استضافة خدمات البث الأولمبية على السحابة للمرة الأولى

الخدمة تستفيد من تقنيات علي بابا السحابية لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة خلال أولمبياد طوكيو 2020

خفض التكاليف وإمكانية إدارة المحتوى من حول العالم بشكل يمكّن من تخزين وإدارة وتقديم كميات هائلة من المحتوى الذي يتم إنتاجه

تنفيذ أسرع بزمن أقل واستخدام موارد أقل في الموقع

عمليات الإنتاج وما بعد الإنتاج تتم عن بُعد، وإمكانية النفاذ إلى المحتوى من أي مكان يتوفر فيه اتصال إنترنت

طوكيو، اليابان, 29 يوليو2021 /PRNewswire/ — بالتعاون مع خدمة البث الأولمبية، ستدعم حلول علي بابا السحابية تقديم الخدمات لمالكي حقوق البث للمرة الأولى خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وسوف توفر حلول OBS Cloud، المبنية على منصة علي بابا كلاود والتكنولوجيا الرقمية لمجموعة علي بابا والشريك الأولمبي العالمي، نماذج جديدة لتقديم المحتوى بما يعزز الكفاءة التشغيلية والمرونة. وتعد OBS Cloudحلولاً مبتكرة للبث تقدمها كل من OBSوعلي بابا وتعمل بشكل كامل على السحابة، وقد صُممت خصيصاً للمساعدة على تعزيز تحول القطاع الإعلامي نحو العصر الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال يانيس إكساركوس، الرئيس التنفيذي لOBS:“تسهم شراكتنا مع علي بابا كلاود في تغيير طريقة بث الألعاب الأولمبية لأكبر عدد ممكن من الجمهور، وقد يكون هذا أكبر تغير تقني يشهده قطاع البث منذ أكثر من نصف قرن عندما بدأ البث على الأقمار الاصطناعية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 1964”.

وبالاستفادة من تقنيات علي بابا، تم نقل Content+، وهي منصة تقديم المحتوى من OBS، بشكل كامل إلى السحابة لتقديم المحتوى القصير وإدارة أصول المحتوى وإنتاجه.

تقديم المحتوى القصير

من المتوقع خلال أولمبياد طوكيو 2020، أن يتم إنتاج بين 7000 إلى 9000 مقطع قصير من قبل فريق OBS Content+لتعزيز تغطية مالكي حقوق البث. وقد اشتركت 17 شركة وأربع وكالات إخبارية في الخدمة الكاملة لاستقبال هذه المقاطع من خلال واجهة الويب سهلة الاستخدام. ويمكن للفرق الرقمية وفرق وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للشركات المالكة لحقوق البث أن تصل إلى آلاف المقاطع المتوفرة من أي مكان حول العالم لدعم تغطيتها للأولمبياد.

إدارة أصول المحتوى

ستتمكن الشركات المالكة لحقوق البث بفضل منصة Content+من النفاذ إلى المحتوى الأولمبي الكامل الذي تنتجه OBS، بما في ذلك المحتوى المباشر، في وقت إنتاجه. وقد اشتركت 31 شركة مالكة لحقوق البث في هذه الخدمة الكاملة لكي تتمكن من استعراض الملفات منخفضة الدقة بسهولة في الوقت الفوري والحصول على المحتوى من أي مكان في العالم. ويتيح النفاذ إلى التغطية الحية والمباشر لتلك الشركات إمكانية تحديد جزء من المحتوى المباشر وتنزيله لتلبية احتياجاتها الإنتاجية، وذلك بالتزامن مع استمرار الألعاب.

إنتاج المحتوى

تعتزم OBSاستخدام منصة Content+للتحرير عن بُعد وتحويل المعايير، وهي ميزة يمكن تقديمها كخدمة للشركات المالكة لحقوق البث خلال دورات الألعاب الأولمبية المقبلة.

وعلاوة على ما سبق، ستحصل شركتان مالكتان لحقوق البث على إمكانية التوزيع الحي والمباشر للمقاطع فائقة الدقة (UHD) وذات المحتوى الديناميكي العالي (HDR) وحزمة بروتوكول الإنترنت المرئية والصوتية خلال أولمبياد طوكيو 2020، ما يسمح لهما بتقديم محتوى بجودة 4Kالعالية للمشاهدين.

وقالت سيلينا يوان، مدير عام وحدة الأعمال الدولية في علي بابا كلاود إنتلجنس: “كلنا ثقة بأن OBS Cloudستوفر مزايا كبيرة للمؤسسات الإعلامية من ناحية خفض التكاليف وإدارة المحتوى من أي مكان في العالم، كما ستساعد على تغيير طريقة بث الشركات للألعاب الأولمبية. إن المرونة التي توفرها البنية التحتية السحابية تتيح زمن تنفيذ أسرع واستخدام موارد أقل في الموقع، كما تساعد مرونة المنصة السحابية على إنجاز عمليات الإنتاج وما بعد الإنتاج بشكل أسرع ومن أي موقع يتوفر فيه اتصال إنترنت. ونتطلع قدماً إلى رؤية مستقبل بث الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020”.

نبذة عن “علي بابا كلاود”

العمود الفقري للتكنولوجيا الرقمية في مجموعة علي بابا

تأسست شركة علي بابا كلاود (www.alibabacloud.com) ذراع التكنولوجيا الرقمية لمجموعة علي بابا في عام 2009. وتقدم علي بابا كلاود مجموعة شاملة من خدمات الحوسبة السحابية للشركات في جميع أنحاء العالم، ويشمل الحوسبة المرنة، وقواعد البيانات، والتخزين، وخدمات الشبكة الافتراضية، والحوسبة واسعة النطاق، والأمن، وخدمات الإدارة والتطبيقات، وتحليلات البيانات الضخمة، ومنصة التعلم الآلي، وخدمات إنترنت الأشياء. وتعد علي بابا كلاود مزوداً رائداً في الصين لخدمات الحوسبة العامة من حيث العائدات لعام 2019، بما في ذلك خدمات المنصة كخدمة PaaS والبنية التحتية كخدمة IaaS وفق تصنيف شركة البيانات الدولية IDC. كما تعد مجموعة علي بابا ثالث شركة رائدة في العالم والمزود الرائد لخدمة البنية التحتية كخدمة IaaS في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث العائدات بالدولار الأمريكي لعام 2019، وفقاً لتقرير جارتنر في أبريل 2020.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1583096/OBS_Contribution_Distribution_Unilateral_Room.jpg

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