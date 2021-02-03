اتجاه في التكنولوجيا والصناعة: هواوي تطلق العشرة اتجاهات الأولى لطاقة الموقا (سايت باور)

شنجن، الصين،3 شباط/فبرتير، 2021 / بي آر نيوزواير / — مع بدء تحول التقنيات الناشئة مثل الـ 5 جي، إنترنت الأشياء، حوسبة السحابة والذكاء الاصطناعي، بسرعة إلى أعمال تجارية، بدأت أعمال التحول الرقمي في العديد من الصناعات في الازدهار. وأدى الوباء وتحقيق حيادية الكربون إلى تسريع التحول نحو المجتمع الذكي. ماذا يعني ذلك لسايت باور (طاقة الموقع)؟ ماذا سيحدث بعد دمج تقنيات الطاقة مع تقنيات إلكترونيات الطاقة والتقنيات الرقمية.

للإجابة عن هذه الأسئلة، ناقش بنغ جيانهوا، رئيس مجال المرفق في سايت باور (Site Power) من هواوي، إلى جانب ضيوف الصناعة، اتجاهات التكنولوجيا والصناعة وتوقع الاتجاهات العشرة في مجال طاقة الموقع. تم إصدار الاتجاهات العشرة لتوفير أدلة على اتجاهات التنمية والابتكار للصناعة والمساعدة في بناء مستقبل أفضل.

الاتجاه 1: رقمنة الطاقة

سيتم تحويل رابط الطاقة الكامل من توليد الطاقة وتحويلها وتخزينها إلى استخدام رقمي. ستتغير شبكة الطاقة بأكملها من تدفق الواط التقليدي إلى تعاون بين الواط + البت، مما يؤدي إلى التحول الرقمي لطاقة الموقع من النقاط والسلاسل والشبكات بمفهوم البت يدير الواط. التلاقي ين التقنيات الرقمية وتقنيات الطاقة إلى جعل شبكات الطاقة مرئية ويمكن التحكم فيها وإدارتها وتحسينها.

تحقيقًا لهذه الغاية، تستكشف هواوي شبكة مستهدفة للطاقة ثلاثية الطبقات من المكونات والموقع إلى الشبكة لمساعدة العملاء على بناء شبكة مستهدفة للطاقة بسيطة وذكية وخضراء وموثوقة وتلبية متطلبات تطوير الطاقة الجديدة في المستقبل.

الاتجاه 2: شبكة “خالية من الكربون”

التنمية الخضراء والمستدامة هي حملة عالمية. أصبح تطبيق توليد الطاقة النظيفة وتخزين الطاقة هو السائد في جميع أنحاء العالم. في المستقبل، سيكون الارتباط الكامل لتوليد الطاقة واستهلاك الأحمال وتحويل الطاقة وتخزينها صديقًا للبيئة وفعالًا وموفرًا للطاقة. من تخطيط وتصميم الشبكة على أعلى مستوى، والبناء وتوسيع القدرة، إلى إعادة الإعمار والتحسين، وإدارة التشغيل والصيانة الرقمية وكفاءة الطاقة، وتقييم خلو الكربون، سيتم تحقيق شبكة خالية من الكربون من خلال دمج إلكترونيات الطاقة والتقنيات الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أن التطور السريع للتقنيات الأساسية والتقنيات عالية الكفاءة والتقنيات الرقمية يمكن من إيجاد الشبكات الخالية من الكربون. لن تزيد النفقات التشغيلية المتعلقة بالطاقة لشبكات الشركات الناقلة بعد إضافة الـ 5 جي، مما يقلل بشكل كبير من النفقات الرأسمالية. سيتم التخلص من انبعاثات الكربون من الشبكات من خلال البناء المبسط للشبكات والتشغيل والصيانة الذكية وإدارة دورة الحياة الكاملة لشبكات الطاقة.

في الجزيرة الخضراء باليونان، تساعد هواوي شركة ناقلة للطاقة على تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 10 أطنان لكل موقع سنويًا عن طريق الوصول الذكي إلى الطاقة الشمسية. في باكستان، تستخدم هواوي مصدر طاقة هجينًا متقدمًا لاستبدال مولدات الديزل، مما يقلل انبعاثات الكربون بمقدار 18 طنًا لكل موقع سنويًا.

الاتجاه 3: الليثيوم للجميع

بفضل عمرها الطويل وتطورها التكنولوجي المستمر، تحل بطاريات الليثيوم تدريجياً محل بطاريات الرصاص الحمضية في تطبيقات واسعة النطاق في مختلف الصناعات حول العالم. لم تعد البطاريات التي تعمل فقط كطاقة احتياطية للطوارئ قادرة على تلبية المتطلبات المتنوعة في سيناريوهات مختلفة. ومن المأمول أن تصبح مصدر طاقة شاملا. توفر بطاريات الليثيوم الشائعة وظيفة واحدة فقط. بعد الجمع بين إلكترونيات الطاقة والتقنيات الرقمية، سيتعاون نظام إدارة البناء المحلي ونظام إدارة البناء على السحابة مع بعضهما البعض. بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ستصبح بطاريات الليثيوم الشائعة ذكية وقائمة على السحابة. من مكون واحد إلى نظام تخزين طاقة ذكي قائم على السحابة، ستكون بطاريات الليثيوم أكثر أمانًا، وقابلة للتطبيق في المزيد من السيناريوهات، ومع تشغيل وصيانة أكثر كفاءة، ما يزيد من قيمة تخزين الطاقة في الموقع.

بعد بطارية الليثيوم الذكية، أطلقت هواوي حل CloudLi من الجيل الخامس، والذي يعيد تعريف بنية بطاريات الليثيوم في العصر الجديد. يتميز الحل باتصال السيناريو الكامل، وصيانة سحابية مبسطة، وتخزين طاقة متكامل قائم على الذكاء الاصطناعي، وتكوين دقيق، وإدارة أمان استباقية. هذا الحل سيجلب بالتأكيد المزيد من الفوائد للعملاء.

الاتجاه 4: موقع اتصالات إلى موقع اجتماعي

دخلت 5 جي صناعات مختلفة. نتيجة لذلك، يظهر عدد كبير من المواقع الرقمية. تتطلب السيناريوهات المتنوعة مواقع أكثر مرونة وتنوعًا. ستتطور المواقع التقليدية ذات الوظيفة الواحدة لربط الاتصال بمواقع اجتماعية ذات وظائف شاملة، مما يزيد من قيمة الموقع.

في شمال إفريقيا، أطلقت هواوي حل eMIMO المبتكر، وهو عبارة عن منصة طاقة موحدة تدعم وضعيات المدخل والمخرج المتعددة. يساعد هذا الحل البنية التحتية التقليدية للموقع بوظيفة واحدة على التحول إلى موقع بخدمات طاقة شاملة. توفر مرافق الطاقة في الموقع أيضًا الطاقة لمتاجر التجزئة الصغيرة ومراكز الشرطة في القرى.

في العراق، توفر أنظمة الطاقة الخاصة بشركة هواوي لمعدات الاتصالات الطاقة للمقيمين المجاورين مقابل تأجير مجاني وحماية أمنية، مما يساعد شركة الأبراج على توفير ما متوسطه 3000 إلى 8000 دولار أميركي لكل موقع سنويًا وتقليل تكاليف أمن الموقع.

الاتجاه 5: تنويع إمدادات الطاقة

يتجسد تنويع إمدادات الطاقة في ثلاثة جوانب: أولاً، تنويع مصادر الإمداد بالطاقة. سوف تتحول الطاقة الجديدة، وخاصة الطاقة الشمسية، تدريجياً من مصدر للطاقة التكميلية إلى الطاقة الأولية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير المزيد من حلول الإمداد بالطاقة مع التكوينات المثلى بفضل الجمع بين الطاقة الجديدة والأنابيب ونظام تخزين الطاقة. ثانياً، تنويع سيناريوهات التطبيق. لم تعد طاقة الموقع مجرد مصدر طاقة لتكنولوجيا المعلومات أو تقنية أجهزة الاتصالات. بدلاً من ذلك، تتغير إلى إمدادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتلاقية وتبدأ في تحسين معيشة الناس وإنتاجيتهم. ثالثًا، تنوع طرق النشر. في المستقبل، يمكن نشر طاقة الموقع في وضعية متعددة. على سبيل المثال، محطة الطاقة الشمسية المركزية، وإمدادات الطاقة في الحرم الجامعي، وإمدادات الطاقة الصغيرة الحجم للشبكة الصغيرة، وإمدادات الطاقة الموزعة، وإمدادات الطاقة الهجينة، وإمدادات الطاقة الكهروضوئية المنزلية. سيتغير نشر مرفق الطاقة من الوضع المركزي إلى الوضع المركزي + الموزع لتلبية متطلبات التطبيق المختلفة.

في إثيوبيا، استخدمت هواوي حلول الطاقة الشمسية المتطورة وتخزين الطاقة ومولد الديزل الهجين لتوفير 12.26 مليون لتر من الوقود لمواقع الاتصالات، مما يوفر 20,000 دولار أميركي من تكاليف الوقود ويقلل من انبعاثات الكربون بمقدار 26.2 طن. في نيجيريا، تم استخدام محطات توليد الطاقة الصغيرة الموزعة خارج الشبكة لتقليل التكلفة لكل كيلوواط ساعة من 0.5 دولار أميركي إلى 0.2 دولار أميركي. يوفر نظام الطاقة مصدر طاقة ثابتًا للمنطقة المحلية على مدار الساعة.

الاتجاه 6: ذكاء الارتباط الكامل

مع التحول الرقمي التدريجي لصناعة الطاقة، سوف تتطور العمارة التقليدية المنعزلة والإدارة المعزولة لأنظمة الطاقة الفرعية نحو طاقة ذكية متكاملة. ستستخدم الأنظمة الفرعية المعرفة بالبرمجيات لتوليد الطاقة وتحويلها وتخزينها وتوزيعها واستهلاكها والتحكم في درجة الحرارة خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تعاون كامل الارتباط وأنظمة إمداد طاقة مثالية.

في مقاطعة جيانغ في الصين، تتعاون هواوي مع تشاينا تاور لتقليل استهلاك الطاقة في الموقع بنسبة 17.1٪ من خلال وظيفة الذروة المذهلة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد العميل على تقليل رسوم الكهرباء بمقدار 1788 يوان صيني لكل موقع سنويًا.

الاتجاه 7: بسيطة ومتقاربة

نظرًا لأنه سيتم نشر عدد كبير من المواقع، تم دمج خدمات تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في موقع واحد وسيتم دمج مصدر الطاقة والبطارية. تم دمج أوضاع طاقة التيار المتردد والتيار المستمر في مصدر طاقة واحد. لذلك، ستصبح أنظمة الطاقة المتعددة واحدة. ستتطور المواقع من غرف للمعدات إلى الخزانات والأعمدة، مما يقلل من البصمة واستهلاك الطاقة. سيتم تحسين كفاءة الطاقة في الموقع بشكل أكبر وستنخفض رسوم الكهرباء أيضًا، مما يؤدي إلى انخفاض انبعاثات الكربون في جميع أنحاء الشبكة وتحقيق إمداد طاقة مبسط خلال دورة الحياة.

في المكسيك، أطلقت هواوي حل iSuperSite، الذي يدعم مصدر طاقة عالي الكثافة وقدرة كبيرة ومخزن المعدات. يستخدم هذا الحل الخزانات لاستبدال الغرف ويدمج مصادر طاقة تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات المحوسبة في موقع واحد لتقليل تكاليف نشر الموقع وتقصير فترة النشر. يمك ذلك من تقليل استهلاك الطاقة وتوفير الإيجارات، وتحقيق التكلفة الإجمالية للملكية.

الاتجاه 8: البنية متعددة الوضعيات

مع تنويع إمدادات الطاقة وأنواع المعدات، ستتطور قوة الموقع نحو بنية منسقة متعددة الوضعيات. ستدعم بنية النظام أوضاع إدخال وإخراج الطاقة المتعددة، والتحكم في الجدولة متعددة الوضعيات وإدارتها. سيتطور النظام عن طريق التراكب الوحداتي. ينطبق نظام إمداد طاقة واحد على سيناريوهات متعددة ويحقق مصدر طاقة متقاربا لخدمات وأجهزة مختلفة.

من خلال بنية إمداد الطاقة eMIMO المبتكرة والموحدة من هواوي، يدعم نظام إمداد الطاقة (المنصة) العديد من وضعيات الإدخال والإخراج، مما يلبي متطلبات الطاقة للمعدات المختلفة في مختلف الصناعات مثل الاتصالات والنقل والطاقة الكهربائية.

الاتجاه 9: القيادة الذاتية

القيادة الذاتية هي موضوع تطوير طاقة الموقع في المستقبل. أولاً، سيؤدي تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تبسيط تشغيل الطاقة وصيانتها، وتنفيذ التشغيل والصيانة عن بُعد، والتعلم الذاتي، والتشغيل والصيانة التلقائي، وتحسين جودة وكفاءة التشغيل والصيانة. ثانيًا، ستتيح تقنيات الاتصال الذكية بإنترنت الأشياء وتقنيات الاستشعار الذكية الإدارة الرقمية لطاقة الموقع. سيتم التخلص من الإدارة الأصلية للأجهزة الغبية. مع المستشعرات الرقمية ومنصة الإدارة الذكية، يمكن استشعار جميع المكونات والأجهزة في شبكة الطاقة وربطها.

في مقاطعة جيانغ، تستخدم هواوي تقنية تجزئة الطاقة الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لضمان توفير الطاقة للخدمات المهمة وضمان عدم تعطل الموقع أثناء فترة الوباء. أثناء الوباء، تعمل وظيفة فحص البطارية عن بُعد لمواقع هواوي الذكية على تقليل الزيارات الفعلية للموقع. تم أيضًا تحسين دقة اختبار البطارية، مما يؤدي إلى تقليل تكلفة زيارة الموقع بمقدار 200 دولار أميركي سنويًا للموقع الواحد.

الاتجاه 10: آمنة وموثوقة

تحفز الزيادة الكبيرة في أحجام البيانات التحول الشبكي والرقمي والذكي في صناعة الطاقة. لذلك، أصبحت موثوقية الأجهزة والبرامج وأمانها وخصوصيتها ومرونتها متطلبات ضرورية.

تتميز منتجات الطاقة من هواوي بأمان عالٍ وتصميم موثوق به للبرامج والأجهزة. بالإضافة إلى التصميم والتصنيع عاليي الموثوقية، يتم دعم الصيانة المتوقعة في جانب الأجهزة لتوحيد الأساس الموثوق. في ما يتعلق بالبرنامج، تمت إضافة وظائف التحكم والدفاع المتعددة الطبقات إلى البرامج، مما يجعل صناعة الطاقة أكثر أمانًا وموثوقية.

تساعد الرؤى المتعمقة في اتجاهات الصناعة الشركات على التكيف بشكل أفضل مع التحديات المستقبلية. من خلال إطلاق الاتجاهات العشرة، تهدف سايت باور لهواوي إلى تقديم إرشادات لتطوير التكنولوجيا والصناعة بالإضافة إلى رقمنة الصناعة، والمساعدة في بناء عالم أكثر اخضرارًا وأفضل اتصالاً، وسد فجوة الطاقة. في المستقبل، ستستمر سايت باور من هواوي في الالتزام بالانفتاح والتعاون والعمل مع عملاء الصناعة والشركاء ومنظمات الطرف الثالث لتعزيز الابتكارات وتحقيق نتائج مربحة للجانبين في عصر الطاقة الرقمية.