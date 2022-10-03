‫اختتام المنتدى الدولي الثالث عشر للاستثمار في البنية التحتية والبناء في ماكاو بقيمة استثمار إجمالية تبلغ 15 مليار دولار أمريكي تم توقيع اتفاقيات تعاون

ماكاو، 3 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — المنتدى الدولي الثالث عشر للاستثمار والبناء في البنية التحتية (“IIICF”، “المنتدى”)، الذي شارك في تنظيمه الرابطة الصينية الدولية للمقاولين ومعهد ماكاو لترويج التجارة والاستثمار، اختتمت بنجاح في ماكاو يوم 29 سبتمبر. تم عقد 41 فعالية في منتدى هذا العام، وجذب أكثر من 1300 من القادة والمسؤولين التنفيذيين من أكثر من 600 منظمة بما في ذلك الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية والمقاولين والشركات في سلسلة الصناعة من جميع أنحاء العالم الذين شاركوا في المنتدى في الموقع، وكذلك أكثر من 500000 زائر شاهدوا بث الفيديو المباشر للمنتدى عبر الإنترنت.

باعتباره المعرض السنوي الأكثر نفوذًا في قطاع الاستثمار والبناء في البنية التحتية العالمية، حقق المنتدى نتائج مثمرة في تعزيز التعاون الدولي والتوفيق بين الأعمال. تم عقد حوالي 210 اجتماعات عمل وأنشطة التوفيق خلال المنتدى، مما أدى إلى توقيع 19 اتفاقية تعاون بشأن مشاريع الإسكان والبنية التحتية في هونغ كونغ، ومشاريع خام الحديد في كازاخستان، ومحطات الطاقة الكهروضوئية في الأرجنتين، ومحطات الطاقة الكهرومائية ودعم النقل. ومشاريع المحطات الفرعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بقيمة استثمار إجمالية قدرها 15 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 550 في المائة عن العام الماضي. تم توسيع مساحة المعرض في المنتدى بنسبة 20 في المائة مقارنة بالإصدار السابق، مع التركيز على معرض التقنيات والمنتجات والخدمات الجديدة للصناعة والقادة في الصناعات ذات الصلة.

في المنتدى، تم إصدار مؤشر تطوير البنية التحتية للحزام والطريق (2022) وتقرير مؤشر تطوير البنية التحتية للحزام والطريق (2022). تم إطلاق “آلية الترويج الدولي للبنية التحتية المستدامة”، بينما أصدرت Huawei “برنامج Smart Road Partner Go Global” والورقة البيضاء للطريق السريع الذكي، والتي توضح بالتفصيل حلول Huawei الشاملة للمجتمع الدولي للاستثمار في الإنشاءات والتشغيل والإدارة من الطرق السريعة الذكية.

قال فانغ كيوشن، رئيس الرابطة الصينية الدولية للمقاولين ( CHINCA) ، إن المنتدى سيعزز التعاون بين جميع الأطراف المعنية ويوسع مساحة التعاون الدولي، وكلاهما له أهمية كبيرة في تعزيز مبادرة الحزام والطريق.، وتنفيذ مبادرات التنمية العالمية وتسهيل بناء مجتمع المصير البشري.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع http://en.iiicf.org/ .

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