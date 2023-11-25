إليفاتوس تمكّن ليبارا موبايل من توحيد عمليات التوظيف الخاصة بها من خلال حلول التوظيف المبتكرة

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الرياض، 25 تشرين الثاني 2023- أعلنت إليفاتوس، منصة التوظيف الحائزة على عدة جوائز عالمية، عن اعتماد ليبارا موبايل السعودية على حلولها التقنية في التوظيف، وهي شركة رائدة في مجال الاتصالات اللاسلكية في المملكة بهدف أتمتة عمليات التوظيف لديها.

حيث تسعى ليبارا موبايل السعودية لتصبح العلامة التجارية الأولى التي تتمتع بخبرة استثنائية في خدمة العملاء، وتركز دائمًا على قيم النزاهة والمصداقية في جميع أعمالها، لذلك فهي بحاجة إلى نظام توظيف يعزز علامتها التجارية ويُمكنها من اختيار أفضل المواهب والكفاءات، ومن هنا جاء اعتمادها على نظام التوظيف الذكي من إليفاتوس.

ولأن حلول إليفاتوس المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي جاءت بهدف تسهيل عملية التوظيف على الشركات، فإن ليبارا موبايل السعودية ستتمكن بعد اعتمادها على حلول إليفاتوس من إنشاء صفحة توظيف تعزز هويتها التجارية دون الحاجة إلى خبراء، كما ستنشر الوظائف عبر 2000 منصة توظيف في وقت قياسي يختصر على فريق الموارد البشرية لديها 40 ساعة لكل إعلان عن وظيفة عمل.

سيكون بإمكانها كذلك جذب أفضل المواهب وتحديد التوافق بين مهاراتهم والوظائف المناسبة لهم باستخدام أدوات التقييم التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما ستحصل على تقارير متقدمة لتقييم المرشحين استنادًا إلى مهاراتهم وسلوكياتهم الشخصية.

وعن استفادة ليبارا موبايل من حلول إليفاتوس علق السيد بندر سويد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في ليبارا موبايل بقوله : “تحفز إليفاتوس تحسين عمليات التوظيف في ليبارا موبايل السعودية وأتمتتها، واستفادتنا من حلول إليفاتوس المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستمكننا من رفع كفاءة التوظيف لدينا ومنح المرشحين تجربة توظيف سلسة، كما أن هذه التعاون يسمح لنا بمركزية عملية التوظيف ويساعدنا في رصد مؤشرات الأداء الرئيسية، واستقطاب المواهب بسرعة مما يعزز نمونا وتوسعنا في مجال الاتصالات اللاسلكية في المملكة وخارجها.”

ويجدر بالذكر أن رقمنة المهام اليدوية التي تسعى إليها ليبارا موبايل باعتمادها تقنيات إليفاتوس ستمكنها من تقليل الوقت الكلي اللازم للتوظيف بكل كفاءة، حيث سيقوم النظام بإرسال رسائل البريد الإلكتروني والاستبيانات وتقييمات المرشحين، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد الذي يستهلكه فريق التوظيف.

كما أن اعتمادها على نظام تتبع المتقدمين سيسهل على ليبارا موبايل متابعة جميع مراحل التوظيف المختلفة لكل وظيفة شاغرة، وفي ميزة استثنائية أكثر توفرإليفاتوس للمرشحين واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تمكنهم من التقدم للوظائف في غضون دقائق قليلة فقط، خاصة وأن 30% من الباحثين عن وظائف عبر الإنترنت يترددون في قضاء أكثر من 15 دقيقة على طلبات التوظيف كما تشير آخر الاحصائيات.

وبدورها أكدت يارا برقان المؤسس والرئيس التنفيذي في إليفاتوس عن دور إليفاتوس في دعم ليبارا قائلة: “تعاوننا مع ليبارا موبايل السعودية يؤكد على المستوى الذي وصلت إليه تكنولوجيا إليفاتوس في دعم عمليات التوظيف في المملكة العربية السعودية، ونلتزم في إليفاتوس بدعم الشركات الرائدة مثل ليبارا موبايل في مركزية عملية التوظيف لديهم وتحسين تجربة المرشحين في أقل وقت وجهد مما يعزز نمو ها وانتشارها في مجال الاتصالات في المملكة.”

نهج إليفاتوس الذكي لا يعزز من أتمتة عمليات التوظيف لدى ليبارا موبايل فقط، بل يساهم في استقطاب المواهب وتقييمها على أسس عادلة وإنشاء قاعدة مركزية للمرشحين، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للتوظيف. هذا النهج المتطور يتحدى صعوبات التوظيف المتمثلة بندرة المواهب في مختلف المجالات مما يعزز من شأنه النمو والتوسع في مجال الاتصالات اللاسلكية ويمنح الشركات قوة تنافسية عالية من نوعها.

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GlobeNewswire Distribution ID 1000901004