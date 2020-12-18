إطلاق منصة جديدة لتسليط الضوء على العلاقات بين سنغافورة والأقاليم الصينية غوانغدونغ، هونغ كونغ، وماكاو

غوانغدونغ، الصين، 18 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / — أطلقت مجموعة الإعلام نانفانغ ومجموعة الإعلام الصينية (سي أم جي) التابعة لمجموعة الصحافة الصينية القابضة في سنغافورة (سي أم جي) معا صفحة على الإنترنت تحت شعار “استكشفوا منطقة الخليج الكبرى” على zaobao.com، وهو موقع إنترنتي نافذ في منطقة جنوب شرق آسيا، يوم 16 كانون الأول/ديسمبر </116.

نظرًا لكونها واحدة من أكبر المجموعات الإعلامية التي يوجد مقرها في غوانغدونغ وأكبر مجموعة إعلامية صينية في سنغافورة، ستستخدم المؤسستان الشريكتان مواردهما لتقديم رؤى حول خطة الصين الاقتصادية المرتقبة، منطقة خليج غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، وتقديم معلومات عن سياسات المنطقة المفيدة، والتنمية الصناعية والاقتصادية، والثقافة ومعيشة الناس.

من المتوقع أن تعمل صفحة الويب أيضا كمنصة للجمع بين الشركات والأفراد الذين ساهموا في إقامة الروابط بين سنغافورة ومنطقة الخليج الكبرى. وستركز على القصص الفردية التي تعرض أحدث الإمكانيات المتنوعة للشراكة بين منطقة الخليج الكبرى ودول جنوب شرق آسيا.

“استكشفوا منطقة الخليج الكبرى” هي خطوة إلى الأمام للشراكة القائمة بين مجموعة الإعلام نانفانغ وسي أم جي. منذ العام 2018، تعمل المجموعتان الإعلاميتان على تسهيل الاتصالات وتبادل المعلومات بين سنغافورة وغواندونغ، وهي واحدة من أسرع المقاطعات نمواً في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، عُقدت ندوة عبر الإنترنت حيث تم الكشف عن صفحة الويب “استكشفوا منطقة الخليج الكبرى” دُعيت إليها الشركات والمهنيون لمشاركة خبراتهم في ممارسة الأعمال التجارية في منطقة الخليج الكبرى والفرص الجديدة التي وجدوها منذ جائحة كوفيد-19.

وأبلغ أن من المقرر عقد ندوة أخرى عبر الإنترنت حول موضوع الاقتصاد الرقمي في أوائل العام 2021. وستتوفر المزيد من المعلومات حول الحدث على صفحة الويب “استكشفوا منطقة الخليج الكبرى”:

https://www.zaobao.com/special/report/supplement/greater-bay-area

الاتصال: ين جوين،

86-02087397887+، 1178564152@qq.com

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1387179/video.mp4