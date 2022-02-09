‫إيرادات جريت وول موتورز 136.3 مليار يوان صيني خلال عام 2021

باودينج، الصين، 9 فبراير 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة جريت وول موتورز مؤخرًا أن إجمالي الإيرادات عام 2021 قد تجاوز 136.3 مليار يوان صيني، حيث بلغ نسبة النمو 31.95% سنويًا، كمّا بلغ صافي أرباحها 6.781 مليار يوان صيني، وذلك بنسبة نمو بلغت 26.45% سنويًا، مما يمثل توسعًا إضافيًا في حصة شركة جريت وول موتورز في السوق.

في عام 2021، باعت شركة جريت وول موتورز 1.28 مليون سيارة جديدة في جميع أنحاء العالم، وذلك بزيادة بلغت نسبتها 15.2% سنويًا. كمّا تجاوزت المبيعات العالمية حاجز المليون للسنة السادسة على التوالي، وحققت رقمًا قياسيًا جديدًا. في عام 2021، أطلقت جريت وول موتورز مجموعة متنوعة من المنتجات على مستوى العالم، بما في ذلك “جريت وول موتورز باور” والجيل الثالثمن هافال إتش 6، وهافات جوليون، لتلبية الاحتياجات المختلفة لجميع أنواع العملاء بالإضافة إلى المساهمة بشكلٍ أكبر في زيادة الإيرادات.

يعد التوسع المتواصل في تخطيط السوق العالمي سببًا مهمًا لزيادة إيرادات جريت وول موتورز. في يناير 2022، أكملت جريت وول موتورز رسميًا نقل ملكية مصنع “ Iracemapolis ” في البرازيل، وشرعت في التحوّل الذكي والرقمي وتطوير المصنع. يُشكل ذلك تخطيطًا استراتيجيًا مع البرازيل ونقطة ارتكاز لتغطية سوق أمريكا الجنوبية بأكمله. في وقتٍ سابق، افتتحت جريت وول موتورز فرعًا لها في ميونيخ بألمانيا، كمّا أنشأت مقرًا أوروبيًا لها من أجل تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيتها في القارة الأوروبية. نظرًا للتطور الذي تشهده أسواق جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وشمال إفريقيا، دخلت جريت وول موتورز مرحلة جديدة من العولمة.

يُعد الاستثمار الضخم في مجال البحث والتطوير التكنولوجي عاملاً أساسيًا آخر يساهم في زيادة إيرادات جريت وول موتورز. استثمرت الشركة مبلغ 20 مليار يوان صيني في المنصات الذكية، بما في ذلك “ LEMON” ، و” TANK ” و” Coffee Intelligence” ، والتي جلبت للعملاء عددًا كبيرًا من المركبات الجديدة، مثل هافال شينشو (للسوق الصيني) و”ووي ليت دي إتش تي” (للسوق الصيني) وهافال دارجو لتبدء دورة منتج جديد على المستوى العالمي. وفقًا “لإستراتيجية 2025″، من المُتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار في مجال البحث والتطوير إلى 100 مليار يوان صيني في غضون السنوات الخمس المقبلة، وذلك من أجل تعزيز مستوى عملية الكهربة وتطبيق الذكاء.

أنشأت جريت وول موتورز في الوقت الحالي مراكز بحث وتطوير خارجية في كلٍ من اليابان والولايات المتحدة وألمانيا والهند والنمسا وكوريا الجنوبية، كمّا عملت على جذب المواهب العالمية بدأب من أجل تشكيل نظام البحث والتطوير العالمي بهدف تسريع وتيرة التحوّل إلى شركة تكنولوجيا ذكية عالمية.

كمّا أدى الأداء الممتاز لجريت وول موتورز في الإيرادات إلى زيادة قيمة العلامة التجارية. خلال الآونة الأخيرة، تم إدراج علامة هافال “ HAVAL ” التجارية الخاصة بجريت وول موتورز في قائمة أفضل 500 علامة تجارية مالية عالمية “ Brand Finance Global 500 2022 ” لأول مرة، والتي أصدرته العلامات التجارية “ Brand Finance” ، وهي وكالة دولية موثوقة لتقييم قيمة العلامة التجارية. حيث يدل ذلك على أن قيمة العلامة التجارية للسيارات الصينية قد حازت على الاعتراف الدولي.

بناءً على هذا الأداء الجيد في الإيرادات السنوية، ستواصل جريت وول موتورز التركيز على عملية الكهربة وتطبيق الذكاء في عام 2022. تخطط الشركة لإطلاق وتقديم “ WEY Coffee 01 ” و” ORA GOODCAT ” و” HAVAL H6 PHEV ” ونماذج العلامة التجارية “ TANK ” في الأسواق الخارجية لتعزيز تطوير المنتجات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لعام 2025.