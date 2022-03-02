‫ابتكار لشبكة الجيل الخامس، شركة هواوي تكشف عن أحدث حلولها اللاسلكية وبنية IntelligentRAN

ألقى جان بين، نائب الرئيس ومدير التسويق الرئيسي للحلول اللاسلكية لشركة هواوي، كلمة رئيسية بعنوان “الابتكار من أجل مجتمع شبكة الجيل الخامس (5Gigaverse)” خلال المؤتمر الصحفي. وصرح قائلًا: “جلبت تقنيات الهوائيات المتعددة ذات النطاق العريض لشبكة الجيل الخامس فوائد ملموسة. وبدلًا من توقفنا هنا؛ سنمضي قدمًا ونواصل الابتكار في هذين المجالين. تعمل حافظات الهوائيات المتعددة ذات النطاق العريض لتقسيم التردد المزدوج وتقنية المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة اللاسلكية للجيل الثالث على تحسين أداء الشبكة وكفاءة الطاقة. وتعزز ثقة المشغلين بشكل كبير في بناء شبكات الجيل الخامس عالية الجودة وصديقة البيئة”.

تتضمن سلسلة الإرسال المتعدد بتقسيم الزمن القائمة على تقنية المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة اللاسلكية للجيل الثالث شبكات الجيل الثالث من سلسلة MetaAAU و BladeAAU. تضاعف تقنية المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة اللاسلكية للجيل الثالث عناصر الهوائيات لجيله السابق بدءً من 192 إلى 384، مما يجعله الوحيد في الصناعة الذي قام بذلك.

يستخدم الجيل الثالث من MetaAAU لاقط هوائي كبير للغاية (ELAA) وخوارزمية تشكيل الشعاع التوربيني التكيفي عالي الجودة (AHR) لتحقيق إنجازات كبيرة في أداء تقنية المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة اللاسلكية الهائلة وكفاءة الطاقة. تحسنت تغطية هذا المنتج بمقدار 3 ديسيبل وتجربة المستخدم بنسبة 30% مقارنةً مع 64T التقليدي. تحسنت التغطية بمقدار 6 ديسيبل وتجربة المستخدم بنسبة 60% مقارنةً مع 32T التقليدي. ينخفض استهلاك الطاقة بمقدار 30% عندما تبقى عدادات التغطية على حالها مقارنةً بوحدات الهوائيات النشطة (AAU) التقليدية. ستكون المنتجات فائقة الاتساع ذات نطاق ترددي 400 ميجاهرتز ونقل طاقة 400 وات مفيدة جدًا لتنفيذ التوزيع المبسط بالنسبة للسيناريوهات التي تستخدم طيفًا منفصلاً أو تتطلب إنشاء شبكة مشتركة ومشاركتها. تنفذ سلسلة BladeAAU لشركة هواوي توزيعًا مبسطًا لجميع النطاقات الترددية الفرعية التي تكون بمقدار 6 جيجاهرتز في السيناريوهات التي تكون فيها مساحة الهوائي محدودة، مما يسهل التوزيع في جميع السيناريوهات.

تتضمن منتجات تقسيم التردد المزدوج متعددة الهوائيات فائقة الاتساع : صناعة 4T4R RRU ذات النطاق العريض الحقيقي، والذي يدعم التوزيع المبسط للشبكات متعددة النطاقات بدءً من 700 إلى 900 ميجاهرتز و 1.8 – إلى 2.6/1.4 جيجاهرتز ومشاركة ديناميكية للطاقة عبر جميع الأوضاع، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم بمقدار 30% وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 30%؛ والصناعة الأولى لـ 8T8R ذات النطاق العريض للغاية، والذي يستخدم مزيجًا من 1.8 جيجاهرتز و 2.1 جيجاهرتز لتوفير تغطية مكافئة لنطاق 1 جيجاهرتز الفرعي، لكي يستفيد من شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس من خلال زيادة سعتها 3 مرات على التوالي بمقدار 1.6. يقل استهلاك الطاقة بمقدار 15% بسبب استخدام الهوائي 8T8R الأصلي الوحيد في الصناعة والصديق للبيئة لمنصة Hertz. توفر شركة هواوي جهاز تقسيم التردد المزدوج القائم على تقنية المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة اللاسلكية والتجاري الوحيد في الصناعة، للسيناريوهات التي تتطلب سعة كبيرة، والذي يزيد سعة شبكة الجيل الرابع بمقدار 3 مرات مقارنةً بشبكات 4T، وسعة شبكة الجيل الخامس بمقدار 5 مرات.

علاوة على ذلك، أطلقت شركة هواوي حلول الإرسال المتعدد بتقسيم الزمن، وتقسيم التردد المزدوج، وEasyMacro 3.0 و Book RRU 3.0 ذات النطاق الترددي المزدوج لتبسيط النشر عند الطلب وملء فجوات تغطية الجيل الخامس بشكل سريع وذلك للمناطق السكنية والبؤر الساخنة في المناطق الحضرية. توفر شركة هواوي تقنية المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة اللاسلكية الهائلة والموزعة الوحيدة للصناعة لتلبية متطلبات المناطق الداخلية مثل محطات السكك الحديدية ومراكز التسوق. وتعمل على تحسين السعة بمقدار 4 مرات مقارنةً بـ 4T، وتجربة المستخدم بأكثر من 30%، مما يخلق تجربة جيجابت داخلية في كل مكان.

تعد بنية IntelligentRAN لشركة هواوي ميزة أخرى للإصدار. وفقًا لجان بن، يجلب هذا النظام تقريبًا الذكاء لجميع جوانب الشبكة اللاسلكية بدءً من الخبرة، والمراعي للبيئة، والخدمة إلى التشغيل والصيانة. ويستفيد من المحرك الذكي المتنقل (MIE) لتمكين استقلالية الشبكة من خلال البيانات والنموذج والتعاون في اتخاذ القرار بين طبقة الموقع وطبقة الشبكة. تشمل المزايا الرئيسية لبنية IntelligentRAN ما يلي:

– التجربة الذكية: تُمكن قاعدة التجربة المثلى على شبكة غير متجانسة من خلال تقديم 3 تقنيات رئيسية: شبكة L3 الذكية، وقاموس الجدولة L2، والرسم البياني للقناة L1، والتي يمكن أن تحسن تجربة المستخدم بأكثر من 50% على الشبكات متعددة النطاقات والمواقع المتعددة.

– الشبكة الذكية صديقة البيئة: تُزيد كفاءة الطاقة مع التجربة المستمرة من خلال تقديم محرك ذكي متنقل – أي NRT (الوقت غير الحقيقي) و RT (الوقت الحقيقي) ، والذي سيعمل على تحسين إستراتيجية توفير الطاقة من حيث المقاييس متعددة الأبعاد لضمان تقديم الآثار القصوى عبر الشبكات.

– الخدمة الذكية: تُحقق التزويد الدقيق واتفاق مستوى الخدمة الموثوق باستخدام المحرك الذكي المتنقل، حيث سيعدل مقاييس الشبكة بناءً على شبكة اتفاق مستوى الخدمة في الوقت الفعلي ويوفر ضمانًا موثوقًا لاتفاق مستوى الخدمة دون التأثير على تجربة الخدمات الأخرى.

– التشغيل والصيانة الذكية: تُنفذ شبكات لا تعطل وخالية من الأخطاء والتي تدعم تحديد الأخطاء والتشخيص والتنبؤ والوقاية الذكي.

اختتم جين بن حديثه قائلًا: “تطبق تقنية IntelligentRAN لشركة هواوي شبكات الانتظار الصفرية وعديمة المشاكل والتأثير. وتمكّن الشبكات المستقلة التي تتميز بالخدمة الذكية والتحسين والتشغيل والصيانة المبسطة والراعية للبيئة. علاوة على ذلك، تُسهل للمشغلين استكشاف حيزًا جديدة وأشكال تجارية لشبكة الجيل الخامس”.

سيُعقد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 (MWC22) في المدّة من 28 فبراير إلى 3 مارس في برشلونة بإسبانيا. وستعرض خلاله شركة هواوي منتجاتها وحلولها في جناحها رقم 1H50 في القاعة رقم 1 بمركز معارض Fira Gran Via. ونتعمق في موضوعات مثل اتجاهات الصناعة، ودليل المستقبل، والتنمية المراعية للبيئة لتصور مستقبل الشبكات الرقمية جنبًا إلى جنب مع المشغلين العالميين والمتخصصين في الصناعة وقادة الرأي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1756723/Gan_Bin_unveils_Huawei_s_Latest_Wireless_Solutions_IntelligentRAN_Architecture.jpg