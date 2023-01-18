‫إيه إس جي سوبر كوندكتورز وسيمنز هيلثنيرز توحدان قواهما لتقديم أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي عالية المجال 10.5T لأبحاث الدماغ الرائدة

سيكون تقديم نظام التصوير بالرنين المغناطيسي 10.5T إلى جامعة في الصين أول مشروع في إطار الشراكة. سيتم بناء المغناطيس واختباره بشكل شامل في مقر شركة إيه إس جي في جنوة. وتكون شركة سيمنز هيلثنيرز مسؤولة عن تكامل النظام وتركيبه عند وصوله إلى مدينة هيفي.

يقول آرثر كيندل، رئيس قسم الرنين المغناطيسي في شركة سيمنز هيلثنيرز: “في الماضي، كان على العملاء الذين يبحثون عن نظام أعلى من 7T أن يطلبوا المغناطيس والتكامل الكهربائي بشكل منفصل “. “ومن خلال الشراكة الجديدة، يسعدنا تقديم هذه الأنظمة عالية المجال الجاهزة للاستخدام للمرة الأولى. وسوف يؤدي ذلك إلى تحسين هائل في تنفيذ المشاريع لعملائنا واتخاذ خطوة حاسمة نحو تقدم التصوير بالرنين المغناطيسي إلى ما بعد 7T . “

واستنادًا إلى تراثهما ذي الصلة من النجاحات التقنية والعلمية وسمعة الولاء التي لا جدال فيها للعميل، تعمل كل من سيمنز هيلثنيرز وإيه إس جي سوبر كوندكتورز على دمج القدرات من أجل تقديم أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي عالية المجال، بقوى مجال أعلى من 7T ، والتي يتم اختبارها بدقة وتقديمها باستخدام وصفات عملية واضحة وضمان شامل للمطابقة.

وعلاوة على ذلك فإن التعقيد المنخفض في تنفيذ مشروع التصوير بالرنين المغناطيسي بعد 7T سيساعد العملاء على اتخاذ خطوة نحو التصوير بالرنين المغناطيسي عالي المجال للغاية وعلى تمكين الاكتشافات الجديدة.

وفي هذا الإطار صرح السيد سيرجيو فراتيني الرئيس التنفيذي لشركة إيه إس جي سوبر كوندكتورز قائلاً: “نحن فخورون جدًا بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة سيمنز هيلثنيرز. ومن المعروف أن تقنيات التوصيل الفائق وأنظمة المغناطيس ذات الأداء العالي جدًا تحظى باستخدام متزايد في التشخيصات الطبية وطرق العلاج. ومن خلال الاستفادة من المهارات والخبرات المستمدة من التعاون البحثي والصناعي، تعمل إيه إس جي باستمرار على تحسين قدرات التوصيل الفائق لديها وهي قادرة على تصميم مجموعة كاملة من مغناطيسات التشخيصات الطبية ذات شدة المجال المغناطيسي التي تتراوح من أجزاء من تسلا واحد حتى المجال عالي جدًا. لذلك نعتقد أن هذه الشراكة ستساعدنا على تحقيق أقصى استفادة من تقنيتنا لصالح عملائنا“.

إيه إس جي سوبر كوندكتورز هي شركة رائدة في مجال التوصيل الفائق وتعمل عادةً بالشراكة مع العملاء في تعيين المنتجات وتطويرها، وهذا من خلال المساعدة في تصميم النظام المغناطيسي وإعداد نموذج أولي له وتحسينه، وتقصير الوقت اللازم للتسويق وتحسين القدرة التنافسية للنظام بشكل عام. وتقدم إيه إس جي أنشطة الصيانة القياسية والوقائية والطارئة.

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