا نعني أنها الأفضل من بين أفضل النسب المئوية، أي النسب المئوية العليا. أولئك الزملاء الذين يبحثون عن طريقة ذكية وسهلة للتواصل وليكونوا جزءًا من الجيل القادم الذين يشكلون المستقبل، سواء من خلال العقارات أو المتحولين أو العملة المشفرة أو الوصول إلى تجارب فاخرة لا يمكن للمال شراؤها ببساطة. نحن نكسر الحدود ونعيد تحديد ما يجب أن تكون عليه النوادي الفاخرة الخاصة في المستقبل. نحن نطلق عليها اسم “الثراء التخريبي مع عائد الاستثمار الحقيقي”. قال أحمد: “اخفض يديك، فهذا تغيير حقيقي في اللعبة”. ومضى موضحًا أنه “كان من المنطقي بالنسبة لنا أن نقيم The Meister’s Club في دبي لأنه مركز حقيقي للفخامة وابتكار الأعمال والوصول العالمي. الميزة الحقيقية لعضويتنا هي أنها عالمية النطاق. يرتكز جوهر النادي على مجتمع ذي تفكير رقمي ولكنه يرتكز في الوقت نفسه على تجارب فاخرة ملموسة في جميع أنحاء العالم. نحن نجمع بين فرص ميتافيرس غير المحدودة مع احتياجات العالم الحقيقي ورغبات المجتمع الراقي. هذا هو نموذج المستقبل”.

ويجري الآن قبول طلبات العضوية على الموقع الشبكي، حيث لا يتاح سوى 500 مكان للعضوية بعد عملية الفرز والمقابلة. يمكن النظر في مخصصات العضوية الإضافية في عام 2023 من خلال إحالات الأعضاء فقط.

نبذة عن THE MEISTER CLUB

تم تطوير The Meister’s Club من قبل The Watch Meister كنادي خاص حصري للأعضاء الفاخرين يوفر وصولًا غير مسبوق في جميع أنحاء العالم إلى فرص الاستثمار والتواصل في العالم الرقمي وتجارب النخبة العالمية الفاخرة.

كما سيقدم The Meister’s Club مجموعة من 5000 ساعة غير غذائية ذات فائدة لا مثيل لها، مثل إحياء ساعات غير غذائية مباشرة من موطن علم الأبراج – سويسرا. كما سيمنح The Meister’s Club كل لاعب في نادي NFT فرصة العمر – سيتم ترقية 50 فردًا محظوظًا ممن قاموا بسك ساعة Jet-Meister NFT ، بعد الكشف عنها، إلى نادي أعضاء خاص، بدون رسوم إضافية. لمزيد من المعلومات على The Meister’s Club قم بزيارة www.themeistersclub.com