إعلان اعتزام الطرح في سوق دبي المالي

دبي الامارات العربية المتحدة23 مارس / آذار 2021أعلنت اليوم شركة النجم الثلاثي للنقليات (ش.م.ع – قيد التأسيس) (يُشار إليها منفردة فيما يلي “الشركة” ومجتمعة مع شركاتها التابعة والفرعية بلفظ “المجموعة”)، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم الحلول اللوجستية المتكاملة للمنتجات السائلة ، ويقع مقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، عزمها المضي قدمًا في الطرح العام الأولي (يُشار إليه فيما يلي بلفظ “الطرح العام الأولي” أو “الطرح”) في سوق دبي المالي.

تأسست شركة النجم الثلاثي للنقليات في عام 1998 كمقدم لخدمات النقل البري لصناعة البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تطورت لتصبح شركة رائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة للطاقة تقدم خدماتها لقاعدة عملاء متنوعة من الشركات الاستثمارية “الممتازة”. وتزاول المجموعة أعمالها في 21 دولة ومنطقة عبر ثلاث قارات وتمتلك أكثر من 2,000 أصل من أصول النقل البري و35 سفينة بحرية ، بما في ذلك تشغيل 69 مستودع وقود وأكثر من 100 موقع خاص بعمليات الإمداد بالوقود في الأماكن النائية، حيث تقدم مجموعة كبيرة من عروض الخدمات المتكاملة.

وبفضل ما تتمتع به من سمعة طيبة من حيث الجودة، والتي تم بناؤها على مدى عقدين من مزاولة الأعمال والالتزام بالسلامة والتميز التشغيلي، أصبحت شركة النجم الثلاثي للنقليات علامة تجارية موثوق بها في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية. وتعد المجموعة الشريك المفضل لشركات النفط العالمية الرائدة وشركات النفط الوطنية في قطاع الطاقة. وتمتد عروض خدمات شركة النجم الثلاثي للنقليات المتنوعة والمتكاملة لتشمل الخدمات اللوجستية للوقود بهدف دعم بعثات حفظ السلام والبعثات الإنسانية للمنظمات الحكومية الدولية في المناطق الجغرافية النائية (الوقود عن بعد) وكذلك المشروعات التجارية (الوقود التجاري) والخدمات اللوجستية البحرية والنقل البري والتخزين بالإضافة إلى مستودعات الوقود. وتتمتع شركة النجم الثلاثي للنقليات بمكانة فريدة كمقدم للحلول اللوجستية الشاملة والمتكاملة للطاقة لقاعدة عملاء عالمية من الدرجة الممتازة يتطلع إليها الكثيرون.

تحظى المجموعة بسجل حافل بالنمو كما يتضح من معدل النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية التشغيلية الذي بلغ 12.4٪ في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2020، كما حققت في تلك الفترة هامش أرباح ثابت قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين يتراوح من 20.1% إلى 22.8%. وفي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حققت المجموعة إيرادات موحدة بلغت 453.4 مليون دولار أمريكي، وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 103.6 مليون دولار أمريكي. ويستند هذا السجل إلى نموذج أعمال قوي وتميز تشغيلي وإدارة مالية صارمة.

وفي معرض تعليقه على إعلان اليوم، قال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة النجم الثلاثي للنقليات : “أشعر بالفخر لأنني شهدت تطور شركة النجم الثلاثي للنقليات من شركة محلية للنقل البري إلى مقدم عالمي متميز للحلول اللوجستية المتكاملة للطاقة يقدم خدماته للعملاء الممتازين، وذلك من خلال عروض خدمات تشمل النقل البري والبحري، والتخزين المتخصص، ومستودعات الوقود، وعمليات إمداد الوقود.

“لقد أصبحت شركتنا، التي تتمتع بسمعة طيبة بُنيت عبر سنوات من التميز التشغيلي؛ مدعومة بنموذج يركز على العملاء والتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، شريكًا لوجستيًا موثوقًا به لشركات النفط الكبرى على مستوى العالم.

“لطالما كانت شركة النجم الثلاثي للنقليات ‘شركة ذات هدف’ تطمح لإحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتنا وتضع نصب عينيها مسؤوليتها المؤسسية في كل ما تقوم به. وفي عام 2011، وقعنا الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لدعم النهوض بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والعمل والبيئة، الأمر الذي يدل على مدى التزامنا بأن نكون شركة مواطنة مسؤولة.

“يمثل الطرح العام الأولي لشركة النجم الثلاثي للنقليات مرحلة فارقة في مسيرة المجموعة بينما نواصل النمو والابتكار وتشكيل مستقبل صناعة الخدمات اللوجستية.”

النقاط الرئيسية للطرح

· اعتزام الإدراج في سوق دبي المالي

· من المتوقع أن يمثل حجم الطرح ما يصل إلى 24٪ من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال شركة النجم الثلاثي للنقليات بعد الطرح (“الأسهم”).

· من المتوقع أن يشتمل الطرح على أسهم جديدة مصدرة من قبل شركة النجم الثلاثي للنقليات (“الأسهم الجديدة”) وأسهم سيتم بيعها من قبل مساهمين حاليين (“الأسهم الحالية”) (يشار إلى تلك الأسهم مجتمعة بلفظ “أسهم الطرح”). وتتوقع شركة النجم الثلاثي للنقليات أن تتلقى ما يتراوح بين 120 و160 مليون دولار أمريكي من إجمالي المتحصلات الأولية من الطرح.

· من المتوقع إدراج الأسهم في سوق دبي المالي في أبريل 2021، رهنًا بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحصول على الموافقات من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (يُشار إليها فيما يلي بلفظ “هيئة الأوراق المالية والسلع”).

· سيتم إتاحة الطرح للمستثمرين المؤهلين. وسيتم تخصيص خمسة بالمائة من الطرح لعرضها على جهاز الإمارات للاستثمار (يُشار إليه فيما يلي بلفظ “الجهاز”).

· من المتوقع أن يكون الطرح متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، رهنًا بصدور تأكيد من قبل لجنة الرقابة الشرعية، يوم تاريخ استلام صافي متحصلات الطرح و عند استخدام جزء من متحصلاته لسداد حوالي 197 مليون درهم إماراتي من القروض والذمم الدائنة المستحقة لأطراف ذات علاقة.

نبذة عن الطرح:

في حالة تخصيص كل أسهم الطرح، فإنها ستمثل ما يصل إلى 24% من الأسهم.

سوف يشمل الطرح إصدار 199,000,000 سهم جديد بالإضافة إلى طرح ثانوي يصل إلى 88,760,000 سهم حالي من قبل المساهمين الحاليين.

يتم طرح الأسهم الحالية من قبل شركة أجيليتي تريستار اس بي في ليميتد (والتي تعتبر شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع هي المالك الوحيد الاساسي المستفيد منها)، وشركة ستار القابضة المحدودة (والتي تعتبر مؤسسة الخليج للاستثمار المالك الوحيد الأساسي المستفيد منها) وشركة دياموند المحدودة ذات الأغراض الخاصة (والتي يعتبر السيد يوجين ماين المالك الوحيد الأساسي المستفيد منها) (يُشار إليهم فيما يلي بلفظ “المساهمين البائعين”)، والذين يمتلكون حاليًا 65.12٪ و19.61٪ و15.27٪ من أسهم الشركة على التوالي.

يتألف الطرح من طرح أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين في دولة الإمارات العربية و عدد من البلدان.

من المتوقع أن يتم تخصيص الطرح لأنواع معينة من الأشخاص الاعتباريين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وبما يتفق مع تعريف المستثمر المؤهل في نظام طرح الأسهم الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات، مع حد أدنى لحجم الطلب يبلغ 500,000 درهم إماراتي (لمزيد من التفاصيل ، يرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة الواردة في موقع الاكتتاب العام لشركة النجم الثلاثي للنقليات Tristar – https://ipo.tristar-group.co).

الإضافة إلى ذلك، يحق للجهاز الاكتتاب في 5٪ من أسهم الطرح وفقًا لمتطلبات المادة 127 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. وفي حال عدم ممارسة الجهاز لهذه الحقوق التفضيلية المكفولة له في التقدم للاكتتاب في أسهم الطرح، فسيتم إتاحة هذه الأسهم حينئذ للطرح.

من المتوقع حاليًا أن يتم الانتهاء من الطرح في أبريل 2021، رهنًا بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحصول على الموافقات من هيئة الأوراق المالية والسلع. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم الإعلان عن مطابقة الطرح لمبادئ الشريعة الإسلامية، يوم تاريخ استلام صافي متحصلات الطرح و رهنًا بتأكيد لجنة الرقابة الشرعية، عند استخدام المتحصلات لسداد حوالي 197 مليون درهم إماراتي في شكل قروض وذمم دائنة مستحقة لأطراف ذات علاقة.

تم تعيين اتحاد بنوك للطرح يتألف من بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وسيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد كمنسقين عالميين ومديري سجل اكتتاب متضامنين. كما تم اختيار بنك أبوظبي الأول ش.م.ع منسقًا إقليميًا متضامنًا ومدير اكتتاب ومدير سجل اكتتاب متضامن، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود منسقًا إقليميًا متضامنًا ومدير سجل اكتتاب متضامن، وبنك سوسيتيه جنرال مدير سجل اكتتاب متضامن للطرح وشركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. (“المركز”) مديرًا مشاركًا، ويشار إلى بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وسيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود وبنك سوسيتيه جنرال وشركة المركز في هذا المستند باسم “المديرين”. ويعمل بنك موليس آند كومباني كمستشار مالي مستقل لشركة النجم الثلاثي للنقليات .

نظرة عامة على شركة النجم الثلاثي للنقليات

شركة النجم الثلاثي للنقليات هي مقدم للحلول اللوجستية المتكاملة للطاقة. وتشمل خدماتها الوقود (الوقود عن بعد والوقود التجاري) والخدمات اللوجستية البحرية والنقل البري والتخزين ومستودعات الوقود. ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في دبي (بالإمارات العربية المتحدة) وتزاول أعمالها في 21 دولة ومنطقة عبر ثلاث قارات.

وقامت المجموعة ببناء منصة عالمية قابلة للتطوير تمكنها من تقديم خدمات لوجستية متكاملة لقطاع الطاقة من خلال أكثر من 2,000 أصل من أصول النقل البري و35 سفينة بحرية ومجموعة كبيرة من عروض الخدمات المتكاملة، بما في ذلك تشغيل 69 مستودع وقود وأكثر من 100 موقع خاص بعمليات الإمداد بالوقود في الأماكن النائية.

أبرز الجوانب الاستثمارية الرئيسية

تمتلك شركة النجم الثلاثي للنقليات عرضًا استثماريًا مميزًا بصفتها مقدمًا رائدًا للحلول اللوجستية المتكاملة للمنتجات السائلة في قطاع الطاقة على مستوى العالم. وتشمل نقاط القوة التنافسية للمجموعة ما يلي

· علامتها التجارية الموثوق بها والتي تتمتع بسجل حافل من الشراكات الراسخة مع قاعدة عملاء متنوعة وممتازة. في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حصلت المجموعة على ما يقرب من 67.2% من إيرادات المجموعة الموحدة من عملاء من الفئة الاستثمارية في حين شكلت الإيرادات من الفئة غير الاستثمارية 0.1٪ فقط، في ظل عدم تصنيف 32.7% من العملاء.

· سمعتها الطيبة من حيث الجودة بالإضافة إلى سجلها الحافل في مجال السلامة والتميز التشغيلي. تبنت المجموعة أنظمة سلامة راسخة وأفضل الممارسات مما ساهم في تحسين المجموعة باستمرار للمؤشر القياسي للوفيات على الطرق في المملكة المتحدة البالغ 0.00487 (معدل الوفيات لكل مليون كيلومتر).

· قدراتها الفريدة المتكاملة والقابلة للتطوير مع وجود حواجز عالية لدخول السوق. تشمل الخدمات المتنوعة التي تقدمها المجموعة الوقود (الوقود عن بعد والوقود التجاري) والخدمات اللوجستية البحرية والنقل البري والتخزين ومستودعات الوقود. وتعد عمليات المجموعة واسعة النطاق ومستثمرة بشكل جيد عبر الأسواق الناشئة، بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط.

· نمو القطاعات النهائية مع الانفتاح على الأسواق الناشئة مدعومة باتجاهات تعهيد الخدمات اللوجستية. يدعم نموذج أعمال المجموعة اتجاه عالمي مستمر في التعهيد، مما يزيد من دمج المجموعة في سلاسل التوريد الخاصة بعملائها وبالتالي تعزيز احتفاظها بالعملاء.

· نموذج أعمالها الذي يركز على العملاء مع إمكانات توسع وتنويع قوية. توسعت عروض خدمات المجموعة من قطاع أعمال واحد إلى أربعة قطاعات، مما أدى إلى زيادة إمكانية الوصول إلى العملاء ودمج المجموعة بشكل أكبر في سلاسل التوريد الخاصة بعملائها، ويظهر ذلك من خلال العديد من العقود طويلة الأجل المتنوعة التي أبرمتها المجموعة مع العملاء الرئيسيين.

· تدفقات نقدية مستقرة، مع سجل حافل بالنمو المربح المستمر والعوائد المالية الجذابة، وهو ما يتضح جليًا من الإيرادات المتحصلة من العقود طويلة الأجل والتي تشكل 78.9٪ من الإجمالي لعام 2020، ومعدل النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية التشغيلية والذي يبلغ 12.4٪ في الفترة من 2018 إلى 2020 ومتوسط هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين الذي يبلغ 21.0٪ في الفترة من 2018 إلى 2020.

· فريق إدارة يعمل تحت قيادة المؤسس لقيادة شركة ذات هدف. نمت المجموعة، بقيادة يوجين ماين، لتصبح واحدة من أكبر شركات الخدمات اللوجستية للمنتجات السائلة المملوكة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، منذ إنشائها في عام 1998.

استراتيجية المجموعة

أعدت المجموعة نموذج أعمال يضع عملاءها على قائمة ما تقوم به إلى جانب استراتيجية تتميز بفرص نمو متعددة ناشئة عن: النمو العضوي الحقيقي من الأصول الحالية للمجموعة؛ والتوسع في السوق نتيجة تنفيذ وتكثيف العقود الموقعة حديثًا ؛ وإمكانية توسيع القدرات الحالية في المناطق المجاورة وكذلك توحيد الأعمال من خلال عمليات الدمج والاستحواذ. يعتمد تنفيذ استراتيجية المجموعة على المبادئ التالية:

· الاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة والحفاظ على مكانة المجموعة كشريك مفضل.

· توسيع قاعدة عملائها في القطاعات الحالية والتوسع في القطاعات المجاورة.

· توسيع نطاق الخدمات / القدرات الأساسية لديها والتوسع في العروض المجاورة.

· تعزيز مكانتها في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا ودخول أسواق جديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا.

· الحفاظ على أرباح وعوائد جذابة ومستدامة من خلال إدارة مالية رشيدة.

· الحفاظ على عمل مسؤول ومحترم في مجتمعاتها المحلية.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

من المتوقع أن يكون عدد الأسهم الأولية المطروحة في الاكتتاب ثابتًا، بحسب متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع. وبناءً عليه، فإن مبلغ المتحصلات الأولية التي ستحصل عليها شركة النجم الثلاثي للنقليات سوف يعتمد على سعر الطرح النهائي ومن المتوقع أن يتراوح ما بين 120 و160 مليون دولار أمريكي. وتستهدف المجموعة خفض نسبة صافي الدين الموحد مقابل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (كما في 31 ديسمبر 2020) ما يتراوح من 2.2 إلى 2.5 ضعفًا مقارنة بالنسبة المسجلة البالغة 3.5 ضعفًا.

تتعهد الشركة بسداد 197 مليون درهم إماراتي من القروض والذمم الدائنة المستحقة لأطراف ذات علاقة يوم تاريخ استلام صافي متحصلات الطرح، مع تخصيص باقي صافي المتحصلات للأغراض المؤسسية العامة، بما في ذلك تمويل النفقات الرأسمالية المخطط لها.

تعتزم المجموعة الحفاظ على هيكل رأس مال معتدل إضافة إلى معدل رفع مالي مستهدف متوسط الأجل يتراوح بين 2.0 و2.5 ضعفًا مع الاحتفاظ بالمرونة لاستغلال فرص النمو المستدام عند ظهورها. تستهدف المجموعة الإبقاء على غالبية مديونية المجموعة في صورة تمويل مدعوم بالأصول مضمون بالسفن البحرية مع عقود متعاقبة وحق رجوع محدود على المجموعة.

وبالنسبة لتوزيعات الأرباح المعلن عنها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، دفعت شركة النجم الثلاثي للنقليات 29,6 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين البائعين منها 10 ملايين دولار كأرباح عادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والباقي كأرباح خاصة قبل الاكتتاب العام.

سيدفع المساهمون البائعون جميع مصاريف الطرح (المقدرة بـ 19.6 مليون دولار) للاكتتاب العام.

بالنسبة لتوزيعات الأرباح المعلن عنها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، تستهدف شركة النجم الثلاثي للنقليات نسبة توزيع تتراوح بين 60% إلى 70% من صافي الدخل. وتعتزم شركة النجم الثلاثي للنقليات دفع توزيعات أرباح بقيمة 12,5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 كتوزيعات أرباح مؤقتة، مع توقع دفع الباقي في الربع الثاني من عام 2022 كتوزيعات أرباح نهائية. وبعد ذلك، تعتزم شركة النجم الثلاثي للنقليات توزيع الأرباح على أساس سنوي بنسبة توزيع تصل إلى 60% من صافي الدخل.

البيئة والمجتمع والحوكمة

اعتمدت مجموعة تريستار بصفتها شركة مسؤولة إطار عمل لعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة من أجل تبني نهج استدامة شامل وطويل الأجل لأعمالها بما يتماشى مع رسالتها المتمثلة في أن تكون “شركة ذات هدف“.

ونظرًا أن المجموعة تزاول أنشطتها في 21 دولة بما في ذلك مناطق الصراع، فإنها تنشر وتعزز، في إطار عملياتها اليومية، المبادئ العشرة المنصوص عليها في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والتي تركز على حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، حيث تتبنى المجموعة نهجًا نشطًا لمعالجة القضايا الاجتماعية تماشيًا مع تلك المبادئ، بما في ذلك إتاحة فرص الحصول على التعليم والمياه النظيفة والصحة الجيدة في المجتمعات التي تزاول فيها أنشطتها، وذلك منذ توقيعها على الاتفاق في عام 2011.

تعمل المجموعة بنشاط على إشراك وتشجيع أصحاب المصلحة على تبني ممارسات تجارية مستدامة، بصفتها مشاركًا وعضوًا في مجلس إدارة الشبكة المحلية للاتفاق العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتم الإفصاح عن التزام مجموعة تريستار بالاستدامة لأصحاب المصلحة فيها من خلال تقارير الاستدامة السنوية التي تصدر منذ عام 2012. وفي إطار استراتيجية الاستدامة ومبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة للمجموعة، تدرك المجموعة مسؤوليتها في حماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية من خلال اعتمادها أحدث التقنيات وكفاءة الموارد واستخدام الطاقة المتجددة.

تسعى المجموعة جاهدة للمشاركة مع المجتمعات المحلية وتعزيز علاقة الثقة والتعاون للعمل نحو النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تدعم المجموعة هذه الأهداف من خلال اعتماد المشاريع المحلية وإشراك الموظفين المتطوعين من أجل تلبية احتياجات المجتمع في أكثر من 21 دولة وإقليم تزاول فيها أعمالها.

بالإضافة إلى ما تقدم، وقعت المجموعة في عام 2019على مبادئ تمكين المرأة من خلال تجديد تأكيد التزامها تجاه التنوع والمساواة بين الجنسين.

حوكمة الشركة

وضعت المجموعة إطارًا لسياسات وقواعد وممارسات حوكمة الشركات يتوافق مع متطلبات قواعد الحوكمة الصادرة بموجب مرسوم وزارة الاقتصاد رقم 518 لسنة 2009 وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3 لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية حسب الاقتضاء.

سيتألف مجلس الإدارة (يُشار إليه فيما يلي بلفظ “المجلس”) من سبعة أعضاء ويتمتع بصلاحية إدارة شركة النجم الثلاثي للنقليات ومزاولة أعمالها وفقًا للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بصيغته المعدلة. وسيتألف المجلس من ستة مديرين غير تنفيذيين ومدير تنفيذي واحد، ويكون من بين أعضائه أربعة مديرين غير تنفيذيين مستقلين. ويرأس المجلس رئيس منتخب. ويتم انتخاب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات ويجتمعون كل ثلاثة أشهر على الأقل.

يوجد حاليًا لجنتان دائمتان للمجلس: لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت.

الاكتتاب في الطرح:

يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية الاكتتاب في الطرح العام الأولي على موقع الطرح العام الأولي لشركة النجم الثلاثي للنقليات على (https://ipo.tristar-group.co/).

تم إعداد محتويات هذا الإعلان من قبل المجموعة وهي وحدها المسؤولة عنها.

ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض توفير معلومات أساسية فقط وليس المقصود منها أن تكون كاملة أو مستوفاة. وينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو صحته أو استيفائه لأي غرض.

هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد يكون هذا الإعلان وأي طرح لاحق للأوراق المالية مقيدًا بموجب القانون في بعض البلدان، وعلى من يتلقى هذا الإعلان أو أي طرح لاحق أن يحيط نفسه علمًا بتلك القيود ويراعيها. وقد يشكل أي إخفاق في الامتثال لتلك القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في ذلك البلد.

لا يمثل هذا الإعلان أو يشكل جزءًا من أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أي من أسهم الطرح أو غيرها من الأوراق المالية أو أي استجداء لأي عرض بشراء أي من تلك الأسهم أو الأوراق المالية أو الاكتتاب بها كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو مجرد توزيعه أساسًا ولا يمكن التعويل عليه فيما يتصل بأي تعاقد ناشئ عما سبق.

يجب على المستثمرين عدم الاكتتاب أو شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا إذا كان ذلك قائمًا على المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولي بصيغتها النهائية والتي من المتوقع أن تنشرها شركة النجم الثلاثي للنقليات في الوقت المناسب فيما يتعلق بالطرح العام الأولي في سوق دبي المالي. ويجب على الأشخاص الذين يطالعون هذا الإعلان، قبل الإقدام على الاكتتاب أو شراء أي من أسهم الطرح، أن يتأكدوا من استيعابهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سيرد بيانها في مذكرة الطرح الدولي عند نشرها.

لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل عرضًا لشراء أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أخرى، أو أي استجداء لأي عرض بشرائها، في الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو اليابان أو في أي بلد يكون فيها ذلك غير قانوني أو لأي شخص يكون من غير القانوني تقديم هذا العرض أو الاستجداء له. ولا يجوز عرض أسهم الطرح المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في الولايات المتحدة ما لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة (يُشار إليه فيما يلي بلفظ “قانون الأوراق المالية الأمريكي”) أو ما لم يتم عرضها في معاملة معفاة من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو غير خاضعة لها. ولم ولن يتم تسجيل عرض وبيع أسهم الطرح المشار إليها في هذا المستند بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو اليابان. ورهنًا ببعض الاستثناءات، لا يجوز عرض أسهم الطرح أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان إلى أي مواطن أو شخص مقيم إقامة دائمة أو مؤقتة في أستراليا أو كندا أو لحسابه أو لصالحه. ولن يكون هناك طرح عام للأوراق المالية الموضحة في هذا المستند في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان.

لا يتم تقديم أي عرض لأسهم الطرح للجمهور في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (يُشار إلى كل منها بلفظ “دولة ذات صلة”) يستلزم نشر نشرة الإصدار أو أي مستند آخر للطرح في تلك الدولة الأخرى ذات الصلة.

يتم توزيع هذا الإعلان فقط في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويكون موجهًا فقط للأشخاص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من المستثمرين المؤهلين (يُشار إليهم فيما يلي بلفظ “المستثمرين المؤهلين”) ضمن المعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (EU) 2017/1120 (يُشار إليها فيما يلي بلفظ “لائحة نشرات الإصدار”) أو إلى أشخاص آخرين يجوز إخطارهم به دون شرط الموافقة على أي نشرة إصدار من أي هيئة معنية في الاتحاد الأوروبي. وأي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به هذه الوثيقة متاح في أي دولة عضو في المنطقة الأوروبية إلى هؤلاء الأشخاص وحدهم.

هذا الإعلان وأي عرض يُقدم لاحقًا موجه وسيتم توجيهه فقط إلى أشخاص في المملكة المتحدة هم (أ) “مستثمرون مؤهلون” ضمن معنى النسخة الأوروبية من لائحة نشرات الإصدار الخاصة بالاتحاد الأوروبي (2017/1129/EU) (يُشار إليها فيما يلي بلفظ “لائحة نشرات الإصدار”) وهم أشخاص تتوفر لديهم (1) الخبرة المهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (التعزيز المالي) الأمر 2005 (يُشار إليه فيما يلي بلفظ “الأمر”) أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية ضمن معنى المادة 49 من الأمر؛ أو (ب) الأشخاص الآخرون الذين يمكن إرسال هذا الإعلان إليهم بطريقة قانونية أخرى (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص المذكورين في البندين (أ) و(ب) معًا بلفظ “الأشخاص ذوي الصلة”). وأي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به هذه الوثيقة متاح في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي الصلة.

بيان عرض الطرح المُستثنى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بعرض الطرح المُستثنى في مركز دبي المالي العالمي وفقًا لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية. الغرض هو توزيعه فقط على أشخاص من النوع المحدد في تلك القواعد. و يجب ألا يتم تسليمه أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بعرض الطرح المُستثنى. لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان ولم تتخذ خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه وليست مسؤولة عن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو قد تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشترين والمكتتبين المحتملين للأوراق المالية المعروضة إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا لم تفهم محتويات هذا الإعلان، بالرجاء الاستشارة بمستشار مالي معتمد.

بيان عرض الطرح المُستثنى (سوق أبوظبي العالمي): تتعلق هذا الإعلان بعرض الطرح المُستثنى في سوق أبوظبي العالمي وفقًا لقواعد هيئة تنظيم الخدمات المالية. الغرض هو توزيعه فقط على أشخاص من النوع المحدد في تلك القواعد. و يجب ألا يتم تسليمه أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل هيئة تنظيم الخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بعرض الطرح المُستثنى. لم توافق هيئة تنظيم الخدمات المالية على هذا الإعلان ولم تتخذ خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه وليست مسؤولة عن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو قد تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشترين والمكتتبين المحتملين للأوراق المالية المعروضة إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا لم تفهم محتويات هذا الإعلان، بالرجاء الاستشارة بمستشار مالي معتمد.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المسموح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية (“هيئة السوق المالية”) بموجب القرار رقم 3-123-2017 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 م ، بناءً على قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 بتاريخ 2/6/ 1424 هـ (المعدل بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 بتاريخ 14 يناير 2021 م).

لا تقدم هيئة السوق المالية أي تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذا المستند ، وتخلي مسؤوليتها صراحةً من أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة تنشأ عن أو يتم تكبدها بالاعتماد على أي جزء من هذا المستند. يجب على المشترين المحتملين للأوراق المالية المعروضة بموجب هذا المستند إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. إذا لم تفهم محتويات هذا المستند، بالرجاء الاستشارة بمستشار مالي معتمد.

يحتوي هذا الإعلان على بيانات مستقبلية تستند إلى التوقعات أو المعتقدات الحالية، بالإضافة إلى افتراضات حول الأحداث المستقبلية. ويُمكن تعريف هذه البيانات المستقبلية على أنها توقعات مستقبلية لا تتعلق فقط بالحقائق السابقة أو الحالية. إضافة إلى ذلك، يمكن الاستدلال على البيانات المستقبلية عن طريق استخدام تعبيرات مستقبلية من قبيل “يتوقع” أو “يستهدف” أو “يترقب” أو “يُقدر” أو “يعتزم” أو “يخطط” أو “يهدف” أو “يعتقد” أو “سوف” أو “ربما” أو “ينبغي” أو “قد” أو “من الممكن” أو “واثق” أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها، أو الكلمات ذات المعنى المماثل، أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو المستهدفات أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وربما تختلف البيانات المستقبلية بصورة جوهرية عن النتائج الفعلية، بل إنها غالبًا ما تكون كذلك. ولا ينبغي الاعتماد على أي من هذه البيانات بشكل أساسي نظرًا لأنها تتناول فقط الوضع كما في تاريخ هذا المستند وتعكس وجهة نظر شركة النجم الثلاثي للنقليات الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية. وتخضع البيانات المستقبلية، بطبيعتها، لمخاطر معلومة وأخرى غير معلومة تتعلق بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك وافتراضات أخرى تتعلق بأعمال المجموعة أو نتائج عملياتها أو مركزها المالي أو سيولتها أو توقعاتها المستقبلية أو نموها أو استراتيجياتها ويمكن أن تتأثر بعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية، وكذلك خطط وأهداف شركة النجم الثلاثي للنقليات ، بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة صراحة أو المشار إليها ضمنًا في البيانات المستقبلية.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في: (1) توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/65/EU بشأن أسواق الأدوات المالية، بصيغته المعدلة (“قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني”)؛ (2) المادتان 9 و10 من التوجيه المخول من المفوضية (EU) 2017/593 المكمل لقانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني؛ و(3) إجراءات التنفيذ المحلية (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ “متطلبات إدارة المنتجات بموجب قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني”)، وإخلاء المسؤولية عن جميع المسؤوليات أو عن أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد تتحملها أي “جهة مصنعة” (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات بموجب قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني) في ما يتعلق بذلك، خضعت الأسهم المقرر إصدارها في الطرح التي هي موضوع الطرح لعملية الموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأسهم يتوافر فيها ما يلي: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة، وذلك على النحو المحدد لكل حالة في قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع على النحو الذي يسمح به قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني (“تقييم السوق المستهدف”). بصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على الموزعين ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأسهم وقد يخسر المستثمرون جميع استثماراتهم أو معظمها؛ ولا تقدم الأسهم المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ويتوافق الاستثمار في الأسهم المقرر إصدارها في الطرح فقط مع المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرون على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف بمتطلبات أي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية في ما يتعلق بالطرح. ولدرء الشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (1) تقييمًا للتناسب أو الملاءمة لأغراض قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني؛ أو (2) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع في ما يتعلق بالأسهم. ويتحمل كل موزع المسؤولية عن إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به في ما يتعلق بالأسهم وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في الفصل 3من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي (يُشار إليه بلفظ “متطلبات إدارة المنتجات بموجب لائحة أسواق الأدوات المالية في المملكة المتحدة”)، وإخلاء المسؤولية عن كل المسؤوليات أو عن أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد تتحملها أي “جهة مصنعة” (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات بموجب لائحة أسواق الأدوات المالية في المملكة المتحدة) في ما يتعلق بذلك، خضعت الأسهم المقرر إصدارها في الطرح لعملية الموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأسهم يتوافر فيها ما يلي: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة، وذلك على النحو المحدد لكل حالة في الفقرتين 3.5 و3.6 من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع (“تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة”). بصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة، يجب على الموزعين ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأسهم وقد يخسر المستثمرون جميع استثماراتهم أو جزء منها؛ ولا تقدم الأسهم المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ويتوافق الاستثمار في الأسهم المقرر إصدارها في الطرح فقط مع المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرون على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة بمتطلبات أي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية في ما يتعلق بالطرح. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة، فإن متعهدي التغطية سوف يقومون فقط بجذب المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة. ولدرء الشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة ما يلي: (1) تقييمًا للتناسب أو الملاءمة لأغراض الفصلين 9 (أ) و10 (أ) على التوالي من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ أو (2) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع في ما يتعلق بالأسهم. ويتحمل كل موزع المسؤولية عن إجراء تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة الخاص به في ما يتعلق بالأسهم وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

تُخلي كل من ميريل لينش إنترناشيونال، وسيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك سوسيتيه جنرال وشركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ “المديرين” وإلى كل منهم بلفظ “مدير”) والشركات التابعة لهم مسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي بيانات مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو حدوث تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

يجب أن تتم أي عملية شراء لأسهم الطرح في الطرح المقترح على أساس المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولي فقط والتي ستصدرها شركة النجم الثلاثي للنقليات فيما يتعلق بالطرح. وينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير.

قد يتأثر تاريخ الإدراج بأمور من بينها أوضاع السوق. ولا يوجد ما يضمن حدوث الإدراج ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى نية شركة النجم الثلاثي للنقليات فيما يتعلق بالإدراج في هذه المرحلة. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الاستثمارات التي يتعلق بها هذا الإعلان قد يعرِّض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستَثمر بالكامل. ولذا ينبغي لمن يفكرون في القيام بتلك الاستثمارات استشارة شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن هذه الاستثمارات. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. علمًا بأن قيمة الأسهم قد تتباين هبوطًا وارتفاعًا. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشار مهني فيما يتعلق بملاءمة الطرح للشخص المعني.

تعمل ميريل لينش إنترناشيونال وسيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد، وكل منهما مرخص له من قبل هيئة التنظيم الاحترازي ويخضع لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية وهيئة التنظيم الاحترازي، بصورة حصرية لصالح شركة النجم الثلاثي للنقليات والمساهمين البائعين وليس لأي جهة أخرى فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبرا أي شخص آخر عميلًا لأي منهما فيما يتعلق بالطرح ولن يتحمل أي منهما المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير شركة النجم الثلاثي للنقليات والمساهمين البائعين عن تقديم سبل الحماية المكفولة لعملائهما المعنيين، كما لن يتحمل أي منهما المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا المستند.

وفيما يتعلق بطرح أسهم الطرح، يجوز للمديرين وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على جزء من الأسهم موضوع الطرح نظرًا لأنهم في موضع الأصيل، ويجوز لهم بهذه الصفة الاحتفاظ بهذه الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الخاصة بشركة النجم الثلاثي للنقليات أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح أو غير ذلك أو شرائها أو بيعها أو عرضها للبيع لحسابهم الخاص. وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في مذكرة الطرح الدولي، عند نشرها، إلى أسهم الطرح المصدرة أو المعروضة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل فيها بأي شكل آخر يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو عرض أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل من قبل المديرين أو أي من شركاتهم التابعة المتصرفين بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمديرين وأي من الشركات التابعة لهم إبرام ترتيبات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو الضمانات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين الذين يجوز للمديرين وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على الأسهم أو الاحتفاظ بها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي المديرون الكشف عن حجم أيٍّ من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الخصوص.

تخضع شركة موليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (يشار إليها باسم “موليس يو كيه”) لرقابة هيئة السلوك المالي بينما يخضع فرع موليس آند كومباني يو كيه إل إل بي في مركز دبي المالي العالمي (يشار إليها باسم “موليس دبي” ويشار إليهما مجتمعتين باسم “موليس آند كومباني”) لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وتعمل موليس آند كومباني حصريًا لصالح شركة النجم الثلاثي للنقليات وحدها دون غيرها في ما يتعلق بالاكتتاب العام الأولي، ولن تكون مسؤولة أمام أي شخص آخر غير شركة النجم الثلاثي للنقليات عن توفير أشكال الحماية الممنوحة لعملائها، ولا عن تقديم المشورة في ما يتعلق بالاكتتاب العام الأولي، ومحتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو مسألة أخرى مشار إليها في هذه النشرة.

لا يقبل أي من المديرين أو موليس آند كومباني أو أي من أعضاء مجلس إدارتهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أي مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بشركة النجم الثلاثي للنقليات أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفهية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1471744/Tristar_Founder__CEO_Eugene_Mayne.jpg