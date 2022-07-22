اختيار شركة فورتيم تيكنولوجيز لحماية كأس العالم لكرة القدم

يتكامل حل فورتيم لأمن المجال الجوي والدفاع مع نظام القيادة والتحكم التابع للجنة عمليات الأمن والسلامة بوزارة الداخلية القطرية لتوفير أعلى مستوى من الحماية ضد تهديدات الطائرات دون طيار المتزايدة باستمرار.

بليزانت جروف، يوتا، الدوحة، قطر، 22 يوليو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة فورتيم تيكنولوجيز ( Fortem Technologies, Inc. ( ، الشركة الرائدة في أمن المجال الجوي والدفاع لاكتشاف وهزيمة الطائرات دون طيار الخطرة، أعلنت اليوم عن خطوة كبيرة إلى الأمام في معالجة التهديد العالمي المتزايد من الطائرات دون طيار الضارة. ستوفر شركة Fortem حلولًا مضادة للطائرات دون طيار لوزارة الداخلية القطرية ولجنة عمليات الأمن والسلامة ( SSOC ) لفعاليات كأس العالم لكرة القدم التي تقام في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، من خلال العمل مع شريك التوزيع Smart Communication Systems .

بالإضافة إلى توفير مستوى أمان محسّن وغير مسبوق لألعاب كأس العالم لكرة القدم، ستواصل شركة فورتيم تيكنولوجيز وأنظمة الاتصالات الذكية توفير أنظمة مضادة للطائرات دون طيار للأحداث والأماكن المهمة الأخرى في جميع أنحاء المنطقة.

وقد صرح المهندس الكابتن راشد فهد العلي، مسؤول الأنظمة الأمنية في وزارة الداخلية في قطر ورئيس برنامج مكافحة الطائرات دون طيار في لجنة عمليات الأمن والسلامة: “تقدم شركة فورتيم تقنيات وخدمات عالمية المستوى. كما يسعدنا أن نتشارك مع فورتيم تيكنولوجيز كمورد رئيسي لتعزيز أمننا في جميع أنحاء الدوحة”.

تُعد Fortem SkyDome ® System أحد الحلول المضادة للطائرات دون طيار حائز على جوائز، حيث يكتشف الطائرات الضارة ويضربها ويحمي منها. كما يُصنف نظام SkyDome التهديدات ويخففها بشكل مستقل باستخدام طائرة دون طيار اعتراضية، DroneHunter ® . في قلب نظام SkyDome System من فورتيم يوجد رادار TrueView ® https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3598696-1&h=2508066759&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%253Dhttps%3A%2F%2Ffortemtech.com%2Fproducts%2Ftrueview-radar%2F%2526amp%3Bsa%253DD%2526amp%3Bsource%253Deditors%2526amp%3Bust%253D1653466505123201%2526amp%3Busg%253DAOvVaw1rdCXyMCk1Zu-2wD1co0SD%26sa%3DD%26source%3Ddocs%26ust%3D1653466505133240%26usg%3DAOvVaw0NEpB1FnzrsHYOYfFLsZjD&a=%C2%A0radar ، وهو رادار مدمج مدعوم بالذكاء الاصطناعي وقابل للشبكة مصمم للأداء في البيئات الحضرية والأماكن العامة المزدحمة مثل الساحات الرياضية والمطارات.

صرح تيموثي بين، الرئيس التنفيذي لشركة فورتيم تيكنولوجيز: “تدرك حكومة قطر أهمية توفير الأمن الشامل من الأرض إلى الجو لمباريات كأس العالم لكرة القدم وما بعدها. كما تغمرنا السعادة لكوننا قادرين على الشراكة مع أنظمة الاتصالات الذكية لتوفير أفضل أمان مضاد للطائرات دون طيار لضمان سلامة اللاعبين والمشجعين الرياضيين وكل من يشارك في تنظيم أحد أكثر الأحداث العالمية مشاهدة منذ عقود”.

صرح وليد شاهين، الشريك الإداري لأنظمة الاتصالات الذكية، شريك التوزيع في فورتيم تيكنولوجيز، “بعد الكثير من الاهتمام بالشركات في جميع أنحاء العالم، تفوقت عروض شركة فورتيم على كل المنافسين. لقد وصل العالم إلى أن أصبح فيها تعزيز الأمن هو الأساس، ونحن مصممون على البقاء في الطليعة”.

نبذة عن فورتيم تكنولوجيز

تُعد شركة فورتيم تيكنولوجيز شركة رائدة في مجال التوعية بالمجال الجوي والأمن والدفاع لاكتشاف الطائرات دون طيار الخطرة وضربها. من خلال نظام بيئي متقدم للرادار الموزع، والذكاء الاصطناعي في الطليعة، والتكامل العميق للمستشعرات والتقاط الطائرات دون طيار المستقلة، تراقب شركة فورتيم ممرات العالم وتحميها وتدافع عنها والأماكن والبنى التحتية والحدود والمناطق من تهديدات الطائرات دون طيار الخطرة أو الخبيثة. ويعمل النظام البيئي نفسه على التعجيل بسلامة المجال الجوي في العالم من أجل التنقل الجوي داخل المدن. ويقع مقر الشركة في بليزانت غروف، بولاية يوتا، وهي مملوكة للقطاع الخاص وتدعمها شركة توشيبا، وبوينغ، و DCVC ، و Signia Venture Partners ، وغيرهم من الشركات الأخرى. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة موقع www.fortemtech.com .

للتواصل:

قياس دقة المزايا ( BAM ) لفورتيم تكنولوجيز

Fortem@bamtheagency.com