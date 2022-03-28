‫استخدام تقنيات التتبع الشمسي من “Nextracker” وتكنولوجيا “TrueCapture” بقدرة 450 ميجا واط في تطوير أكبر محطات الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية “سدير للطاقة الشمسية”

تؤدي تقنيات “ Nextracker ” المتطورة دوراً رئيسياً في تحقيق النسبة المستهدفة من إنتاج الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة في مشروع سدير

الرياض، المملكة العربية السعودية, 28 مارس، 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة “Nextracker” عن اختيارها لتزويد أنظمة التتبع الشمسي الذكية إلى جانب تقنيات التعلم الآلي “TrueCapture” بقدرة 450 ميجاواط، ضمن المرحلة الأولى من مشروع سدير للطاقة الشمسية، إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، والأكبر من نوعها قيد الإنشاء في مدينة سدير الصناعية في المملكة العربية السعودية. ومع الانتهاء من المشروع، ستوفر المحطة أعلى مستوى من الكفاءة الإنتاجية بما يُمكنها من تلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 2.9 مليون طن سنوياً.



تشتهر شركة “ Nextracker ” بخبرتها الواسعة وريادتها العالمية في قطاع أنظمة الطاقة الشمسية وتقنيات التتبع الشمسي المبتكرة التي تُسهم في زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية للحد الأقصى، وهي شركة معتمدة من قبل عدة جهات مستقلة وإشادة واسعة من المهندسين المعتمدين. إن توظيف التتبع الشمسي من “ Nextracker ” مع التقنيات التكنولوجية من “ TrueCapture ” سيسهم في إحداث نقلة نوعية في تعزيز الكفاءة والقدرة الإنتاجية من الطاقة في مشروع سدير للطاقة الشمسية.

تم تطوير مشروع سدير للطاقة الشمسية من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال شركة “بديل” المملوكة بالكامل للصندوق، وبالشراكة مع “أرامكو السعودية”، و”أكوا باور”. وقد اتفق شركاء التحالف الاستراتيجي على إسناد جميع أعمال الهندسة والمشتريات والبناء إلى شركة لارسن آند توبرو العالمية ( L&T ) المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، قال كاشف رنا، المدير المالي ورئيس إدارة حافظات الأوراق المالية بالإنابة في شركة “أكوا باور”: “تُمثل محطة سدير للطاقة الشمسية، باعتبارها إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، محوراً رئيسياً وركيزة أساسية لتحقيق أهداف المملكة العربية السعودية بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول 2060، فضلاً عن توليد نصف طاقة المملكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وتعتبر “ Nextracker ” شريكاً رئيسياً لنا في هذه المرحلة من خلال توفير تقنيات إنتاج الطاقة الشمسية بكفاءة عالية وبأقل تكلفة ممكنة.”

ومن جانبه، صرح ماركو جارسيا، رئيس الشؤون التجارية في شركة Nextracker ، قائلاً: “إن التوظيف الأمثل لأنظمة التتبع الشمسي وتقنية TrueCapture يُسهم بشكل كبير في زيادة إنتاج الطاقة الشمسية في محطات الطاقة ذات الطابع الصحراوي، وذلك بفضل بياض وسطوع الأرض الذي تتميز به البيئة الصحراوية. وعلى مدار خبرتنا العريقة في تطوير محطات الطاقة الشمسية، لقد ساهمت هذه العوامل في إحداث تأثير إيجابي على إجمالي الطاقة المنتجة، بما يحقق قيمة مضافة لعملائنا بأقل تكلفة مستوية للطاقة.”

وقد قامت شركة “ L&T ” بإصدار قرار التوريد لصالح شركة “ Nextracker ” المتخصصة في أنظمة التتبع الشمسي وتقنيات “ TrueCapture “، ضمن المرحلة الأولى من مشروع سدير للطاقة الشمسية. وتهدف تقنيات Nextracker إلى تمكين الألواح الشمسية في محطات الطاقة من تتبع حركة الشمس أثناء حركتها، لزيادة معدل إنتاج الطاقة إلى أقصى حد بخلاف التطبيقات الأخرى التي يتم تثبيتها على الأرض.

كما وأكد جارسيا على أهمية التعاون والتنسيق مع المصنعين المحليين لتلبية متطلبات الحديد والصلب في مشروع سدير، والذي سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، تتعاون “ Nextracker ” مع نخبة من الرواد المصنعين للحديد والصلب في السعودية من أجل تركيب وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في المملكة، بالإضافة إلى تصدير الفولاذ لدعم تطوير مشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2021، قامت Nextracker بتصدير أكثر من 20 ألف طن من الفولاذ السعودي بقيمة تزيد عن 112.5 مليون ريال سعودي، أي بما يعادل 30 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في دعم تركيب تقنية تتبع الطاقة الشمسية الذكية “ NX Horizon ™” و” NX Gemini ™” في محطات الطاقة الشمسية الجديدة في العديد من البلدان، كما تعاونت شركة Nextracker الأمريكية أيضاً مع مصنعي الحديد والصلب المحليين لتوريد جميع أنواع الفولاذ المطلوبة في تركيب تقنيات التتبع الشمسي Nextracker بقدرة 405 ميجا واط في “محطة سكاكا المستقل للطاقة الشمسية” في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، والتي تم تطويرها أيضاً من قبل شركة “أكوا باور” وشركاء التحالف، حيث تم تركيب حوالي 14 ألف طن من الفولاذ والتي تُشكل نسبة أكثر من 45% من إجمالي قيمة أجهزة التتبع.

ويجدر بالذكر أن مشروع سدير للطاقة الشمسية يأتي في إطار تحقيق أهداف البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والذي يهدف إلى تحقيق 58.7 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، حيث يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة. ويتم تطوير المشروع على مساحة تُقدر بحوالي 30 كيلومتراً مربعاً جنوب شرق مدينة المجمعة في الرياض.

ومن المتوقع أن يبدأ تركيب تقنيات تتبع الطاقة الشمسية Nextracker خلال الربع الثاني من عام 2022.

نبذة عن شركة Nextracker

Nextracker هي شركة رائدة في تطوير الأنظمة والحلول البرمجية الذكية والمتكاملة للتتبع الشمسي والتي تُستخدم على مستوى المرافق العامة وتثبّت على الأرض لتوليد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم. وتهدف منتجات الشركة إلى تمكين الألواح الشمسية في محطات الطاقة على مستوى المرافق العامة من تتبع حركة الشمس أثناء حركتها عبر السماء، وتحسين أداء المحطات. وبقدرتها الإنتاجية التي تزيد على 50 جيجاوات في جميع أنحاء العالم، تصدّرت شركة Nextracker قطاع الطاقة الشمسية بفضل تقنياتها للتتبع الشمسي؛ والتي تتميّز بقدرتها على تحسين وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات مع تقليل تكاليفها بهدف تعظيم العائد من الاستثمار. لمزيد من المعلومات عن شركة Nextracker ، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.Nextracker.com .

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