‫استحوذت The Boundary على الشركة الرقمية التوأم الرائدة Buildmedia

لندن, 16 يناير، 2023 /PRNewswire/ — استحوذت The Boundary على Buildmedia، الاستوديو الإبداعي الذي يتخذ من أوكلاند مقرًا له والذي يعتبر على نطاق واسع رائدًا عالميًا في مجال التوائم الرقمية على مستوى المدينة، والمبيعات العقارية التفاعلية خارج الخطة وحلول التسويق بالإضافة إلى تجارب الواقع الافتراضي للتجارة الإلكترونية التي لا تنسى.

تم بناء سمعة The Boundary كمجموعة خبراء من التقنيين المبدعين والمصممين وصانعي الأفلام ورواة القصص من خلال العمل على حملات تسويقية للتطورات المرموقة مثل Waldorf Astoria (نيويورك) و175 Park Avenue (نيويورك) و Whiteleys (لندن) من خلال إنشاء تصورات CGI شديدة الواقعية وأفلام الرسوم المتحركة وتجارب الواقع الافتراضي.

تأسست شركة Buildmedia منذ 20 عامًا، وهي رائدة عالميًا في مجال الحلول التفاعلية في الوقت الفعلي عبر قطاعات متعددة باستخدام تقنية Epic Games Unreal Engine . لقد أنتجوا العديد من الحلول التجريبية الرائدة في السنوات الأخيرة، والتي تشمل حل جناح العرض التفاعلي المملوك لهم Realspace ( https://www.the-boundary.com/interactive )، مقترنة بخبرة خاصة في مدينة الواقع الافتراضي عالية الدقة والتوائم الرقمية على مستوى الدولة.

يجمع هذا الاستحواذ الاستراتيجي بين أفضل CGI الإبداعية الواقعية في فئته وخبرة الواقع الافتراضي من The Boundary ( https://www.the-boundary.com/ ) مع القدرات التقنية الأفضل في فئتها والملكية الفكرية التي طورتها Buildmedia ( https://buildmedia.com/ )

الحدود الآن في وضع فريد لتجاوز توقعات المطورين العقاريين الراقية، والمسوقين الوجهة، والعلامات التجارية التي تركز على التجارة الإلكترونية تتطلع إلى استغلال الفرص الناشئة على web3/metaverse عبر المحتوى التفاعلي التجريبي والتطبيقات.

تعد Epic Games من المعجبين منذ فترة طويلة بفريق Buildmedia ، وغالبًا ما يستشهدون بتوأمهم الرقمي لمدينة ولينغتون ( https://www.the-boundary.com/work/wellington-digital-twin ) كمعيار لما هو ممكن باستخدام تقنيتهم. لقد تعاقدوا أيضًا مع Buildmedia كواحد من شركتي خدمة غير حقيقيين معتمدين في مساحة AEC (الهندسة المعمارية والهندسة والبناء).

مع الدعم المالي من شركة الأسهم الخاصة Mobeus ، وحقن مجموعة من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية ذوي الخبرة الواسعة والمثيرة للإعجاب من Buildmedia ، ستستثمر أعمال المظهر الجديد في البحث والتطوير عبر خدمات وتطبيقات الواقع الافتراضي/ web3/metaverse .

يقول توم وود، الرئيس التنفيذي لشركة The Boundary : “يمثل هذا الاستحواذ المرحلة التالية لـ The Boundary بعد نمو مثير للإعجاب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نتوسع الآن بشكل طبيعي عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يسعدنا أن نرحب بفريق Buildmedia الموهوب في العائلة”.

مع أكثر من 100 من فناني CGI الداخليين والتقنيين المبدعين الذين يعملون في أعلى قمة في قطاع التصور، أصبحت The Boundary الآن في وضع فريد لتقديم خدمات عملاء واقعية من البداية إلى النهاية عبر web3/metaverse الناشئة في العقارات والضيافة والتجارة الإلكترونية وقطاعات التوأم الرقمية.

والأهم من ذلك، أن الأعمال الموسعة توفر للعملاء أيضًا ضمانًا للحجم والاستقرار المالي الذي يعد شرطًا أساسيًا للعملاء الكبار الذين يستثمرون مبالغ كبيرة في مشاريع ميتافيرس والتوأم الرقمي متعددة السنوات.

سيؤدي نقل الموظفين والمعرفة التكميلية والملكية الفكرية بين نيوزيلندا واستوديوهات The Boundary ‘s London و New York إلى تعزيز اقتراح عميل The Boundary عبر نصفي الكرة الأرضية مع تزويد جميع عملائهم بالاستفادة من أنماط العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

للاستفسارات الصحفية تواصل مع:

Chris Mitchell

‎+ 44 (0)203 026 6270

cmitchell@the-boundary.com

صور للاستخدام في النشر: https://www.dropbox.com/sh/khko35i6etddsso/

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نبذة عن The Boundary

The Boundary هي وكالة إبداعية رائدة عالميًا تستخدم الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ( CGI ) لإنشاء محتوى تسويقي واقعي للمطورين ومسوقين الوجهة وعلامات التجارة الإلكترونية.

www.the-boundary.com

نبذة عن Buildmedia

Buildmedia عبارة عن استوديو للتصور الإبداعي يُعتبر على نطاق واسع الرائد العالمي في التوائم الرقمية على مستوى المدينة وحلول مبيعات وتسويق العقارات التفاعلية للواقع الافتراضي خارج الخطة باستخدام تقنية EPIC Games Unreal Engine .

www.buildmedia.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1980814/175_Park_Avenue.jpg