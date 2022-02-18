‫إقامة أول حفل تخرج جامع على مستوى العالم يتضمن خريجين من ثلاث أكاديميات شرطية في إكسبو 2020 دبي

– حضر الحفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي بالإضافة إلى كبار الشخصيات من جهات مختلفة

– سلط الحدث الضوء على قدرات إنفاذ القانون المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بسلامة المجتمع

– وشهدت الفعالية أول عرض عسكري للشرطة النسائية في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 18 فبراير 2022 /PRNewswire/ — شهد إكسبو 2020 دبي مؤخرًا، حفل تخرج 706 من طلاب الشرطة من مختلف كليات وأكاديميات الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. أقيم الحفل تحت شعار “حفل تخريج الخمسين” احتفالاً باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، إلى جانب شخصيات بارزة.

وأكدت الفعالية التي أقيمت تحت مظلة وزارة الداخلية في دولة الإمارات وبتنظيم شرطة إمارة دبي، على الدور المحوري لضباط الشرطة في ضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين والزوار، فضلاً عن دعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات. كما تم تكريم الخريجين الأوائل من الأكاديميات الشرطية الثلاث خلال الحفل الذي تميز بعروض عسكرية مختلفة على خلفية العروض الضوئية المبهرة.

حضر حفل التخرج طلبة من كلية شرطة أبوظبي وأكاديمية شرطة دبي وأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، ومن بينهم دفعتان من الطالبات. وقد مثلت نسبة الخريجات الجدد أكثر من 10٪ من إجمالي عدد الخريجين، وتميز الحفل أيضًا بأول عرض عسكري للشرطة النسائية في الشرق الأوسط.

وشهد الحدث تخرج الدفعة الأولى من الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس في علوم الشرطة وعلم الجريمة، كما تم الإشادة بالتزام نظام إنفاذ القانون في دولة الإمارات بالكشف عن الجرائم ومنعها وتعزيز عمليات الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، شارك في الحفل خريجون من مختلف الجنسيات، كان أبرزها المملكة العربية السعودية، والبحرين، وعُمان، والأردن، وفلسطين، وجزر القمر، والبوسنة والهرسك، مما يدل على تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة على تحسين تعامل قوات الشرطة مع العائلات والأطفال للحفاظ على سلامة المجتمع.

تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح البلد الأكثر أمانًا في العالم من خلال تعزيز الشعور بالأمن بين مواطنيها والمقيمين فيها، وتحقيق أعلى معايير الأمن والاستعداد للطوارئ وموثوقية خدمات الشرطة والسلامة الطرقية.

وقد تم تنظيم هذا الحفل البارز للسنة الثالثة على التوالي من قبل شركة “ميموريز لتنظيم الفعاليات” Memories Events Management المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة في تنظيم الفعاليات العالمية رفيعة المستوى.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1748039/Dubai_Police_Academy_Graduation.jpg