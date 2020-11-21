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Press Release

اطلاق الصورة الجماعية الرسمية لمجموعة العشرين للعام ٢٠٢٠

 |  Nov 21, 2020

/PRNewswire/ — الرياض، المملكة العربية السعودية

يسر الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين مشاركة صورة القادة الجماعية المعروضة هذا المساء على أسوار حي طريف والمدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في الدرعية في الرياض.

Official G20 2020 Family Photo Released

الدرعية هي مكان ميلاد أول دولة سعودية، وملتقى تاريخي للحجاج والتجار، وموقع لأحد أكبر مشاريع المملكة التراثية طموحا.

للحصول على الدقة العالية، نرجو زيارة الموقع المخصص للقمة.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1339951/Official_G20_2020_Family_Photo.jpg

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