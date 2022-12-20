‫اختتمت مسابقة Huawei للابتكار والتطوير عبر الهاتف المحمول لعام 2022، مع الكشف عن قائمة الفائزين

شنتشن، الصين، 20 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — اختتمت مسابقة Huawei للابتكار والتطوير عبر الهاتف المحمول مؤخرًا بعد تقديم أكثر من 2500 تطبيق مبتكر من أكثر من 5000 فريق على مدى المائة يوم الماضية. وشارك في المسابقة أكثر من 530 فريقًا من فرق التطوير الطلابي وأكثر من 500 من النساء المطورات، مما عرض بشكل كامل الابتكارات التي ابتكرها المطورون الشباب والمطورات.

عدد قياسي من المشاركين، يعرض مجموعة واسعة من الابتكارات

أقيمت هذه المسابقة في خمس مناطق عالمية: الصين، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وتميزت بأرقام قياسية للفرق والمداخل المسجلة.

في منطقة المنافسة الصينية، فازت قصة كوداي بجائزة التغطية الشاملة للسيناريوهات. التطبيق مدعوم على مجموعة واسعة من الأجهزة المختلفة، بما في ذلك الساعات وأجهزة الاتصالات المعلوماتية والأجهزة اللوحية، لتسهيل الوصول إلى سرد القصص في أي وقت. من بين الفائزين بجائزة ابتكار الطلاب، مدبرة منزل لإعادة التأهيل و WEight ، يأتي أولهما مدمجًا مع تصحيح الأخطاء السحابية والاختبار السحابي ويسهل تدريب إعادة التأهيل، وآخرها يتضمن وظائف السحابة و Cloud DB ويقدم حلول نظام غذائي صحي.

كما اجتذبت مناطق المنافسة الأخرى عروضًا متميزة ذات قيمة اجتماعية هائلة، والتي تهدف إلى تمهيد الطريق نحو مستقبل رقمي أكثر إشراقًا وأكثر ابتكارًا. فعلى سبيل المثال، تقوم مؤسسة KonsultaMD في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسد الفجوة بين المرضى والموظفين الطبيين، وتقدم خدمات استشارية صحية رفيعة المستوى. تتصدى GreenIt في أوروبا لتغير المناخ من خلال المساعدة في وضع الأساس لمستقبل خالٍ من الكربون. في منطقة المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، Us And Them تساعد الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية على تلقي تدريب إعادة التأهيل العلمي في المنزل. في أمريكا اللاتينية، توفر Sofie – Red de bienestar الدعم العاطفي لمجموعة واسعة من المستخدمين.

التطبيقات الفائزة

تحفيز ودعم المطورين، وإلهام الابتكارات الذكية لجميع السيناريوهات

تضمنت مسابقة هذا العام قائمة مثيرة من المكافآت، بما في ذلك الحوافز الخاصة وموارد الخدمة بدون خادم من AppGallery Connect .

ستواصل هواوي دعم المطورين العالميين مع فتحهم آفاقًا جديدة، من خلال توفير مجموعة من المسابقات والحوافز، بالإضافة إلى نظام بيئي يركز على الابتكار يجعل الحلول الذكية أكثر سهولة من أي وقت مضى.