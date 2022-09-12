‫ استحواذ شريك اير برودتكس في الشرق الأوسط شركة عبد الله هاشم للمعدات والغازات الصناعية المحدودة على أعمال تجارة الغازات الصناعية والمعدات لشركة اير ليكيد في المملكة العربية السعودية.

وادي ليهاي، بنسلفانيا، 12 سبتمبر 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة عبد الله هاشم للغازات الصناعية والمعدات المحدودة ( AHG ) شريك اير برودكتس في مشاريع الغاز الصناعي في المملكة العربية السعودية اليوم عن استحواذها على شركة اير ليكيد الخفرة للغازات الصناعية ( ALKIG )، المتخصصة بأعمال تجارة الغازات الصناعية والمعدات لشركة اير ليكيد في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الغازات السائلة والغازات المعبأة والغازات المتخصصة. لم يتم الكشف عن الشروط المالية.

وتعليقًا على الاستحواذ، أفاد الأستاذ خالد هاشم العضو المنتدب لمجموعة AHG : “نحن فخورون بأن تكون شركة اير برودكتس شريكًا لنا في المملكة، وأن تصبح شراكتنا أقوى من أي وقت مضى وتستمر في الازدهار. في الحصول على هذا الاستحواذ من اير ليكيد، سنعزز قدراتنا بشكل أكبر ومع استمرارنا في النمو، سيحصد عملاؤنا الفوائد في الخدمة من شركة محلية شغوفة بشراكة عالمية قوية. نرحب بالأشخاص الموهوبين والمخلصين الذين انضموا إلى مؤسستنا ونقدر الحماس و الخبرة التي سيقدمونها لعملائنا “.

علق الأستاذ حميد سابزكاري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة اير برودكتس للغازات الصناعية في الشرق الأوسط: “يدعم هذا الاستحواذ، من خلال مجموعة AHG ، إستراتيجية النمو المستمرة في المنطقة ويبني على عقود من الخبرة في العمل جنبًا إلى جنب مع العملاء في الشرق الأوسط وخدمتهم”. ومصر وتركيا.

في يناير 2022، أنهت شركة اير برودكتس بنجاح الاستحواذ على أعمال شركة الغازات التجارية الصناعية في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الغازات السائلة والغازات المعبأة والغازات المتخصصة؛ والحصة الأكبر لاير ليكيد في الشرق الأوسط لثاني أكسيد الكربون ذ .م.م ( MECD )، لمنشأة لإنتاج ثاني أكسيد الكربون السائل في البحرين. تواصل شركة اير برودكتس إثبات التزامها تجاه الشرق الأوسط ، وتنمية أعمالها في مجال الغاز الصناعي، وتوسيع القدرات الإقليمية وتعزيز مصادر المنتجات والموثوقية لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

عن اير برودكتس

اير برودكتس المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:APD) هي شركة رائدة عالميا في مجال الغازات الصناعية تعمل منذ أكثر من 80 عاما. وتركز الشركة على خدمة الطاقة والبيئة والأسواق الناشئة، وتوفر الغازات الصناعية الأساسية والمعدات ذات الصلة وخبرات التطبيقات للعملاء في عشرات الصناعات، بما في ذلك التكرير والكيماويات والمعادن والإلكترونيات والتصنيع والأغذية والمشروبات . كما تعد شركة Air Products الشركة الرائدة عالميا في توريد تكنولوجيا ومعدات معالجة الغاز الطبيعي السائل. تقوم الشركة بتطوير وهندسة وبناء وامتلاك وتشغيل بعض من أكبر مشاريع الغاز الصناعي في العالم ، بما في ذلك: مشاريع التغويز التي تحول الموارد الطبيعية الوفيرة بشكل مستدام إلى غاز اصطناعي لإنتاج الطاقة عالية القيمة والوقود والمواد الكيميائية. مشاريع احتجاز الكربون ؛ وعلى نطاق عالمي منخفض – ومشاريع الهيدروجين الخالية من الكربون التي تدعم النقل العالمي وتحول الطاقة.

وبلغت مبيعات الشركة في السنة المالية 2021 10.3 مليار دولار من عمليات في أكثر من 50 دولة، وتبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 55 مليار دولار. أكثر من 20,000 موظف متحمس وموهوب وملتزم من خلفيات متنوعة مدفوعون بالهدف الأسمى لشركة Air Products المتمثل في إنشاء حلول مبتكرة تفيد البيئة وتعزز الاستدامة وتعالج التحديات التي تواجه العملاء والمجتمعات والعالم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.airproducts.com أو تابعنا على LinkedIn أو Twitter أو Facebook أو Instagram .

نبذة عن شركة عبدالله هاشم للغازات والمعدات الصناعية ( AHG )

شركة عبد الله هاشم للمعدات والغازات الصناعية المحدودة هي إحدى الشركات الرائدة في تصنيع وتوريد الغازات الصناعية في المملكة العربية السعودية. في عام 1940 تم تأسيس AHG في البداية كعملية لتشغيل المعادن ومع نمو هذه العملية ، أدى ذلك إلى وضع أول مصنع للأكسجين في أول حوض لبناء السفن في جدة بالمملكة العربية السعودية.

منذ التأسيس الرسمي لمجموعة AHG في عام 1954 ، حولت الشركة تركيزها من تشغيل المعادن إلى أن تصبح المورد الأكثر أمانًا والأكثر موثوقية للغازات والمعدات المتعلقة بالغاز وخدمات الغاز في المملكة. لا تزال AHG تحافظ على جذورها من خلال قسم اللحام حيث توفر الشركة معدات ولوازم اللحام للسوق ، وعلى مر السنين أضافت AHG أيضًا قسم غاز التبريد إلى محفظتها. سعياً وراء رؤية AHG ، أصبحت Air Products الشريك والمساهم الدولي لـ AHG لأكثر من 10 سنوات. تم تعزيز الشراكة الناجحة من خلال القيم المشتركة.

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