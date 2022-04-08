‫إطلاق نموذج GWM PICKUP الجديد في السوق الصينية

باودينغ، الصين، 8 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — في 22 مارس/آذار، تم إطلاق Jingangpao (للسوق الصيني) النموذج الجديد من GWM PICKUP ، في مدينة تشنغدو في الصين، وحظي باهتمام واسع من وسائل الإعلام والمستهلكين.

في نشاط الإطلاق، تم عرض كل من مظهر، وحدة التحكم المركزية، عجلة القيادة وعدة تفاصيل أخرى لـ Jingangpao (للسوق الصيني) في البث المباشر. وقد علقت عليها شركة Tencent Auto الصينية الشهيرة بأنها “نموذج جديد ذو قوة شاملة عالية”.

في الواقع، أطلقت GWM نموذج GWM POER ومجموعته الفرعية، والتي حازت جميعها على تقدير المستهلكين. من بينها، Jingangpao (للسوق الصيني) وهي النموذج الأكثر نجاحا، فقد قدم عرضا شاملا لوظائفها العملية ومزاياها في نشاط الإطلاق.

إن شاحنة Jingangpao (للسوق الصيني) تقود الآن الاتجاهات في السوق بعدة طرق، وذلك بصفتها الجيل الجديد من بيك آب PICKUP . تم تحديث وابتكار التصميم الخارجي والمساحة الداخلية والإعدادات الخاص به.

مع مخطط بسيط ولكن سلس والتكامل الجيد للخطوط المستقيمة والمنحنيات، يتمتع بحس قوي بالتصميم. بالإضافة إلى العناصر الكلاسيكية لـ GWM POER ، فإن التصميم الأمامي لـ Jingangpao (للسوق الصيني) هو عبارة عن شبكة كبيرة الحجم على شكل خلية النحل، مما يضيف تأثيرا بصريا قويا. كما يعكس اللون “الأزرق الحالم” لهذا النموذج حيويته وميزته العصرية.

يتوفر هذا النموذج الجديد على مساحة ضخمة يمكن أن توفر الراحة للمستهلكين. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يضمن صندوق هذه الشاحنة تنقلا مريحا وعالي الكفاءة عندما يخطط المستهلكون الانتقال من منزل إلى منزل آخر أو الذهاب للتخييم أو لتوصيل رفوف متوسطة الحجم أو كبيرة الحجم..

تتمتع Jingangpao (للسوق الصينية) بأداء جيد في القيادة، حتى عندما تكون محملة بالكامل. وهي مجهز بكل من محرك 2.0T القوي وناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات. لذلك، يمكنها التعامل بسهولة مع مختلف ظروف الطرق مثل المنحدرات الصاعدة والحفر. يمكن لأداء القوة الممتاز أن يجلب تجربة قيادة رائعة للمستهلكين.

يركز Jingangpao (للسوق الصيني) على تطبيق التقنيات الذكية في ما يتعلق بالإعدادات، بما في ذلك وقوف السيارات بطريقة آلية، وتكييف الهواء الآلي، والتشغيل بدون مفتاح ومثبت السرعة. أثناء قيادة السائقين لمسافات طويلة، فقد يحاولون تحرير دواسة الوقود في حالة الطريق الجيدة بعد ضبط السرعة، حينئذ ستستمر السيارة في القيادة بشكل آلي بسرعة آمنة.

سيساعد إطلاق Jingangpao (للسوق الصيني) في تغيير الصورة النمطية السابقة لشاحنات البيك أب على أنها مجرد شاحنات عادية تنقل البضائع، مما يحقق مهمة GWM PICKUP المتمثلة في “جعل البيك أب رائجة في العالم”.

من المتوقع إطلاق Jingangpao (للسوق الصيني) في العديد من الأسواق مثل المملكة العربية السعودية وتشيلي في هذا العام وستصبح أكثر شعبية في السوق العالمية قريبا.