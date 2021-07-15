إليتيك جروب تستحوذ على جونوتك، وهي واحدة من اللاعبين الرائدين في السوق في مقياس التناضح بتعيين نقطة التجميد‎

لوجان، يوتاه, 15 يوليو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت إليتيك جروب، وهي الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال تكنولوجيا مقياس تناضح ضغط البخار، عن استحواذها على شركة جونوتك، وهي شركة رائدة في السوق في مجال تكنولوجيا مقياس التناضح بتعيين نقطة التجميد.

يوحّد شراء الشركة بين اثنين من رواد السوق في مجال قياس التناضح، مما يوفر للصناعة مجموعة كاملة من حلول قياس التناضح التي تلبي احتياجات محددة تمكن الأطباء من تشخيص المرض بشكل أسرع وأكثر دقة وتحديد المسار المناسب لعلاج المريض.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لإليتيك جروب الآن وجود مباشر في السوق في ألمانيا مما يمكّن الشركة من خدمة العملاء بمجموعة منتجاتها وحلولها الكاملة مباشرةً.

“يوسع الاستحواذ الاستراتيجي لشركة جونوتك من قدرات الشركة العالمية لتقديم منتجات مبتكرة للتشخيص في المختبر والتكنولوجيا الحيوية والكيماويات والبيئية والأغذية والمشروبات والأدوية وقطاعات السوق البحثية. وقد صرح بريس ماكوين، نائب الرئيس للأنظمة الطبية الحيوية، قائلًا: “مع أكثر من 90 عامًا من الابتكار، نهدف إلى أن نصبح الشركة الأولى في العالم لقياس التناضح”. “بالإضافة إلى ذلك، يزيد الاستحواذ من قدرتنا ووجودنا الجغرافي لخدمة المختبرات بمستويات عالية من الخدمة ودعم العملاء.”

لمزيد من المعلومات حول حلول قياس التناضح لدينا، تفضل بزيارة الموقع الإلكترونيOsmometers.com.

حول إليتيك جروب

إليتيك جروب هي مجموعة مملوكة للقطاع الخاص من المصنعين والموزعين في جميع أنحاء العالم لمعدات وكواشف التشخيص في المختبر للكيمياء السريرية وعلم الأحياء الدقيقة والتشخيص الجزيئي وأمراض الدم وعلم الخلايا وأنظمة اختبار العرق. وتتمثل مهمتنا في تحسين رعاية المرضى من خلال تمكين المختبرات لإنجاز المزيد من الأشياء في وقتٍ أقل، وبدقة عالية، لتمكين مسار سريع ودقيق للعلاج للمرضى.

للتواصل: أماندا وارين، مدير التسويق

الشركة: إليتيك جروب

العنوان: 370 West 1700 South, Logan, UT 84321

رقم التواصل: 1.435.227.1422+

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: ELITechGroup.com

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